Live heute: Wann ist die Achtelfinal-Auslosung der Champions League?

Die Spannung in der Fußballwelt steigt, denn die Auslosung der Achtelfinalspiele der Champions League rückt näher. Geplant ist die Veranstaltung für den Montag, 18. Dezember in Nyon, bei der die Begegnungen für die nächste Runde des prestigeträchtigen Turniers festgelegt werden. Mit dabei sind die stärksten europäischen Teams, darunter auch der Titelverteidiger Manchester City, die sich durch die Gruppenphase kämpften und nun auf ihre Gegner im K.-o.-System warten.

Die Champions League biegt auf die Zielgerade ein und mit der bevorstehenden Auslosung beginnt die heiße Phase des Wettbewerbs. Die Teams, die es nach hart umkämpften Gruppenspielen unter die letzten 16 geschafft haben, stehen kurz vor der entscheidenden Phase der Saison 2023/24. Mit dem Abschluss der Gruppenphase und dem Blick in Richtung Achtelfinale, das ab Mitte Februar 2024 startet, konzentrieren sich Fans und Mannschaften gleichermaßen auf die anstehenden Partien.

Update: Das sind die Paarungen mit deutscher Beteiligung

Borussia Dortmund – PSV Eindhoven

FC Bayern München – Lazio Rom

RB Leipzig – Real Madrid

Wann ist die Champions League-Achtelfinal-Auslosung?

Die Ziehung der Begegnungen für das Achtelfinale der Champions League findet am Montag, den 18. Dezember, statt. Veranstaltungsort ist Nyon in der Schweiz, Beginn ist um 12:00 MEZ. Acht Gruppenerste bilden dabei Lostopf 1 und den Gruppenzweiten in Lostopf 2 wird jeweils ein Gegner zugewiesen.