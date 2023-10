Die DFB Sponsoren & Werbepartner: Volkswagen, Adidas, bwin – So umfangreich ist die Zusammenarbeit

Das Runde muss ins Eckige – es geht um Fußball. In Deutschland ganz sicher die Sportarten mit der größten Reichweite. Kein Wunder, dass die verantwortlichen Verbände und Mannschaften hinter den Kulissen der Stadien und Hochglanzfassaden lukrative Deals einfädeln. Wer bei den Spielen der Traditionsklubs die Bandenwerbung stellen will, muss ziemlich tief als Sponsor bzw. Werbepartner in die Tasche greifen.

bwin – eine der wichtigen deutschen Plattformen für Sportwetten und interaktive Gaming-Unterhaltung – ist gerade in den Mannschafts-Pokalspielen und während der Spiele der Frauen-Bundesliga immer wieder an der Bande zu sehen. Wie entsteht diese starke Markenpräsenz bei Fußball? Und welche Einstellung hat der DFB hinsichtlich des Glücksspiels? Im Folgenden schauen wir uns die Kooperation etwas genauer an.

DFB und bwin: Umfangreiche Werbepartnerschaft

Der DFB – Deutscher Fußball Bund – tritt als Dachverband für den deutschen Fußball auf. Damit vertritt er die 27 Fußballverbände. Diese umfassen 24.500 Vereine, in denen nicht nur ein paar Profis spielen, sondern viele Breitensportler und Fußballfans. Die Überraschung: Der DFB mit seinem Sitz in Frankfurt am Main ist ein gemeinnütziger Verein.

Trotzdem geht der DFB mit verschiedenen Unternehmen Partnerschaften ein. DFB-Werbepartner haben damit eine Chance, sich sehr prestigeträchtig in Szene zu setzen. Was springt für den Wettanbieter bwin, der auch im Casino- und Slot-Bereich aktiv ist, als Werbepartner heraus? Seit dem 01. Juli 2022 kann der Sportwetten-Anbieter beim DFB-Pokal der Männer, dem DFB-Pokalfinale der Frauen sowie der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga in Erscheinung treten. Das Gleiche gilt seit dem 1. Januar 2023 für die Frauen-Nationalmannschaft.

Was umfasst der Deal alles? Die Partnerschaft gewährt bwin eine ganze Reihe besonderer Vorteile. Dazu gehört unter anderem das Thema Bandenwerbung. Aber auch:

Hospitality

Einbindung in die Internet- und Social Mediakommunikation

Printauftritte des DFB

sind Teil der Partnerschaft, die bis Ende 2026 gehen soll. Für den Verband ein lukratives Geschäft. Und bwin ist nicht erst seit gestern Partner im Fußball. Die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem DFB gibt es bereits seit 2017.

Wie geht der DFB mit dem sensiblen Thema Sportwetten um

Der Deal des DFB als gemeinnütziger Verein mit einem Online-Buchmacher stößt auf ein eher geteiltes Echo. Es gibt eine Reihe kritischer Stimmen. Für bwin bedeutet der Deal eine hohe Sichtbarkeit mit einem Produkt, das boomt. Allein 2021 bescheinigte der Deutsche Sportwettenverband dem Markt ein Umsatzpotenzial von erstaunlichen 9,4 Milliarden Euro.

Trotz der Gelder, welche aus dem Deal beim DFB landen, geht es immer um den richtigen Umgang mit einem sensiblen Thema. Die Suchtgefahren lassen sich nicht einfach wegdiskutieren. Neben Warnhinweisen stehen vor allem die Anbieter in der Pflicht, sichere Wetten in einem regulierten Markt mit hohen Standards anzubieten. Aber auch das verantwortungsvolle Spielen ist hier besonders wichtig. Dass Deutschland mit dem neuen Glücksspielrecht die Rahmenbedingungen anpasst, verbessert die Kontrollmöglichkeiten. Dazu gehören folgende Vorgaben:

Einzahlungslimits für Nutzer (maximal 1.000 Euro pro Monat)

Live-Wetten werden eingeschränkt

Panic-Button für Selbstsperrung über 24 Stunden

Möglichkeit für Tipper, selbst Einzahlungslimits festzulegen (unter 1.000 Euro)

Parallel dazu braucht es ein starkes Monitoring gegen Wettbetrug. Der DFB selbst hat jedoch auch einige Maßnahmen vorgenommen, um das Problem Spielsucht anzugehen:

DFB-Integritätsschulungen im Lizenzbereich

Sensibilisierung gegenüber Suchtgefahren bei den Vereinen

Welche Werbepartner & Sponsoren hat der DFB noch?

Fußball ist medienwirksam und eine beliebte Sportart für die private Sportförderung. Soll heißen: Eine ganze Reihe verschiedener Unternehmen bemüht sich um eine gute Beziehung zum DFB und würde sich gern in die Liste der Sponsoren einreihen. DFB-Hauptsponsoren sind aktuell Adidas und der Autobauer Volkswagen. Dazu kommen noch weitere Partner wie:

Würth

Würth Coca-Cola

Coca-Cola Telekom

Telekom Commerzbank

Commerzbank Volkswagen

Volkswagen Continental

Continental Lufthansa

Lufthansa Google

Google Hörmann

Hörmann Mandana

Mandana O.B.

O.B. Panini

Panini Rimowa

Rimowa TCL

TCL Van Laack

Van Laack Vorwerk

Vorwerk Ergo Versicherungen

Ergo Versicherungen Flyeralarm

Übrigens: Mit Interwetten tritt noch ein Werbepartner gegenüber dem DFB aus dem Segment der Sportwetten auf. Aus Sicht von Wettanbietern ist das nicht verwunderlich – schließlich finden sich in Stadien und an den Fernsehbildschirmen bei Fußballveranstaltungen genau diejenigen, die der Zielgruppe der Anbieter entsprechen. Somit gibt es kaum bessere Werbeplatzierungen als direkt am Geschehen.

Fazit: DFB verlängert lukrative Kooperation

Geld hat den Fußball in den letzten Jahren beeinflusst. Gerade Merchandise und Sponsoren sind für Vereine und auch für den DFB wichtig. Bei der Bandenwerbung haben die Klubs nur bedingt Mitspracherecht. Hier kommen immer wieder Vorgaben seitens des DFBs. Dieser hat eigene Werbepartner, wie bwin oder die Ergo Versicherungen. Mit dem Buchmacher ist die Verlängerung schon in Sack und Tüten. Bleibt an dieser Stelle einfach die Hoffnung, dass Fair Play trotzdem immer eine Rolle spielen wird. Dass finanzielle Fragen bei wichtigen Entscheidungen eine Rolle spielen, zeigen die Vergaben der internationalen Turniere in den letzten Jahren sehr deutlich.