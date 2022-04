Fußball heute live ** 2:1 ** FC Bayern München – Borussia Dortmund * Wer überträgt heute?

Um 18:30 Uhr startet das deutsche Classico zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenzweiten. Mit einem Sieg der Bayern könnte Julian Nagelsmann mit 34 Jahren und 274 Tagen der zweitjüngste Meistertrainer werden – nur 2002 konnte Matthias Sammer mit dem BVB ein jüngerer Trainer (34 Tage jünger!) triumphieren. Das Spiel vor 74.000 Zuschauen wird live aus der Allianz Arena München auf Sky gezeigt, eine Zusammenfassung gibt es im Aktuellen Sportstudio im ZDF um 23 Uhr.

Liveticker zum Spiel 19:55 Uhr – Nun ist es ein ausgeglichenes Spiel -fällt hier noch das 2:2? 🇩🇪 Deutschland spielt in der WM Gruppe E gegen Spanien 19:40 Uhr – Foulelfmeter – Kimmich trifft Reus. Can führt aus – und trifft links neben den Pfosten! 2:1. 19:30 Uhr – Es geht weiter! 19:16 Uhr – Halbzeit, die Bayern führen verdient und stehen nur 45Minuten von der 10.Meister entfernt! 19:04 Uhr – Lewandowski nun mit dem 2:0! Vorlage Müller! Tolles Duo! 19:00 Uhr – Gnabry trifft wieder! 2:0 ? Nein, Videobeweis, der Treffer wird zurück genommen! Abseits! Lewandowski passt auf Coman, der zum mitgelaufenen Gnabry. Es bleibt beim 1:0! 18:45 Uhr – Die Bayern führen, Serge Gnabry bringt den ? neuen deutschen Meister in Führung! Nach einer Kimmich-Ecke von rechts zielt Goretzka auf Gnabry, der aus 15 Meter volley ins linke obere Eck trifft! 18:30 Uhr – Es geht los!

FC Bayern München – Borussia Dortmund – Wer gewinnt?

Die letzten sechs Begegnungen des FC Bayern gegen Dortmund gewannen die Münchener in der Bundesliga. Die Statistik spricht weiter für den Tabellenführer München: Von den letzten 18 Spielen eines Ersten gegen den Zweiten konnte nur zwei Mal der Verfolger gewinnen: Die Bayern. Da sollte also rein rechnerisch nichts mit der 10. Meisterschaft in Folge anbrennen. Die Bayern sollten also heute gewinnen?

Wo läuft FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im TV?

Im Free-TV wird das Spiel FC Bayern München – Borussia Dortmund nirgends gezeigt. Stattdessen braucht man ein Sky Abo, denn hier werden die Samstagspiele der Bundesliga gezeigt. DAZN zeigt die Freitag und Sonntagspiele. Um 18:30 Uhr ist Anpfiff in München.

Wird der FC Bayern München heute Deutscher Meister?

Der deutsche Rekordmeister hat neun Punkte mehr, zudem eine bessere Tordifferenz – 27 Tore besser. Bei drei verbleibenden Spielen könnten die Bayern heute am 31.Spieltag also alles klar machen mit der Meisterschaft. Die Bayern haben die letzten sechs Spiele gegen den BVB gewonnen.

Wie sind die Aufstellungen FC Bayern München gegen Borussia Dortmund?

Bayern München

Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Kimmich, Goretzka, Gnabry, T. Müller, Coman – Lewandowski

Borussia Dortmund

Hitz – M. Wolf, Akanji, Zagadou, Guerreiro – Can, Bellingham, Brandt, Reus, Reinier – Haaland

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

31.Spieltag vom 22.4. bis 24.4.2022