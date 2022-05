Fußball heute: FC Liverpool vs. Real Madrid – Spielball, Stars, Aufstellungen, Trikots & Rückennummern – Wer spielt heute?

Heute Abend geht es in Paris um die Krone des Fußballs in Europa. Im Champions League Finale treffen der FC Liverpool und Real Madrid heute Abend aufeinander. Die deutschen Fußballfans freuen sich, denn das Spiel wird im Free-TV beim ZDF gezeigt. Mit dabei: Neben den beiden Trainer-Ikonen Jürgen Klopp und Carlo Ancelotti auch der deutschen Topspieler Toni Kroos sowie weitere Stars wie Moh Salah und Sadio Mané und Karim Benzema. Wir sagen dir alles zu den heutigen Aufstellungen, den Kadern, Rückennummern und den Trikots.

Stadion: Stade de France im Pariser Stadtteil Saint-Denis TV-Übertragung: ZDF, Internet & Livestream: DAZN

Die Aufstellungen heute Abend sein

Beide Trainer können eigentlich auf ihre besten Spieler hoffen, alle scheinen fit zu sein und sich diesen Leckerbissen im Leben eines Fußballers nicht entgehen lassen.

Real Madrid Aufstellung:

Courtois – Mendy, Alaba, Militao, Carvajal – Kroos, Casemiro – Modric, Valverde – Vinisius Jr., Benzema

FC Liverpool Aufstellung:

Alisson – Arnold, Matip, van Dijk, Robertson – Fabinho, Henderson, Keita – Salah, Sané, Diaz

Der Champions League Finale Spielball

Wie immer gibt es einen Spielball, extra für das Finale hergestellt. Der Wunsch nach Frieden hat das Design des Spielballs des diesjährigen Endspiels der UEFA Champions League sowie das Branding für diesen festlichen Höhepunkt der Klubwettbewerbssaison bestimmt. Der Ball ist mit den Worten „Мир | Peace“ versehen – so soll einer der wichtigsten Veranstaltungen im Sport genutzt werden, um diese zentrale Friedensbotschaft zu übermitteln. Der Spielball ist nicht im Handel erhältlich, wird jedoch nach dem Spiel versteigert werden. Dabei geht der Erlös an das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, um Menschen zu helfen, die aufgrund von Konflikten oder Verfolgung aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

Die größten Stars heute Abend

Heute Abend werden so viele Fußballstars auf dem Feld stehen, können wir hier fast nicht aufzählen, siehe Aufstellung oben. Auch ohne Christiano Ronaldo, Lionel Messi oder Kylian Mbappé steht heute ein Who-is-Who auf dem Platz. Die Wichtigsten wie folgt:

Stars beim FC Liverpool

Die Stars sind neben Trainer Jürgen Klopp die Stürmer Moh Salah aus Ägypten sowie Sadio Mané aus dem Senegal, der gerade als Bayern-Nachfolger von Robert Lewandowksi gehandelt wird. Marktwerte: 80 und 100 Mio. EUR. Erst seit Januar ist der Portugiese Luis Diaz im Sturm dabei, immerhin 45 Mio. EUR wert. Im Tor steht der Brasilianer Alission, das Abwehrzentrum ist mit Trent Alexander-Arnold (England), dem Schotten Andrew Robertson sowie dem Holländer Virgil van Dijk hoch besetzt. Im defensiven Mittelfeld der Brasilianer Fabinho neben Diogo Jota aus Portgual und Naby Keita aus Guinea, ehemals RB Leipzig.

Stars bei Real Madrid

Am auffälligsten war der der 34jährige Franzose Karim Benzema in der laufenden Champions League mit 15 Toren. Lange stand er im Schatten von CR7 oder Gareth Bale in den letzten Jahren, nun drehte er richtig auf. Auch der Deutsche Toni Kroos machte eine solide Saison, mit 32 Jahren und vier gewonnenen CL-Finalsiegen einer der Erfahrensten. Mit 25 Mio. EUR Marktwert ist er allerdings einer der billigeren Spieler.

Denn ganz oben steht der Brasilianer Vinicius Junior mit 21 Jahren und einem 100 Mio. Preisschild. Mit erst 12 Länderspielen für Brasilien ist er einer der großen Hoffnungen der südamerikanischen Nation.

In Deutschland auch sehr bekannt ist David Alaba, lange FC Bayern München. Mit 55 Mio. Marktwert heute ein wichtiger Baustein der Madrilenen. Im Mittelfeld stehen dann noch die Erfahrenen Luka Modric mit 36 Jahren und Casemiro mit 30 Jahren.

Die Trikots der beiden Champions League Finalisten

Real Madrid wird in den weißen Heimtrikots und weißen Shorts auflaufen, FC Liverpool in ihren roten Heimtrikots und roten Hosen. Während Real den Schriftzug „Fly Emirates“ auf der Brust trägt und von Adidas ausgerüstet wird, tragen die Reds aus Liverpool in den nike-Trikots die Werbung der englischen Bank „Standard Charterer“.

Die wichtigsten Trikot Rückennummern heute Abend

Toni Kroos Rückennummer kennt jeder: Die Nummer 8! David Alaba hat die 4 und Karim Benzema die klassische Rückennummer 9, Luka Modric die Nummer 10. Doch es gibt auch höhere Nummern: Vinicius Junior läuft mit der 20 auf, Ferland Mendy mit der 23 und Isco hat die 22.

Bei Liverpool geht es im Sturm ganz klassisch zu: Mané mit der 10, Salah hat die 11. Ausgefallener sind die 66 von Trent Alexander Arnold und die 26 von Andrew Robertson oder die 20 von Diogo Jota.

