Frauenfußball WM heute Ergebnis * ZDF Fußball live + Livestream am 26.7. * WM-Spielplan & Tabellen

Bei der Frauen FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2023 geht es heute am Mittwoch, 26.Juli mit dem 2.Spieltag weiter. Dabei stehen auf dem WM Spielplan für heute drei WM-Spiele in den WM-Gruppen B und C. Schon um 7 Uhr Deutscher Zeit spielen Japan und Costa Rica in der Gruppe C um wichtige Punkte, dieses Spiel wird allerdings nur im Livestream auf sportschau.de gesendet. Das 2.Spiel dieser Gruppe zwischen Spanien und Sambia geht um 9:30 Uhr in Auckland/Neuseeland über die Bühne. In der WM Gruppe B gibt es dann ein weiteres Match zwischen Kanada und Irland. Insgesamt geht es hier nun um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Das ZDF beginnt im Free-TV mit der Live-Übertragung ab 9.05 Uhr

Update 16:00 Uhr – Das WM-Spiel Kanada gegen Irland endet 2:1.

Update 11:20 Uhr – Spanien gewinnt mit 5:0 gegen Sambia, das war erwartungsgemäß und eine tolle Leistung!

Update 9 Uhr – im ersten Spiel des Tages schlägt Japan Costa Rica mit 2:0. Damit steht Japan nach 2 Siegen so gut wie im WM-Achtelfinale.

Spanien und Japan zeigten mit ihren Auftaktsiegen (3:0 und 5:0), dass diese beiden Teams den Gruppensieg unter sich ausmachen werden, wobei das direkte Aufeinandertreffen ist aber erst am 3.Spieltag am 31.Juli geplant. Spanien spielt gegen Sambia, die im 1.Spiel gehörig einen auf die Mütze bekommen habe. Deutschland hatte ein Testspiel gegen die Afrikanerinnen verloren und es war fraglich, wie die deutsche Mannschaft ins Turnier kommt. Den Ausgang kennen wir nun, die Stimmung bei Sambia könnte heute nochmals einen Dämpfer erhalten. Japan kann heute mit einem Sieg gegen Costa Rica ebenfalls ins WM-Achtelfinale kommen.

In der WM Gruppe B dann das Spiel Kanada gegen Irland, eine insgesamt bisher enge WM-Gruppe. Australien spielt dann erst morgen.

Zusammenfassung zur Fußball WM am Mittwoch, 26.7. 1.WM-Spiel ab 7 Uhr nur im ZDF Livestream (Japan gegen Costa Rica)

1.WM-Spiel ab 7 Uhr nur im ZDF Livestream (Japan gegen Costa Rica) Ab 9:30 Uhr Spanien – Sambia in der WM Gruppe C

Ab 9:30 Uhr Spanien – Sambia in der WM Gruppe C Ab 14 Uhr Kanada – Irland in der WM Gruppe B

Ab 14 Uhr Kanada – Irland in der WM Gruppe B ZDF überträgt von 9:05 Uhr bis 14:10 Uhr live im Free-TV

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Bei der Frauen Fußball WM 2023 in Australien und Neuseeland kommt es heute zu drei WM-Spielen. Dabei geht es um 7 Uhr los mit dem Match Japan gegen Costa Rica. Um 9:30 Uhr steigt dann das Spiel in Auckland/Neuseeland zwischen Spanien und Sambia. In Perth/Australien geht es dann um 14 Uhr mit dem dritten Spiel weiter: Kanada gegen Irland.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Gruppe C: Japan – Costa Rica (7.00 Uhr, Dunedin, Ortszeit: 17.00 Uhr) / sportstudio.de

Gruppe C: Spanien – Sambia (9.30 Uhr, Auckland, Ortszeit: 19.30 Uhr) / ZDF

Gruppe B: Kanada – Irland (14.00 Uhr, Perth, Ortszeit: 20.00 Uhr) / ZDF

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

Nach dem ersten Spieltag sind Spanien und Japan die Favoriten auf den weiteren Sieg. Kanada ist laut der FIFA-Weltrangliste und den Erfolgen der Favorit gegen Irland.

WM Tabelle Gruppe B

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇦 Kanada 2 1 1 0 2:1 +1 4 2 🇦🇺 Australien 1 1 0 0 1:0 +1 3 3 🇳🇬 Nigeria 1 0 1 0 0:0 0 1 4 🇮🇪 Irland 2 0 0 2 1:3 -2 0

WM Tabelle Gruppe C

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 2 2 0 0 8:0 +8 6 2 🇯🇵 Japan 2 2 0 0 7:0 +7 6 3 🇨🇷 Costa Rica 2 0 0 2 0:5 -5 0 4 🇿🇲 Sambia 2 0 0 2 0:10 -10 0

WM Spielplan am Mittwoch, 26.07.

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Das ZDF zeigt das 1.Spiel zwischen Japan – Costa Rica im Livestream auf sportschau.de. Der Kommentator wird Oliver Schmidt sein. Um 9:05 Uhr wird dann Sven Voss zusammen mit Kathrin Lehmann und Giulia Gwinn den Spieltag im ZDF eröffnen. Ab 9:30 Uhr läuft dann Spanien – Sambia in der WM-Gruppe C mit der Übertragung aus Auckland/Neuseeland, die Kommentatorin wird Claudia Neumann sein. Um 13:20 Uhr geht es dann mit der Vorberiochterstattung weiter, Kanada – Irland (Gruppe B) mit Übertragung aus Perth/Australien und dem Kommentator Norbert Galeske.