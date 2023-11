EM 2024 Tickets: DFB kündigt nächste EM Ticketphase ab 4.12. an – DFB Fanclub-Mitglieder im Vorteil

Tickets für den deutschen Fanblock ab 4.12.2023 zu kaufen

Nach der EM 2024 Gruppenauslosung am 2.12.2023 bietet sich für Fans der deutschen Nationalmannschaft eine neue Gelegenheit, Länderspieltickets für die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft zu erwerben. Ab dem 4. Dezember startet eine neue EM-Ticket-Verkaufsphase, die insbesondere Anhänger der DFB-Elf ansprechen dürfte. Mit verschiedenen Wegen zum Ticket und einem eigens für Fans reservierten Kontingent, setzt der DFB auf eine breite Verteilung und Zugänglichkeit. Anfangs gibt es nur Tickets für die drei Vorrundenspiele Deutschlands am 14.6. (München), 19.6. (Stuttgart) und 23.6. (Frankfurt).

Zusammenfassende Infos zur nächsten EM Ticketphase

Start der neuen Ticketverkaufsphase am 4. Dezember

Vielfältige Ticketoptionen für Fans

Fans der deutschen Nationalmannschaft können sich über drei Hauptwege Tickets sichern. Der größte Anteil ist für die rund 55.000 Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft reserviert. Neu ist die Option, einen eigenen Fanclub beim DFB zu registrieren, der dann ebenfalls Zugriff auf ein festes Kartenkontingent hat. Alle bis zum 21. November 2023 registrierten und bis zum 24. November akzeptierten Fanclubs können sich um Tickets bewerben.

Details zum Ticketverkauf und zur Registrierung

Neben den Fanclub-Optionen gibt es auch die Möglichkeit, über eine Turnierregistrierung Tickets zu erwerben. Für eine Gebühr von 5 Euro pro Antragsteller, die lediglich die Kosten des Registrierungsprozesses deckt, können sich Fans für den Vorverkauf anmelden. Der DFB betont, dass durch diese Registrierungen kein Profit erzielt wird. Zunächst werden Tickets ausschließlich für die drei deutschen EM-Gruppenspiele in München, Stuttgart und Frankfurt angeboten, wobei das Prinzip „first come, first served“ gilt.

Häufig gestellte Fragen

Wie komme ich als Fan der deutschen Nationalmannschaft an Tickets für die EURO 2024?

Fans haben drei Hauptwege: Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft zu werden, einen eigenen Fanclub beim DFB zu registrieren oder sich über eine Turnierregistrierung für den Vorverkauf anzumelden. Jede dieser Optionen bietet unterschiedliche Vorteile und Zugangsmöglichkeiten zu den Tickets.

Gibt es eine Limitierung der EM Ticketanzahl pro Person?

Ja, um eine faire Verteilung zu gewährleisten und möglichst vielen Fans die Chance zu geben, bei den Spielen dabei zu sein, gibt es eine Beschränkung der Ticketanzahl pro Person. Details hierzu findet man auf der DFB-Webseite.