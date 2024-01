Beim Asien-Cup in Katar musste die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft, trainiert von Jürgen Klinsmann, einen Rückschlag hinnehmen. Im Spiel gegen den Außenseiter Jordanien erreichte das Team nur ein knappes 2:2-Unentschieden. „Wir haben ein schwieriges Spiel erwartet und haben es bekommen,“ reflektierte Klinsmann nach dem Spiel. Der Ausgleich für Südkorea fiel in der Nachspielzeit durch ein Eigentor Jordaniens.

Ernüchterung für Klinsmanns Team

Die südkoreanische Mannschaft, die zuvor sieben Siege in Serie feierte, startete gut in das Spiel. Heung-Min Son brachte Südkorea früh durch einen Foulelfmeter in Führung. Doch defensive Schwächen und nachlassende Konzentration führten zu einem Eigentor von Yong-Woo Park und einem weiteren Gegentreffer durch Yazan Al-Naimat, wodurch Jordanien noch vor der Pause in Führung ging.

Dramatische Schlussminuten sichern Unentschieden

Südkorea kämpfte sich zurück ins Spiel, doch erst in der Nachspielzeit gelang der Ausgleich durch ein Eigentor von Yazan Abu Al-Arab. Trotz des Punktgewinns muss Südkorea, das zuletzt 1960 den Asien-Cup gewann, nun um seine Chancen im Turnier bangen.

Bundesliga-Präsenz im südkoreanischen Team

Auffällig war die starke Präsenz von Bundesliga-Spielern in der südkoreanischen Startelf. Neben dem Torschützen Heung-Min Son waren auch Jae-Sung Lee von Mainz und Woo-Yeong Jeong von Stuttgart im Einsatz.

Tabelle mit Südkorea

1. Jordanien 2 1 1 0 6:2 4 4

2. Südkorea 2 1 1 0 5:3 2 4

3. Bahrain 2 1 0 1 2:3 -1 3

4. Malaysia 2 0 0 2 0:5 -5 0

FAQ’s

War die Aufstellung von Jürgen Klinsmann optimal? Klinsmanns Aufstellung, geprägt von erfahrenen Bundesliga-Spielern, schien vielversprechend. Jedoch offenbarten sich im Spiel defensive Schwachstellen, die zu den Gegentoren führten. Die Auswechslungen und taktischen Anpassungen kamen spät, was Fragen zur Effektivität der Strategie aufwirft.

Wie steht es um Südkoreas Chancen im weiteren Turnierverlauf? Nach dem Unentschieden gegen Jordanien steht Südkorea unter Druck. Die Mannschaft muss in den kommenden Spielen ihre Defensive stärken und konstantere Leistungen zeigen, um eine Chance auf den Titel zu haben.

Kann Heung-Min Son das Team zum Erfolg führen? Heung-Min Son, der Schlüsselspieler Südkoreas, zeigte einmal mehr seine Klasse. Seine Leistung wird entscheidend sein, aber er benötigt auch die Unterstützung des gesamten Teams, um den Erfolg im Turnier sicherzustellen.