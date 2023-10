DFB Rahmenterminkalender – Die Termine im deutschen Fußball 2024/2025

Die Fußballsaison 2024/2025 wird besonders spannend, vor allem durch die Nähe zur UEFA EURO 2024, die vom 14.6. bis 14.7.2024 in Deutschland ausgetragen wird. Die EM 2024 wird dabei das zentrale Fußballereignis des Sommers darstellen, um das sich alle anderen Termine gruppieren. Schon am Freitag, 2.August geht es in der Bundesliga weiter, d.h. die Nationalspieler im EM-Finale werden nur 2 Wochen Zeit haben und wahrscheinlich nur einen kurzen Erholungsurlaub genießen.

Länderspiele nach der EM 2024

Länderspielperioden: Während der drei Länderspielperioden (2.-10. September, 7.-15. Oktober, 11.-19. November) gibt es eine Pause in den deutschen Profiligen. Deutschland spielt dann in der UEFA Nations League 2024.

Termine im Männerfußball 2024/2025



Start nach der UEFA EURO 2024 : Der Ball rollt wieder in Deutschland ab dem 2. August 2024.

Termine im Frauenfußball 2024/2025