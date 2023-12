EuGH-Urteil erschüttert Fußballwelt: Tür zur Super League offen

Schlappe für die UEFA und FIFA

In einem bahnbrechenden Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Tür für die Gründung einer Super League geöffnet, eine Entscheidung, die die Machtverhältnisse im europäischen Fußball grundlegend verändert. Ist das das Ende der UEFA Champions League? Wohl eher nicht. Dieses Urteil stellt einen bedeutenden Wendepunkt dar, der die Monopolstellung von UEFA und FIFA in Frage stellt und den Weg für neue Wettbewerbsformate im Fußball ebnet. Fraglich ist nun, wie sich die großen Clubs in Europa von der UEFA vor allem unter Druck setzen lassen. Die UEFA reagiert sofort.

EuGH-Urteil öffnet Tür für Super League

EuGH-Urteil öffnet Tür für Super League Monopolstellung von UEFA und FIFA angefochten

Monopolstellung von UEFA und FIFA angefochten EuGH stellt einen „Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung“ durch UEFA und FIFA fest

EuGH stellt einen „Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung“ durch UEFA und FIFA fest Keine Sanktionen für beteiligte Vereine

Keine Sanktionen für beteiligte Vereine Mögliche Umsetzung und Konsequenzen unklar

EuGH ebnet Weg für Super League

Der Europäische Gerichtshof hat in einem unerwarteten Urteil den Weg für die Gründung einer Super League freigemacht. In einem 17-monatigen Verfahren wurde die Monopolstellung der UEFA und FIFA als nicht konform mit europäischem Recht eingestuft. Dieses Urteil bedeutet eine deutliche Schwächung der Position dieser Verbände und eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten für die Gestaltung des europäischen Clubfußballs.

Folgen und Umsetzung der Super League

Die Realisierung der Super League bleibt trotz des Urteils ungewiss. Die ursprünglichen Pläne der Befürworter, angeführt von Klubs wie Real Madrid und FC Barcelona, wurden bereits angepasst, wobei ein offenes System mit mehreren Spielklassen und Auf- und Abstiegsmöglichkeiten vorgeschlagen wurde. Experten und Vereinsvertreter bleiben jedoch skeptisch bezüglich der Umsetzung und erwarten weitere rechtliche Auseinandersetzungen.

Rechtliche und strategische Auswirkungen

Das Urteil könnte weitreichende Folgen für die Struktur des europäischen Fußballs haben. Es eröffnet Diskussionen über die zukünftige Rolle von UEFA und FIFA und könnte zu einer Neuausrichtung der Machtverhältnisse im europäischen Fußball führen. Experten wie Martin Stopper weisen darauf hin, dass das Urteil wahrscheinlich den Beginn einer längeren Auseinandersetzung zwischen den etablierten Verbänden und den Befürwortern der Super League markiert.

ECA wehrt sich gegen Super League

Reaktion kommt sofort: Die Europäische Klubvereinigung (ECA) hat sich deutlich gegen die Idee einer Super League ausgesprochen, nachdem der Europäische Gerichtshof ein Urteil dazu gefällt hat. Die ECA betont, dass das Urteil nicht als Unterstützung für eine Super League interpretiert werden sollte und dass die Fußballwelt diese Idee bereits vor langer Zeit abgelehnt hat. In ihrer Erklärung, zu der auch Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen gehört, fordert die ECA Einigkeit und Solidarität. Sie stellt sich gegen die Bemühungen einiger weniger, die persönliche Interessen verfolgen und dabei versuchen, die Grundwerte und Prinzipien des europäischen Fußballs zu untergraben. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit allen wichtigen Akteuren im europäischen und weltweiten Fußball, einschließlich Konföderationen, Verbänden, Vereinen, Ligen, Spielern und Fans.

Stimmen der UEFA

Europäische Fußball-Union (UEFA) reagiert: „Dieses Urteil bedeutet keine Billigung oder Bestätigung der sogenannten Super League. (…) Die UEFA bleibt entschlossen, die europäische Fußballpyramide aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass sie weiterhin den allgemeinen Interessen der Gesellschaft dient. Wir werden das europäische Sportmodell weiterhin gemeinsam mit Nationalverbänden, Ligen, Vereinen, Fans, Spielern, Trainern, EU-Institutionen, Regierungen und Partnern gestalten. Wir vertrauen darauf, dass die solidarische europäische Fußballpyramide, die von den Fans und allen Beteiligten zu ihrem unersetzlichen Modell erklärt wurde, durch europäische und nationale Gesetze gegen die Gefahr von Abspaltungen geschützt wird.“

Stimmen von Real Madrid

Florentino Perez, Präsident Real Madrid und einer der „Erfinder“ der Super League: „Das ist ein großer Tag für die Geschichte des Fußballs und die Geschichte des Sports. In den kommenden Tagen werden wir die Tragweite dieses Beschlusses sorgfältig prüfen, aber ich erwarte zwei Schlussfolgerungen von großer historischer Bedeutung. Erstens, dass der europäische Klubfußball kein Monopol ist und es nie wieder sein wird. Zweitens, dass die Vereine von heute an die Herren ihres Schicksals sein werden. Kurz gesagt, heute hat das Europa der Freiheiten wieder gewonnen – und heute haben auch der Fußball und seine Fans gewonnen.“

Fragen und Antworten

Wie genau wird das EuGH-Urteil die Fußballwelt verändern? Das EuGH-Urteil könnte eine tiefgreifende Veränderung im europäischen Fußball einleiten. Es stellt die Monopolstellung von UEFA und FIFA in Frage und ermöglicht die Gründung neuer Wettbewerbe wie der Super League. Dies könnte zu einer Neugestaltung der europäischen Clubwettbewerbe und einer Neuverteilung der finanziellen und sportlichen Ressourcen führen.

Was bedeutet das Urteil für die großen Clubs wie Real Madrid und FC Barcelona? Für Clubs wie Real Madrid und FC Barcelona bedeutet das Urteil eine Chance, ihre eigene Super League zu gründen und sich von den Beschränkungen der UEFA und FIFA zu lösen. Dies bietet ihnen möglicherweise mehr finanzielle Freiheit und die Möglichkeit, ihre eigenen Wettbewerbe zu gestalten.

Könnte das Urteil zu einer Spaltung im europäischen Fußball führen? Ja, das ist möglich. Das Urteil könnte zu einer Spaltung zwischen den etablierten europäischen Fußballverbänden und den Clubs führen, die eine Super League unterstützen. Dies könnte zu einer Neuordnung der Clubwettbewerbe in Europa und zu einer Veränderung der traditionellen Fußballstrukturen führen.