Deutsche Nationalmannschaft: Auf welcher Position spielt Kimmich unter Nagelsmann?

Nationalspieler Joshua Kimmich, der vielseitige Mittelfeldspieler des FC Bayern München, steht wieder im Fokus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Mit der Rückkehr des 28-Jährigen in die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt sich die Frage: Wo wird Kimmich auf dem Spielfeld seine größte Wirkung entfalten? Im zentralen Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger? Diese Entscheidung wird Nagelsmann im bevorstehenden Länderspiel gegen die Türkei treffen müssen.

Kimmichs Rolle: Zentrum oder Flügel?

Die Diskussion um Kimmichs beste Position ist nicht neu. Michael Ballack, ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft, sieht Kimmichs Stärken klar auf der rechten Abwehrseite. “Im Zentrum will er manchmal zu viel”, so Ballack, was die Mannschaft anfällig mache. Doch die jüngsten Auftritte von Ilkay Gündogan und Pascal Groß im Mittelfeld zeigen, dass auch hier Potenzial für eine starke Kombination besteht, insbesondere mit Kimmich. In den kommenden Tagen wird Nagelsmann eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Unabhängig von der offiziellen Nominierungsliste wird es darum gehen, Kimmich dort einzusetzen, wo er der Mannschaft am meisten bringt.

Nagelsmanns Qual der Wahl

Die Entscheidung Nagelsmanns wird auch durch die Leistungen anderer Spieler beeinflusst. Jonathan Tah und Niklas Süle konnten auf der rechten Abwehrseite nicht vollends überzeugen. Bei Bayern München setzte Nagelsmann Kimmich meist im Mittelfeld ein, doch in der Nationalmannschaft könnte Benjamin Henrichs eine Alternative für die rechte Verteidigerposition sein.

Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler, glaubt an das Potenzial eines Mittelfeld-Duos aus Kimmich und Gündogan. Beide seien intelligente Spieler mit hervorragenden Qualitäten. Doch er warnt auch: Wenn sie sich gegenseitig im Weg stehen, könnte das zu Problemen führen.

Das Dilemma der Vielseitigkeit

Kimmichs Vielseitigkeit ist Fluch und Segen zugleich. Sein Drang, das Spiel aktiv zu gestalten, kann im Mittelfeld zu Unordnung führen. Thomas Tuchel, sein Vereinstrainer, sieht in ihm zwar einen Schlüsselspieler, fordert aber auch einen echten Sechser für das Team.