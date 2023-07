Frauen Fußball WM heute Ergebnisse *0:1 Deutschland Spiel ** ARD live am 30.7.

Am heutigen Sonntag, 30.7. wird es bei der FIFA Frauen Weltmeisterschaft 2023 wieder extrem spannend. In der WM Gruppe A steht der 3.Spieltag der WM-Vorrunde an mit den Entscheidungen, wer ins WM-Achtelfinale einziehen wird. Deutschland spielt das zweite Mal beim Turnier, ab 11:30 Uhr zeigt die ARD das Spiel des Tages gegen Kolumbien. Schon morgens um 6:30 Uhr spielten Südkorea und Marokko aus derselben Gruppen um die drei Punkte, Marokko gewinnt mit 1:0. Die Schweiz mit der deutschen Trainerin Inka Grings kämpft heute gegen Gastgeber Neuseeland um das Erreichen der k.o.Phase, im 2.Spiel können sich Philippinen und Norwegen qualifizieren.



Gewinnt Deutschland auch das 2.Spiel des Turniers? Heute geht es gegen Kolumbien, die im Hinspiel die favorisierten Südkoreaner mit 2:0 schlugen. Hier zeigte sich die physische Stärke der Südamerikanerinnen, was auch gegen Deutschland von Vorteil sein könnten. Denn die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss auf ihre Stammspielerin Felicitas Rauch verzichten, die sich im Training am Knie verletzte und auf bestimmte Zeit ausfällt. Das ist bitter, denn auch ihr Backup Carolin Simon musste schon vor dem Turnier nach Hause fahren. Nun müssen andere einspringen, die allerdings gar nicht auf der Position spielen, wie z.b. Sophia Kleinherne oder Chantal Hagel.

Liveticker Deutschland gegen Kolumbien

Update 11:00 Uhr – In der WM Gruppe A hat Norwegen durch ein 6:0 als Gruppenzweiter sich qualifiziert, der Schweiz reichte ein 0:0 gegen Neuseeland für den Gruppensieg.

Update 10:30 Uhr – Offizielle Deutschland Aufstellung:

Frohms – Hagel, Hendrich, Oberdorf, Huth, Popp (C), Däbritz, Bühl, Magull, Brand, Doorsoun.

Wer spielt heute bei der WM 2023?

In der WM Gruppe A kommt es zum abschließenden 3.WM-Spieltag zwischen der Schweiz und Neuseeland sowie zeitgleich zwischen Norwegen und den Philippinen. In der deutschwn WM Gruppe geht es zunächst zwischen Südkorea und Marokko los, um 11:30 Uhr dann das deutsche Spiel gegen Kolumbien.

WM Spielplan am Sonntag, 30.07.

Wer kommt heute ins WM-Achtelfinale bzw. wer gewinnt die Fußball WM Spiele?

In der WM Gruppe A kommt es heute zum Showdown am 3.WM-Spieltag. Dabei geht es in dieser Gruppe extrem knapp zu, die Schweiz ungeschlagen mit 4 Punkten vorne vor Neuseeland, punktgleich mit den Philippinen. Norwegen mit einem Punkt könnte mit einem möglichst hohen Sieg auch noch zweiter werden und das Achtelfinal-Ticket buchen. Die Schweiz hat mit einem Sieg alles in der Hand, selbst ein Unentschieden würde reichen um Norwegen hinter sich zu lassen. Ergebnisse? Alles offen!

In der deutschen Wm Gruppe ist es ebenso spannend: Der Gewinner des deutschen Spiels ist weiter, der Verlierer muss rechnen und zittern. Deutschland ist Favorit und sollte wenn alles gut geht gewinnen. Südkorea hat zum zweiten Mal verloren und ist raus, Marokko gewinnt 1:0 und hat nun auch drei Punkte, aufgrund des schlechten Torverhältnisses aber nur theoretische Chancen bzw. muss gegen Deutschland gewinnen.

WM Tabelle Gruppe A

Das ist der Stand der WM Gruppe A nach dem 2.Spieltag.

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇨🇭 Schweiz 3 1 2 0 2:0 +2 5 2 🇳🇴 Norwegen 3 1 1 1 5:1 +4 4 3 🇳🇿 Neuseeland 3 1 1 1 1:1 0 4 4 🇵🇭 Philippinen 3 1 0 2 1:7 -6 3

WM Tabelle Gruppe H

Das ist der Stand der WM Gruppe H nach dem 1.Spieltag bzw. nach Südkorea-Marokko heute morgen.

# Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 1 1 0 0 6:0 +6 3 2 🇨🇴 Kolumbien 1 1 0 0 2:0 +2 3 3 🇲🇦 Marokko 2 1 0 1 1:6 -5 3 4 🇰🇷 Südkorea 2 0 0 2 0:3 -2 0

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Die ARD zeigt die WM-Spiele am Sonntag ab 6:15 Uhr. Dann empfangen Claus Lufen mit der ARD-Expertin Nia Künzer die Zuschauer aus dem TV-Sendehaus in Hamburg.Heute werden die ersten beiden Parallelspiele ausgetragen, dabei wird ein Spiel im Free-TV gezeigt, das 2.Spiel im Livestream auf sportschau.de.

Stephanie Baczyk wird zunächst ab 6:30 Uhr Südkorea – Marokko aus Adelaide kommentieren. Um 9 Uhr dann die Gruppe A mit Schweiz – Neuseeland und Norwegen – Philippinen. Welches Spiel wo übertragen wird, steht bisher nicht fest.

Bernd Schmelzerdarf dann das deutsche WM-Spiel ab 11:30 Uhr aus Sydney kommentieren. Die TV-Übertragung dauert bis 14:30 Uhr.