Europas Trainer-Domino: Welche Wechsel erwarten die Top-Ligen?

Das Trainer-Karussel im Fußball dreht sich zum Ende der Saison immer schneller! Mit jedem Tag, der vergeht, steigt die Erwartung, dass eine Veränderung auf dem Trainerposten den Beginn einer Bewegung auslösen könnte, die die Landschaft des Fußballs neu gestaltet. Prominente Namen wie Julian Nagelsmann, Hansi Flick und Roberto De Zerbi werden in verschiedenen Szenarien mit Topclubs in Verbindung gebracht, während andere bereits klare Entscheidungen für ihre Zukunft getroffen haben.

Derweil hat Xabi Alonso, trotz der Nachfrage von anderen Klubs, seine Treue zu Bayer Leverkusen, dem aktuellen Spitzenreiter der Bundesliga, bekundet. Jürgen Klopp hat angekündigt, sich eine Auszeit vom Fußball zu nehmen, ein sogenanntes „Sabbatical“. Sebastian Hoeneß hingegen hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert und sich damit gegen einen Wechsel entschieden. Diese Entwicklungen lassen die Fans und Beteiligten auf nächste Züge im Trainerkarussell gespannt warten.

Wann fällt der erste Stein im Trainer-Karussel?

Julian Nagelsmann steht aktuell im Mittelpunkt weitreichender Spekulationen über seine berufliche Zukunft. Nach seiner Entlassung im März 2023 beim FC Bayern München und den jüngsten Länderspielen ist das Interesse an ihm groß. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte ihm bereits eine Vertragsverlängerung angedeutet, sollte er sich für eine Fortsetzung seiner Arbeit mit der Nationalmannschaft entscheiden.

Jürgen Klopp, auf der anderen Seite, endet seine Zeit bei Liverpool im Sommer und hat sich für eine Auszeit von einem Jahr entschieden. Dies würde ihn frühestens im Jahr 2025 wieder verfügbar machen.

In Anbetracht dieser Umstände befindet sich der DFB in einer Situation, in der er möglicherweise bald strategisch wichtige Entscheidungen treffen muss. Nagelsmann scheint unterdessen eine Rückkehr zum Rekordmeister in Erwägung zu ziehen, eine Entwicklung, die intern bereits intensiv diskutiert worden sein soll.

Bayerns Trainer Alternativen

In München zeichnet sich eine intensive Suche nach einer geeigneten Führung für die Mannschaft ab. Der österreichische Nationaltrainer Ralf Rangnick hat einen Vertrag bis 2026 und gehört zu den heiß diskutierten Kandidaten. Hansi Flick ist derzeit ohne Verein und bringt seine Erfahrung als ehemaliger Bundestrainer und erfolgreicher Coach des FC Bayern, der das ‚Sextuple‘ gewann, mit.

Roberto De Zerbi, momentan bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag, ebenfalls bis 2026, wird als einer der begehrtesten Trainer in Europa gehandelt. Neben dem FC Bayern München könnte De Zerbi potenziell auch die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool oder von Xavi bei FC Barcelona antreten. Bei Liverpool ist außerdem Ruben Amorim von Sporting Lissabon im Gespräch.

Interessanterweise spielt Sprachkenntnis eine Rolle in den Vereinsüberlegungen. Ein Beispiel hierfür ist Zinedine Zidane, dessen mangelnde Deutschkenntnisse als Hinderungsgrund für eine Verpflichtung beim FC Bayern gesehen werden. Für Roberto De Zerbi scheint diese Hürde allerdings nicht zu bestehen.

Thomas Tuchel geht für 10 Mio. EUR

Thomas Tuchel, der ehemalige Trainer des FC Chelsea und Champions-League-Sieger von 2021, hat sich auf eine stattliche Abfindung eingelassen. Ein Betrag von zehn Millionen Euro steht im Raum, welcher den Weg für seine sofortige Übernahme eines neuen Vereins ebnen würde. Manchester United und eine Rückkehr zum FC Chelsea werden als mögliche nächste Stationen des deutschen Trainers heiß diskutiert.

Während man bei Chelsea Mauricio Pochettino zittern sieht, steht auch Manchester United unter Spannung, da Erik ten Hags Zukunft ungewiss ist. Interessanterweise ergibt sich aus dem „kicker“, dass ten Hag ebenfalls als Außenseiterkandidat für die Nachfolge bei den Bayern München gehandelt wird.

Die Trainerkarussell nimmt keine Pause. Blickt man auf das Jahr 2025, könnte Jürgen Klopp plötzlich verfügbar sein, und bei Real Madrid nähert sich das Vertragsende von Carlo Ancelotti. Wie Lothar Matthäus der Sport Bild mitteilte, steht Xabi Alonso in den Startlöchern, um möglicherweise bei Real Madrid einzuspringen. Alonso hat ein starkes Interesse an der Position bekundet, so Matthäus.