Jamal Musiala vom FC Bayern München – 8 Mio Jahresgehalt ist ihm zu wenig!

Interesse aus Liverpool – Musiala zu Klopp?



Der 20-jährige offensive Mittelfeldspieler Jamal Musiala des FC Bayern München steht aktuell im Fokus von Fußballinteressenten. Einer Meldung der „Sport Bild“ zufolge hat Musiala beschlossen, die Vertragsgespräche mit dem deutschen Rekordmeister vorerst auf Eis zu legen. Anstatt sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung einzulassen, möchte er die aktuelle Situation beim FC Bayern München genauer beobachten.

Musialas aktuelles Gehalt

Seit März 2021, kurz nach seinem Durchbruch, verdient Musiala rund 8 Millionen Euro jährlich, basierend auf einem Vertrag, der bis Juni 2026 Gültigkeit hat. Dies stellt jedoch nur einen Bruchteil der Gehälter von Top-Verdienern wie Harry Kane (etwa 25 Millionen Euro) oder Manuel Neuer und Thomas Müller (jeweils etwas mehr als 20 Millionen Euro) dar.

Verhandlungen und Unzufriedenheit

Bereits im April versuchte der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic, mit Musiala in Gespräche zu treten und ihm eine deutliche Gehaltserhöhung in Aussicht zu stellen. Jedoch sind diese Verhandlungen derzeit ins Stocken geraten. Laut Berichten ist Musiala unzufrieden mit seiner Rolle an der Säbener Straße, da er in dieser Saison in drei von neun Spielen nur als Ersatzspieler eingesetzt wurde. Mit seiner zögerlichen Haltung bezüglich einer Vertragsverlängerung möchte er Druck auf das Trainerteam rund um Thomas Tuchel ausüben.

Position des FC Bayern München

Trotz der gegenwärtigen Situation zeigt sich der FC Bayern München gelassen. Musialas Vertrag hat noch eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Allerdings gibt es Berichte, dass englische Top-Clubs, einschließlich des FC Liverpool, ein Auge auf ihn geworfen haben. Dies erinnert an die Situation mit Leroy Sané, bei dem der FC Bayern München ebenfalls Konkurrenz von den Reds hatte. Sanés Vertrag läuft noch bis 2025, und er plant, im kommenden Sommer eine Grundsatzentscheidung zu treffen.

1. Wie lange ist der aktuelle Vertrag von Jamal Musiala?

Jamal Musialas aktueller Vertrag beim FC Bayern München läuft bis Juni 2026.

2. Wie viel verdient Musiala im Vergleich zu anderen Top-Spielern wie Harry Kane?

Jamal Musiala verdient rund 8 Millionen Euro jährlich, während Harry Kane etwa 25 Millionen Euro kassiert.

3. Welcher englische Top-Club zeigt unter anderem Interesse an Musiala?