ARD live: FIFA Frauen-WM TV Spielplan in Australien & Neuseeland – Live-Berichterstattung

Ein großer Schritt für den Frauenfußball

Nie zuvor gab es eine Frauen Fußball-Weltmeisterschaft dieser Größe: Insgesamt treten 32 Teams in 64 Spielen gegeneinander an, um den Titel zu holen. Die ARD überträgt das Event umfassender als je zuvor, einschließlich Live-Übertragungen auf dem Ersten, Berichterstattung in der ARD Mediathek, in der Sportschau-App, auf sportschau.de, in der ARD Audiothek, den ARD Radiowellen und auf den Social Media-Kanälen der Sportschau.

WM Spielplan am Donnerstag, 20.7.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 20.07.2023 09:00 ARD 🇳🇿 Neuseeland 1:0 🇳🇴 Norwegen Gruppe A 20.07.2023 12:00 ARD 🇦🇺 Australien 1:0 🇮🇪 Irland Gruppe B

Eine besondere WM – Kopfüber ins “Down Under”

Unter dem Motto “Diese WM steht Kopf!” bringt die ARD das Gastgeberland Australien und Neuseeland in unsere Wohnzimmer. Für die musikalische Untermalung sorgt Carolin Kebekus mit ihrem WM-Song “Wir Ihr Alle Eins”. Die ARD gewährleistet durch eine starke crossmediale Redaktion in Hamburg und ein Vor-Ort-Team in Australien eine koordinierte und lückenlose Berichterstattung.

ARD bei der FIFA Frauen-WM 2023

Das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Kolumbien am 30. Juli wird eines der Highlights der WM-Berichterstattung sein. Es wird live ab 11:30 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen. Wer die Live-Übertragungen verpasst, kann auf die vollständigen Aufzeichnungen der Spiele in der ARD Mediathek zugreifen. Darüber hinaus bieten sportschau.de und die Sportschau-App kompakte Zusammenfassungen aller 64 WM-Spiele.

Fußball zum Hören

Die ARD verwandelt die Frauen-Weltmeisterschaft in ein akustisches Erlebnis. Vollreportagen auf den ARD Radiowellen, auf sportschau.de und in der ARD Audiothek sorgen für Fußball-Feeling direkt im Kopf. Darüber hinaus informieren die ARD-Radioprogramme mit Talks, Nachrichten und Stories über die DFB-Elf und die WM.