Africa Cup 2024 live: Kap verde – Mauretanien

Kap Verdes begeistert bei Afrika Cup: Das besondere Erfolgsrezept des Inselstaates

Beim Afrikacup 2024 in der Elfenbeinküste läuft derzeit das Achtelfinale. Heute kommt es zum Match zwischen Kapverden – Mauretanien, 2 Teams, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Das kleine Land Kap Verde hat mit seinem beeindruckenden und offensiven Fußballspiel bisher für die größte Überraschung des Turniers gesorgt. Ebenso überraschend ist die Leistung von Mauretanien, einem weiteren kleinen Staat, diesmal aus der Westsahara, der nicht als Favorit galt. Diese beiden unerwarteten Teams werden am Montag heute um 18.00 Uhr MEZ in einem Achtelfinalspiel in Abidjan, das bei Sportdigital übertragen wird, direkt gegeneinander antreten. In der Vorrunde gewann Kap Verde gegen Ghana (2:1) und Mosambik (3:0), spielte gegen Ägypten 2:2 und ist deshalb nun gegen Mauretanien Favorit.

Spielplan Afrika Cup heute

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 29.01.2024 18:00 🇨🇻 Kapverdische Inseln 1:0 🇲🇷 Mauretanien Achtelfinale 29.01.2024 21:00 🇸🇳 Sénégal - 🇨🇮 Elfenbeinküste Achtelfinale

Nationalmannschaft der Kap Verden – eine bunte Truppe

Die Geschichte des Nationalspielers Moreira ist typisch für die Vielfalt der kapverdischen Mannschaft: In Frankreich als Sohn kapverdischer Einwanderer geboren, spielte er in Jugendnationalmannschaften und für französische Klubs, bevor er sich für die Vertretung Kap Verdes entschied. Ebenso wie Moreira stammen viele Spieler des Teams aus aller Welt, was die Internationalität und Vernetzung der kapverdischen Gemeinschaft widerspiegelt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Suche nach talentierten Spielern mit kapverdischen Wurzeln, eine Strategie, die seit 2012 verfolgt wird und die Mannschaft stark diversifiziert hat.

Stürmer Tiago Manuel Dias Correia, auch bekannt als „Bebé“, erzielte im Spiel gegen Mosambik ein bemerkenswertes Tor aus rund 40 Metern. Sein Lebensweg reflektiert den Geist des kapverdischen Teams: Geboren in Lissabon in eine Familie kapverdischer Herkunft, hatte „Bebé“ seinen Aufstieg im portugiesischen Fußball und zog für eine beträchtliche Summe zu Manchester United um, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen und wechselte daraufhin mehrmals den Verein. Heute ist er bei Rayo Vallecano in der spanischen Liga aktiv und repräsentiert seit seinem Wechsel zu Kap Verde das Land seiner Vorfahren.

Der Trainer der Kapverden, Pedro Brito Leitao, bekannt als „Bubista“, ist zuversichtlich und sieht den aktuellen Afrika-Cup als Wendepunkt. Mit einem starken Glauben an die Fähigkeiten seines Teams und einer klaren visionären Haltung strebt er danach, die Kapverden zum ersten Mal in die K.o.-Phase zu führen.