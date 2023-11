WM-Qualifikation Südamerika 6.Spieltag: Top-Knaller Brasilien – Argentinien

Brasilien vor kritischer Begegnung: Der Superclasico gegen Argentinien entscheidet über WM-Chancen

In der bevorstehenden Begegnung in der WM 2026 Südamerika-Qualifikation mit Argentinien steht für Brasilien weit mehr auf dem Spiel als nur nationales Prestige. Mit einer Niederlage droht der Selecao nicht nur der Verlust des WM-Tickets, sondern auch ein historisches Debakel im Maracana. Argentinien, angeführt von Lionel Messi, hat die Chance, Brasilien die erste Heimniederlage in einer WM-Qualifikationspartie zuzufügen. Ein Spiel mit hohen Erwartungen und enormen Konsequenzen steht bevor. Doch Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft muss beim Duell mit Weltmeister Argentinien auf Angreifer Vinicius Junior und Superstar Neymar verzichten. Ebenso fehlen der verletzte Torhüter Ederson, Verteidiger Danilo, Mittelfeldspieler und Kapitän Casemiro. Die Spiele laufen am Dienstag Abend und nachts deutscher Zeit.

Die brasilianische Nationalmannschaft, geplagt von Niederlagen (u.a. am 5.Spieltag gegen Kolumbien) und defensiven Schwächen, sieht sich mit einer beispiellosen Herausforderung konfrontiert. Ohne die verletzten Stars Neymar und Vinicius Junior und mit vielen neuen, unbekannten Gesichtern in der Mannschaft, steht Brasilien unter enormem Druck. Die historische Niederlage gegen Kolumbien (1:2) und die darauffolgende Gefahr, nach fünf Spieltagen hinter Venezuela zu stehen, verdeutlichen die Krisensituation.

WM Quali Tabelle in Südamerika

Stand: 16.11.2023 am 5.Spieltag

Platz Land mit Fahne Spiele S U V Tore Tordifferenz Punkte 1 🇦🇷 Argentinien 5 4 0 1 7:2 5 12 2 🇺🇾 Uruguay 5 3 1 1 10:5 5 10 3 🇨🇴 Kolumbien 5 2 3 0 5:3 2 9 4 🇻🇪 Venezuela 5 2 2 1 5:2 3 8 5 🇧🇷 Brasilien 5 2 1 2 8:6 2 7 6 🇪🇨 Ecuador 5 2 2 1 4:3 1 5 7 🇵🇾 Paraguay 5 1 2 2 1:2 -1 5 8 🇨🇱 Chile 5 1 2 2 3:6 -3 5 9 🇧🇴 Bolivien 5 1 0 4 4:11 -7 3 10 🇵🇪 Peru 5 0 1 4 0:7 -7 1

WM Quali Spielplan 6.Spieltag in Südamerika

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.11.2023 🇵🇾 Paraguay 🇨🇴 Kolumbien -:- 22.11.2023 🇪🇨 Ecuador 🇨🇱 Chile -:- 22.11.2023 🇺🇾 Uruguay 🇧🇴 Bolivien -:- 22.11.2023 🇧🇷 Brasilien 🇦🇷 Argentinien -:- 22.11.2023 🇵🇪 Peru 🇻🇪 Venezuela -:-

Argentiniens Chance zur Dominanz

Weltmeister Argentinien, angeführt von Lionel Messi, hat trotz einer kürzlichen Niederlage gegen Uruguay (0:2) die Möglichkeit, im legendären Maracana-Stadion Geschichte zu schreiben. Mit einem Sieg könnten sie Brasilien die erste Heimniederlage in einem WM-Qualifikationsspiel zufügen. Für Messi, der bereits im Copa-America-Finale gegen Brasilien triumphierte, ist dies eine weitere Gelegenheit, seine außergewöhnliche Karriere zu krönen.

Der Druck auf beide Teams

Für beide Mannschaften ist dieser Superclasico mehr als nur ein Fußballspiel. Es geht um nationales Ansehen, WM-Qualifikation und die Fortsetzung langjähriger Rivalitäten. Die Ergebnisse dieses Spiels werden nicht nur die Tabellenpositionen, sondern auch das Selbstvertrauen und die Richtung beider Teams für die kommenden Turniere maßgeblich beeinflussen.