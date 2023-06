Top 5: Wer sind die deutschen Fußballerinnen aller Zeiten?

Mit zwei Weltmeistertiteln, acht EM-Trophäen und einer Olympischen Goldmedaille ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft eines der erfolgreichsten Teams in der Geschichte des Frauenfußballs. An überragenden Spielerinnen mangelt es in Deutschland offenbar in keinster Weise. In der folgenden Topliste präsentieren wir die 5 besten deutschen Fußballerinnen aller Zeiten! Denn bald fängt die Frauen WM 2023 an und vielleicht haben wir ja bald einen neuen Shooting-Star bei den Frauen, eine weitere Weltmeisterin!



Birgit Prinz

Die unangefochtene Nummer eins in Bezug auf den Frauenfußball in Deutschland ist natürlich Birgit Prinz. Die ehemalige Stürmerin darf unter anderem auf zwei WM-Trophäen, fünf Europameistertitel und drei prestigevolle Auszeichungen FIFA-Weltfußballerin des Jahres stolz sein. Ihr professionelles Debüt feierte Prinz bereits mit 15 Jahren im Trikot des FSV Frankfurt. Zwischen 1998 und 2002 führte sie die Sturmreihe beim 1. FFC Frankfurt an, wobei sie in 78 bestrittenen Spielen sogar 60 Tore erzielte. Es folgte der Wechsel zu Carolina Courage in die US-amerikanische Damenliga, wo sie das Endspiel gewann und darüber hinaus zum MVP gewählt wurde. Nach der Rückkehr zum 1.FFC Frankfurt war Birgit Prinz noch erfolgreicher, da sie in 150 Spielen 181 Tore erzielte. Von 1994 bis 2011 war sie in der deutschen Nationalmannschaft Stammspielerin. Als Kapitänin erzielte sie 128 Tore in 214 Länderspielen und wurde acht Mal zur deutschen Fußballerin des Jahres gewählt.

Inga Grings

Ähnlich wie die legendäre Birgit Prinz stellte auch Inga Grings eine ständige Gefahr für die gegnerischen Abwehrreihen dar. Den besten Beweis dafür liefert die Tatsache, dass sie während ihrer Zeit beim FCR 2001 Duisburg (zwischen 1995 und 2011) in 271 Spielen sage und schreibe 353 Tore machte. In ihrere Karriere wurde sie sechs Mal Bundesliga-Torschützenkönigin und einmal Torschützenkönigin der UEFA Champions League der Frauen. Nach dem Abgang vom FCR 2001 Duisburg spielte Grings für den FC Zürich, Chicago Red Stars und den 1. FC Köln. Die gebürtige Düsseldorferin bestritt insgesamt 96 Länderspiele, wobei sie 64 Tore erzielte. Im Jahr 2019 ging Grings in die Geschichtsbücher ein, da sie als erste Frau eine Herrenmannschaft in einer der vier obersten Fußballligen trainierte (SV Straelen). Heute arbeitet sie als Trainerin der schweizer Frauen-Fußballnationalmannschaft.

Alexandra Popp

Beim nächsten Eintrag in unserer Liste handelt es sich um die offensive Mittelfeldspielerin und aktuelle Kapitänin der deutschen Fußballnationalmannschaft Alexandra Popp. Wer schon Frauenfußball-Wetten bei einem der Buchmacher auf dem folgenden Link https://coincierge.de/wettanbieter/ abgegeben hat, kennt Popp als eine der Leistungsträgerin des aktuellen deutschen Pokalsiegers VfL Wolfsburg, mit dem sie bereits sieben Mal Meisterin wurde und zwei Mal die Champions League gewann. Hier spielt sie seit 2012, als sie vom FCR 2001 Duisburg wechselte. In über 10 Jahren als Wölfin bestritt Popp 194 Pflichtspiele und erzielte dabei 101 Tore. Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft verzeichnete sie bislang 127 Einsätze und 61 Tore.

Martina Voss-Tecklenburg

Die heutige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg darf auf eine äußerst erfolgreiche Spieler-Karriere zurückblicken. Das Ganze begann beim KBC Duisburg, bei dem sie von 1982 bis 1989 spielte und dabei einmal deutsche Meisterin wurde. Deutlich erfolgreicher war ihre Zeit beim TSV Siegen, da sie hier vier neue Meistertitel gewann. Ihre letzte Station als Spielerin war beim FCR 2001 Duisburg (zwischen 1994 und 2003), wo es an Trophäen in keinster Weise mangelte. Für die deutsche Nationalmannschaft spielte sie insgesamt 125 Mal. Die größten Erfolge im DFB-Trikot waren vier EM-Pokale und eine Vizeweltmeisterschaft.

Ariane Hingst

Unsere Bestenliste komplettiert die ehemalige defensive Mittelfeldspielerin Ariane Hingst, die zwischen 1996 und 2011 174 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz stand. Binnen dieser Zeit gewann sie zwei WM-Titel, vier Europameisterschaften und drei Olympische Bronzemedaillen. Was ihre Vereinskarriere betrifft, gilt es primär ihre Zeit beim 1. FFC Turbine Potsdam zu erwähnen. Die gebürtige Berlinerin spielte hier von 1997 bis 2007 und wurde dabei zwei Mal deutsche Meisterin und drei Mal Pokalsiegerin. Für ihre Verdienste im Sport wurde sie im Jahr 2007 mit dem Silbernen Lorbeerblatt geehrt.