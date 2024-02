Die deutsche Fußball Nationalmannschaft steht vor spannenden Herausforderungen in der UEFA Nations League 2024/2025, beginnend mit einem Heimspiel gegen Ungarn am 7. September, das Rückspiel gegen den EM-Gegner wird am 19.11. stattfinden. In dieser neuen Spielrunde werden auch packende Duelle gegen die Niederlande (10.9. und 14.10.) und Bosnien und Herzegowina (11.10. und 16.11.) erwartet, das hatte die UEFA Auslosung gestern ergeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann äußerte sich positiv über die Gruppenauslosung und unterstrich die Bedeutung einer guten Vorbereitung auf die kommende EM. Denn er wird dann nicht mehr Bundestrainer sein.

Länderspiele in der UEFA Nations League 2024/2025

Deutschlands Weg durch die Nations League 2024

Die Nationenliga verspricht aufregende Begegnungen für die DFB-Auswahl. Nach dem Auftakt am 7.9.2024 gegen Ungarn stehen weitere Spiele in den Monaten September bis November an. Das Prestigeduell gegen die Niederlande am 10. September und die Partien gegen Bosnien und Herzegowina unterstreichen die Vielfalt und Herausforderung in Deutschlands Gruppe. Die Rückspiele gegen diese Mannschaften bieten die Chance, Stärken und Strategien anzupassen.

Strategien und Erwartungen an die UEFA Nations League

Die Planung und Ausrichtung der Spiele, einschließlich der noch bekannt zu gebenden Spielorte, sind entscheidend für den Erfolg in der Liga. Das Final Four Turnier, an denen die vier Gruppensieger der Liga A teilnehmen werden, liegen in weiter Ferne, würde aber eine gute Vorbereitung auf die WM 2026 Qualifikation sein. Mit einem neuen Bundestrainer wird Deutschland in diese Spiele gehen.