ARD live heute: Finale der Nations League + Spielplan * ARD Livestream

Nach den zwei sehenswerten Nations League Halbfinalen, die die Fußballfans in Mailand und Turin am Mittwoch und Donnerstag zu sehen bekamen, können deutsche Fußballfans heute am 10.10. das Finale live in der ARD mitverfolgen. „Spanien gegen Frankreich“ heißt es ab 20:45 Uhr, wenn es um den 71 Zentimeter hohen Silberpokal geht. Die ARD-Übertragung beginnt um 20:15 Uhr im TV und im Internet Livestream.

Das Finale der Nations League

Mit Spanien und Frankreich stehen zwei Nationen mit großer Fußballtradition heute auf dem Platz. Frankreich der amtierende Weltmeister, Spanien immerhin Halbfinalist bei der EURO 2021. Im direkten Vergleich liegt Spanien mit 16 Siegen vorne, Frankreich kommt auf 12. Frankreich steht vor kleinen personellen Problemen, nachdem Lucas Digne vom FC Everton wegen muskulärer Probleme abreiste und Adrien Rabiot von Juventus Turin positiv auf Corona getestet worden war. Der 26-Jährige befinde sich in Quarantäne, teilte der französische Fußball-Verband mit, spielte aber noch im Halbfinale von Beginn an.

Spaniens Trainer Luis Enrique wurde erneut kritisiert worden, nachdem wieder kein Spieler von Real Madrid in den Kader berufen worden war, dafür aber den erst 17 Jahre alten, noch komplett unerfahrenen Gavi vom FC Barcelona zu „La Roja“ geholt hatte. Dieser zeigte ein tolles Debüt gegen Italien und sollte heute auch wieder in der Startformation stehen.

„Das ist ein schöner Sieg, ganz sicher. Und wir stehen in einem Finale. Aber ich denke, dass Italien bis heute Abend einen unglaublichen Weltrekord aufgestellt hat – wie lange sie ungeschlagen waren. Aber das ist nur ein Spiel für uns, kein Sieg, der eine Generation prägt.“ Luis Enrique, spanischr Trainer

Der Nations League Spielplan

Heute um 15 Uhr gibt es das „Spiel der Verlierer“ zwischen Belgien und Italien, die beide ihre Halbfinale verloren. Um 20:45 Uhr ist dann Anstoß des Finales im San Siro von Mailand zwischen Spanien und Frankreich.

Runde Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Halbfinale 06.10.21 20:45 DAZN 🇮🇹 Italien 1:2 🇪🇸 Spanien Halbfinale 07.10.21 20:45 DAZN 🇧🇪 Belgien 2:3 🇫🇷 Frankreich Spiel um Platz 3 10.10.21 15:00 DAZN 🇮🇹 Italien -:- 🇧🇪 Belgien Finale 10.10.21 20:45 DAZN, ARD 🇪🇸 Spanien -:- 🇫🇷 Frankreich

Im Halbfinale in Turin hatten die Franzosen trotz 0:2-Rückstandes den Weltranglistenersten Belgien mit 3:2 niedergerungen. Kontrahent Spanien hatte sich einen Tag zuvor in Mailand mit 2:1 gegen Europameister Italien durchgesetzt.

ARD überträgt live

Um 20:15 Uhr begrüßen Bastian Schweinsteiger und Jessy Wellmer die Zuschauer, Gerd Gottlob wird das Spiel moderieren. In der Halbzeitpause gibt es die Highlights der 1.Halbzeit und eine kurze Tagesschau um 21:30 Uhr. Natürlich ist das Spiel auch im Internet in der ARD Mediathek live zu sehen.