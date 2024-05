Österreich Kader bei der Fußball EM 2024

Rangnick nominiert Großkader für UEFA EURO 2024

29 Spieler im Aufgebot – Debütant Ballo dabei – Alaba als „Non-Playing-Captain“

Teamchef Ralf Rangnick hat seinen erweiterten Österreich Kader für die UEFA EURO 2024 in Deutschland vorgestellt. Das 29-köpfige Aufgebot wird in der finalen Vorbereitungsphase Freundschaftsspiele gegen Serbien (4. Juni, 20:45 Uhr, live auf ORF 1) im Wiener Ernst-Happel-Stadion und gegen die Schweiz (8. Juni, 18:00 Uhr, live auf Servus TV) im Kybunpark St. Gallen bestreiten. Am 7. Juni wird der Kader für die Endrunde auf maximal 26 Spieler reduziert.

„Wir haben die Spieler ausgewählt, von denen wir glauben, dass sie den besten Fußball spielen können. Zusätzlich haben wir einige Spieler mehr nominiert, um auf mögliche Verletzungen reagieren zu können“, erklärte Rangnick. Zu den vier Torhütern im Großkader zählen Patrick Pentz, Niklas Hedl, Tobias Lawal und Heinz Lindner.

Thierno Ballo vom RZ Pellets WAC wurde erstmals ins Nationalteam berufen. Insgesamt kommen neun Spieler aus der ADMIRAL Bundesliga.

„Ballo hat zuletzt gute Leistungen gezeigt und erhält nun die Chance, sich zu beweisen. Wir werden sehen, ob er es in den finalen EM-Kader schafft“, so Rangnick über den Debütanten.

Verletzte Spieler und Unterstützung von Alaba

Auf die verletzten David Alaba, Xaver Schlager, Sasa Kalajdzic und Alexander Schlager muss verzichtet werden. Alaba wird jedoch als „Non-Playing Captain“ das Team bei der Endrunde unterstützen.

„Es ist bedauerlich, dass er als Spieler ausfällt. In den letzten Wochen hatte ich intensive Gespräche mit David. Er möchte unbedingt dabei sein und nach Rücksprache mit Real Madrid wird er ab dem 4. oder 5. Juni zum Team stoßen“, erklärte Rangnick.

Vorbereitung und Gruppenspiele

Das Team trifft sich im Hotel Dilly in Windischgarsten zur finalen Vorbereitung und zu den anstehenden Testspielen. Am 4. Juni findet im Ernst-Happel-Stadion gegen Serbien das letzte Heimspiel vor der Endrunde statt, gefolgt von der Generalprobe gegen die Schweiz am 8. Juni.

Österreich nimmt zum vierten Mal an der EM teil und spielt in Gruppe D gegen Frankreich (17. Juni, 21:00 Uhr), Polen (21. Juni, 18:00 Uhr) und die Niederlande (25. Juni, 18:00 Uhr). Das erste Spiel wird in Düsseldorf ausgetragen, die weiteren beiden in Berlin. Alle Spiele werden live auf Servus TV übertragen.

„Wir werden uns bestmöglich auf die EURO vorbereiten und sicherstellen, dass wir bei den Spielen voll einsatzbereit sind“, sagte Rangnick.

Der EM 2024 Kader von Österreich

Position Name Club Länderspiele Tore TOR Niklas HEDL SK Rapid 1 0 TOR Tobias LAWAL LASK 0 0 TOR Heinz LINDNER Royale Union Saint-Gilloise/BEL 36 0 TOR Patrick PENTZ Bröndby IF/DEN 5 0 VERTEIDIGUNG Flavius DANILIUC FC Red Bull Salzburg 2 0 VERTEIDIGUNG Kevin DANSO RC Lens/FRA 18 0 VERTEIDIGUNG Stefan LAINER Borussia Mönchengladbach/GER 39 2 VERTEIDIGUNG Philipp LIENHART SC Freiburg/GER 19 1 VERTEIDIGUNG Phillipp MWENE 1. FSV Mainz 05/GER 11 0 VERTEIDIGUNG Stefan POSCH FC Bologna/ITA 30 1 VERTEIDIGUNG Leopold QUERFELD SK Rapid 1 0 VERTEIDIGUNG Gernot TRAUNER Feyenoord Rotterdam/NED 10 1 VERTEIDIGUNG Maximilian WÖBER Borussia Mönchengladbach/GER 23 0 MITTELFELD Thierno BALLO RZ Pellets WAC 0 0 MITTELFELD Christoph BAUMGARTNER RB Leipzig/GER 36 13 MITTELFELD Florian GRILLITSCH TSG 1899 Hoffenheim/GER 41 1 MITTELFELD Marco GRÜLL SK Rapid 4 0 MITTELFELD Florian KAINZ 1. FC Köln/GER 27 1 MITTELFELD Konrad LAIMER FC Bayern München/GER 34 4 MITTELFELD Alexander PRASS SK Puntigamer Sturm Graz 4 0 MITTELFELD Marcel SABITZER Borussia Dortmund/GER 78 17 MITTELFELD Romano SCHMID SV Werder Bremen/GER 9 0 MITTELFELD Matthias SEIDL SK Rapid 3 0 MITTELFELD Nicolas SEIWALD RB Leipzig/GER 22 0 MITTELFELD Patrick WIMMER VfL Wolfsburg/GER 10 0 STURM Marko ARNAUTOVIC Inter Mailand/ITA 111 36 STURM Maximilian ENTRUP TSV Egger Glas Hartberg 2 1 STURM Michael GREGORITSCH SC Freiburg/GER 53 15 STURM Andreas WEIMANN West Bromwich Albion/ENG 23 2