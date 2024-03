Im englischen Fußball zeigt der FC Arsenal beeindruckende Leistungen und untermauert seinen Anspruch auf die Meisterschaft in der englischen Premier League. Mit einem spektakulären 6:0 gegen Sheffield United setzten sie ihre Serie von Siegen fort und positionieren sich dicht hinter den führenden Mannschaften FC Liverpool und Manchester City. Mit nun insgesamt 61 Punkten ist das Team um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz nur knapp hinter dem Erst- und Zweitplatzierten der Liga.

Arsenal konnte während der aktuellen Siegesserie schon 31 Tore verbuchen und ihr Offensivspiel überzeugt. Beim jüngsten Match gegen Sheffield United war die Partie bereits nach 15 Minuten entschieden, als die Londoner mit drei Toren in Führung gingen. Die Torschützen Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli sowie ein Eigentor von Jaden Bogle demonstrierten Arsenals offensive Stärke.

FC Arsenal – Sheffield United 6:0

Kai Havertz und Declan Rice dominierten die erste Halbzeit im Spiel von FC Arsenal gegen Sheffield United deutlich. Mit Toren in der 25. und 39. Minute trugen sie maßgeblich zum 5:0 Pausenstand bei. Sheffield erlitt somit die vierte Heimniederlage in Folge, bei der mindestens fünf Gegentore hingenommen werden mussten.

Die Erfolgsserie von FC Arsenal setzt sich fort: Mit sieben Siegen in Folge und insgesamt 31 erzielten Toren bleibt der Verein an der Spitze der Premier League. Havertz, der in den letzten drei Spielen stets traf, feierte auf Instagram den „weiteren großen“ Sieg seiner Mannschaft. Die Fans reagierten begeistert und mit Szenen des Aufruhrs.

Am bemerkenswerten Montagabend war Havertz nicht der einzige Spieler von Arsenal, der Geschichte schrieb. Der Verteidiger Ben White erzielte den 10.000. Ligatreffer für die Gunners und rundete den 6:0 Endstand gegen Sheffield United ab. Sky Sports würdigte Havertz als „History Maker“, ein Ehrentitel, der den historischen Moment unterstreicht.

Aktuelle Tabelle der Premier League

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Liverpool N S S S S > 27 19 6 2 64 25 39 63 2 Manchester City S U S S S > 27 19 5 3 62 27 35 62 3 FC Arsenal S S S S S > 27 19 4 4 68 23 45 61 4 Aston Villa S N S S S > 27 17 4 6 59 37 22 55 5 Tottenham S U S N S > 26 15 5 6 55 39 16 50 Premier League 2023/2024