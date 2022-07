Torschützenliste Frauen EM 2022 – Popp oder Mead * Wer wird Torschützenkönigin?

Die Deutsche Frauen Nationalmannschaft steht heute bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England im EM-Finale gegen England. Im Fokus: die beiden Stürmerinnen Beth Mead aus England und Alexandra Popp, 31jährige DFB-Kapitänin. Mit jeweils sechs Toren in fünf EM-Spielen stehen beide Fußballerinnen ganz oben in der Torschützenliste und können sich heute die Krone der Torschützenkönigin schnappen. In den Interviews ordnen sich beide natürlich dem Fokus Europameistertitel unter, doch insgeheim gilt diese Auszeichnung schon als Ritterschlag im Frauenfußball. Wer wird Torschützenkönigin?

Wer wird Torschützenkönigin der EM 2022?

Die 31Jährige Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg konnte sich vor dem Turnier gar nicht sicher sein, überhaupt eine Spielminute auf dem Feld zu stehen. Nach einer längeren Knieverletzung und einer Corona-Infektion zuletzt war sie im Sturm nicht gesetzt. Beim 4:0 in der Vorrunde gegen Dänemark erzielte sie ihr 1.Tor nach der Einwechselung – und war seitdem gesetzt in der Startelf. 59 Treffer in 119 Länderspielen – das ist eine Quote, die auch kaum ein Mann schaffte. Sechs Tore in fünf EM-Spielen ebenso nicht. Heute Abend könnte sie also das 7.Tor erzielen und Deutschland zum Europameistertitel schießen.

Wäre da nicht die 27jährige Engländerin Beth Mead auf der gegnerischen Seite. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (54) ist klar, wer Torschützenkönigin wird. Sie sagt zu BILD: „Alex Popp, weil sie im Finale ein Tor mehr macht als Mead.“

Vorteil Popp: Ihre Körpergröße (1,74 Meter) und ihre Kopfballstärke. Die Engländerin Beth Mead vom Arsenal FC ist elf Zentimeter kleiner und dadurch schnell und wendig, spielt auf dem rechten Flügel.

Vorteil Popp: Erfolge und Erfahrungen. Sie gewann dreimal die Champions League, mit Deutschland 2016 Olympia-Gold und wurde siebenmal deutsche Meisterin mit Wolfsburg. Mead wurde mit Arsenal nur einmal die Meister, wurde in der Liga beste Torschützin.

Torschützenliste der Frauen EM 2022

# SPIELER EINSATZZEIT MIN/TOR ELFER TORE 1 388 65 0 6 Bethany Mead England 2 361 60 0 6 Alexandra Popp Deutschland 3 198 50 0 4 A. Russo England 4 362 121 0 3 Onema Geyoro Frankreich 5 354 177 0 2 Francesca Kirby England 6 247 124 0 2 Lina Magull Deutschland 7 282 141 0 2 Ionuț Constantin Panțîru England 8 423 212 1 2 Georgia Stanway England 9 344 172 0 2 Filippa Angeldal Schweden 10 31 16 0 2 Romée Leuchter Niederlande

