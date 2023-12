Fußball heute: Champions League am, 6.Spieltag mit FC Bayern München * Amazon prime

Am heutigen Dienstag – den 12. Dezember 2023 – findet in der UEFA Champions League der 6. Spieltag in den Gruppen A bis D statt. Dabei hat Union Berlin noch geringe Chancen auf den 3. Platz, während der zuletzt schwächelnde FC Bayern München den souveränen Gruppensieg in der Tasche haben. Weiterhin werden heute noch 2 verbleibende Achtelfinalplätze hinter Bayern und Real Madrid vergeben. Die Live-Übertragung vom Bayern-Spiel gegen ManU ist bei Amazon Prime ab 20 Uhr. Die weiteren 7 Champions-League-Spiele kann man auf DAZN sehen.

Beim Fußball heute in der UEFA Champions wird es in den Gruppen A und C noch mal richtig spannend, denn Kopenhagen, Galatasaray und ManU sowie Neapel und Braga spielen um den 2. Platz, um in der Champions League zu verbleiben. Weiterhin gibt es in den Gruppen B und D direkte Duelle um den 3. Platz für die Europa-League-Teilnahme.

Wer spielt heute bei der UEFA Champions League?

6. Spieltag am 12.12.2023

Am 6. Spieltag der Champions League 2023/24 gibt es einige spannende Spiele – dazu zählen unter anderem Lens gegen Sevilla und Salzburg gegen Benfica.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis Gruppe 12.12.23 21:00 Manchester United Bayern München -:- Gruppe A 12.12.23 21:00 FC København Galatasaray -:- Gruppe A 12.12.23 18:45 PSV Eindhoven - Arsenal FC -:- Gruppe B 12.12.23 18:45 RC Lens - Sevilla FC -:- Gruppe B 12.12.23 21:00 1. FC Union Berlin - Real Madrid -:- Gruppe C 12.12.23 21:00 SSC Napoli - Sporting Braga -:- Gruppe C 12.12.23 21:00 Inter - Real Sociedad -:- Gruppe D 12.12.23 21:00 RB Salzburg - SL Benfica -:- Gruppe D

CL-Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In Gruppe A stehen die Bayern mit 13 Punkten aus 5 Spielen bereits als Tabellenerster fest. Allerdings schrillen beim Rekordmeister die Alarmglocken nach dem 5:1-Debakel in der Liga gegen Frankfurt, sodass heute in Manchester ein Sieg hermuss – und das ohne die verletzten Gnabry, Ulreich und de Ligt. Weiterhin geht ManU mit einer schwachen Form ins wichtige Spiel, wo es ums Weiterkommen geht. Im 2. Spiel kann Kopenhagen mit einem Sieg alles klarmachen und Gruppenzweiter bleiben.

1. BAYERN MÜNCHEN 5 4 1 0 11:6 5 13

2. FC Kopenhagen 5 1 2 2 7:8 -1 5

3. Galatasaray Istanbul 5 1 2 2 10:12 -2 5

4. Manchester United 5 1 1 3 12:14 -2 4

CL-Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

Gruppe-B-Tabellenführer Arsenal kann heute mit einem Auswärtssieg beim PSV die Vorrunde beenden. Die Gunners mit Havertz sind gut drauf und führen auch in der Premier League. Weiterhin hat PSV den 2. Platz sicher, weil sie den direkten Vergleich gegen Lens gewonnen haben. Zudem kann Sevilla heute mit einem Auswärtssieg in Lens noch den 3. Platz erobern.

1. FC ARSENAL 5 4 0 1 15:3 12 12

2. PSV EINDHOVEN 5 2 2 1 7:9 -2 8

3. RC Lens 5 1 2 2 4:10 -6 5

4. FC Sevilla 5 0 2 3 6:10 -4 2

CL-Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In Gruppe C hat Real bereits 15 Punkten nach 5 Spielen und könnte heute den 6. Sieg holen. Die Königlichen haben eine vergleichsweise leichte Aufgabe gegen Union, wobei es im Hinspiel sehr knapp war. Union hat eine minimale Chance auf Platz 3, braucht allerdings Sieg und Braga-Niederlage. Weiterhin kann Braga mit einem Sieg an Neapel vorbeiziehen und Gruppenzweiter werden.

1. REAL MADRID 5 5 0 0 13:5 8 15

2. SSC Neapel 5 2 1 2 8:9 -1 7

3. Sporting Braga 5 1 1 3 6:10 -4 4

4. Union Berlin 5 0 2 3 4:7 -3 2

CL-Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

Am 6. Spieltag spielen Sociedad und Inter gegeneinander um den 1. Platz. Inter muss gewinnen, um an Sociedad vorbeizukommen. Außerdem könnte Benfica mit einem Sieg gegen Salzburg noch auf den 3. Platz kommen.

1. REAL SOCIEDAD 5 3 2 0 7:2 5 11

2. INTER MAILAND 5 3 2 0 8:5 3 11

3. Red Bull Salzburg 5 1 1 3 3:5 -2 4

4. Benfica Lissabon 5 0 1 4 4:10 -6 1

Wo läuft die Champions League im TV und Stream?

Champions League Fußball heute, am 12. Dezember 2023, wird bei Amazon Prime und DAZN live übertragen. Amazon Prime zeigt ab 20 Uhr den Fußballklassiker ManU-Bayern. Moderator der Live-Übertragung ist Sebastian Hellmann – Experten sind Josephine Henning, Matthias Sammer und Nils Petersen. Die Kommentatoren des Spiels um 21 Uhr sind Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

DAZN ist ab 18:30 und 20:15 Uhr mit den CL-Spielen als 7 Einzelspiel und in 2 Konferenzen auf Sendung. Beim Union-Spiel sind Kommentator Marco Hagemann und Experte Seb Kneißl dabei.

DAZN-Kommentatoren am 12.12.2023

Lens – Sevilla * Stefan Galler PSV – Arsenal * Jogi Hebel Inter – Sociedad * Carsten Fuß Salzburg – Benfica –* Manuel Angstenberger Neapel – Braga * David Ploch Kopenhagen – Galatasaray * Guido Hüsgen