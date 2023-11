Leon Goretzka, ursprünglich im Mittelfeld beheimatet, zeigt seine Vielseitigkeit beim FC Bayern München. In der Champions League und im Pokal bewies er seine Kompetenz als Innenverteidiger. Goretzka, von Trainer Thomas Tuchel eingesetzt, überzeugt trotz der ungewohnten Rolle und des öffentlichen Drucks. Seine Anpassungsfähigkeit und Konzentration auf das Wesentliche tragen zur aktuellen Teamdynamik bei, auch wenn die Frage eines zusätzlichen Sechsers im Raum steht. Inm der Nationalmannschaft wurde schon Kai Havertz als Außenbahnspieler in einer Viererkette eingesetzt. Ist Leon Goretzka nun eine Abwehr-Option für die Deutsche Nationalmannschaft?

Leon Goretzka, der beim FC Bayern München meist im Mittelfeld agiert, hat sich in jüngster Zeit als Innenverteidiger bewährt. Diese ungewöhnliche Rolle übernahm er sowohl in der Champions League beim Spiel gegen FC Kopenhagen, das in einem 0:0 endete, als auch in der ersten Pokalrunde gegen Münster, die Bayern mit 4:0 für sich entschieden. Goretzka, der unter Trainer Thomas Tuchel in diese Position berufen wurde, zeigt dabei eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit.

Aufstellung gestern: Neuer – Laimer, Goretzka, Upamecano, Davies (86. Krätzig) – Kimmich, Guerreiro (64. Pavlovic) – Coman (64. Sane), Müller, Tel (64. Gnabry) – Kane.

Tuchels Taktische Entscheidungen

Trainer Thomas Tuchel, bekannt für seine taktischen Anpassungen, hat Goretzka bewusst in der Abwehr eingesetzt. Dieser Schritt kam für viele überraschend, da Goretzka in der Vergangenheit hauptsächlich im Mittelfeld spielte. Die Entscheidung Tuchels unterstreicht die Flexibilität des Teams und Goretzkas Fähigkeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Trotz der öffentlichen Kritik und der Diskussionen um seine Rolle in der Mannschaft bleibt Goretzka fokussiert.

„Ich nehme das so, wie es kommt und versuche, mein Bestes auf jeder Position zu geben“ Leon Gortzka, FC Bayern München

Die Zukunft in Goretzkas Händen

Die Frage, wie sich Goretzkas Rolle bei Bayern München weiterentwickeln wird, bleibt spannend. Mit der Debatte um einen möglichen Sechser-Zukauf im Winter, den Trainer Tuchel fordert, könnte sich Goretzkas Position erneut verändern. Ungeachtet der Spekulationen betont Goretzka sein Vertrauen in die Entscheidungen des Teams und seine Bereitschaft, bei Bedarf als Innenverteidiger auszuhelfen.

Wie schlägt sich Goretzka in der ungewohnten Rolle als Innenverteidiger?

Goretzka zeigt in seiner neuen Position als Innenverteidiger bemerkenswerte Leistungen. Seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die taktischen Anforderungen von Trainer Thomas Tuchel sind beeindruckend. Trotz des Wechsels von seiner gewohnten Position im Mittelfeld, beweist er Stabilität und Spielverständnis in der Abwehr.

Wie beeinflusst die taktische Entscheidung Tuchels das Team?

Thomas Tuchels Entscheidung, Goretzka als Innenverteidiger einzusetzen, hebt die taktische Flexibilität des FC Bayern München hervor. Diese Anpassungsfähigkeit ist ein Zeichen für die Stärke und Vielseitigkeit des Kaders. Sie ermöglicht es dem Team, auf unterschiedliche Spielsituationen dynamisch zu reagieren.

Welche Rolle wird Goretzka zukünftig bei Bayern spielen?

Goretzkas zukünftige Rolle bei Bayern hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der taktischen Entscheidungen des Trainers und der Teamzusammenstellung. Angesichts der Debatte um einen neuen Sechser könnte sich seine Position wieder ändern. Goretzka hat jedoch seine Bereitschaft signalisiert, dem Team in jeder erforderlichen Rolle zu helfen.