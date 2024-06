Aufstellung heute: Deutschland gegen Schottland – Wer steht in der Startelf?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet– am Freitag, den 14. Juni 2024 – das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2024 gegen Schottland. Das EM-Spiel in der Allianz Arena in München wird mit Spannung erwartet, denn Bundestrainer Nagelsmann hat mögliche Änderungen in der deutschen Startaufstellung bei der EM angedeutet. Allerdings haben herausragende Nationalspieler wie Neuer, Rüdiger, Kroos, Gündogan und Musiala ihren Platz sicher. Die offiziellen Startaufstellungen gibt es in der Live-TV-Übertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Schottland bei ZDF ab 19:25 Uhr Sendezeit.

Das Länderspiel Deutschland gegen Schottland am 14.6.2024 ist der langersehnte Auftakt zur Fußball-EM in Deutschland. Bei der deutschen Nationalmannschaft sind nach dem EM-Aus von Pavlovic und der Nachnominierung von Can alle 26 Nationalspieler fit und einsatzbereit. Bundestrainer Nagelsmann hat sich bereits auf einen engen Kreis an Nationalspielern für die Startelf festgelegt. Auf die Frage, ob die EM-Startaufstellung bereits feststehen würde, antwortete der Coach, dass 13 Spieler infrage kommen, ließ allerdings offen, welche Spieler das sind. Möglicherweise sind der linke Verteidiger Mittelstädt, der offensive Mittelfeldspieler Wirtz sowie Mittelstürmer Havertz die Wackelkandidaten.

Wie spielt Deutschland heute gegen Schottland?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt gegen Schottland in der gewohnten 4-2-3-1-Strategie mit klarer Rollenverteilung. Nagelsmann betonte, wie wichtig ein Ballbesitz sei, damit seine Spieler bei Ballverlusten schnell wieder den Ball zurückgewinnen können. Das Mittelfeld wird stärker überladen und es wird für den Gegner schwerer, sich zu befreien, wenn der Druck einmal aufgebaut ist. Zudem ist maximaler Einsatz erforderlich, damit die Taktik funktioniert.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Fußball Arena München | - 21:00 Deutschland N S S U S - : - Spielstand anzeigen Schottland U N N S U Tage Stunden Minuten Sekunden M. Neuer Maximilian Mittelstädt J. Tah Antonio Rüdiger J. Kimmich T. Kroos Robert Andrich F.Wirtz İlkay Gündoğan J. Musiala K. Havertz Angus Gunn Jack Hendry Ryan Porteous Kieran Tierney Andrew Robertson A. Ralston John McGinn Callum McGregor Scott McTominay Billy Gilmour Che Adams

Wer steht bei Deutschland in der Aufstellung?

Die Startaufstellung Deutschlands bei der EM 2024 ist zwar nicht in Stein gemeißelt, allerdings sind einige Positionen bereits fest vergeben. Neben Stammkeeper Neuer haben die La-Liga-Stars Rüdiger, Kroos und Gündogan ihre Startplätze sicher. Weiterhin sind Kimmich als Rechtsverteidiger, Tah als Rüdigers Partner in der Innenverteidigung, sowie Andrich als Doppelsechs mit Kroos gegen Schottland gesetzt. Außerdem wird Musiala höchstwahrscheinlich spielen, weil er zuletzt einer der besseren Offensivspieler war.

Möglicherweise gibt es ein paar Überraschungen auf den weiteren Positionen, denn Mittelstädt, Wirtz und Havertz gelten als Wackelkandidaten. Im Mittelsturm wäre Füllkrug eine Variante, der mit seiner Kopfballstärke die Schotten vor Probleme stellen könnte. Außerdem war Wirtz in den letzten Länderspielen etwas außer Form, sodass Sané nach abgesessener Rotsperre und Comeback eine Chance in der Startelf bekommen könnte. Zudem ist die Position des linken Verteidigers noch umkämpft, wo mit Mittelstädt, Raum und Henrichs drei Optionen zur Verfügung stehen.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Kroos, Andrich – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz

Wie spielt Schottland heute gegen Deutschland?

Die schottische Fußball-Nationalmannschaft spielt üblicherweise mit Dreierkette und ist im 3-4-2-1 gut eingespielt. Schottland ist eine relativ spielstarke Mannschaft, die allerdings klassischerweise vor allem eine robuste, kämpferische Spielweise pflegt. Das schottische Team hat einige hochklassige, wertvolle Nationalspieler, die in der englischen Premier League aktiv sind. Zu den wichtigsten Schotten zählen Top-Torschütze McTominay, Kapitän Robertson sowie Tierney, Adams, McGregor und McGinn.

Mögliche Schottland Aufstellung

Gunn – Porteous, Hendry, Tierney – Ralston, Robertson – McGinn, McTominay, C. McGregor, Christie – Adams

Wer gewinnt heute Deutschland gegen Schottland?

Beim Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Schottland befindet sich die deutsche Nationalmannschaft in der Favoritenrolle. Die Deutschen haben die besseren Wettquoten und den höheren Gesamtmarktwert. Weiterhin ist Deutschland auf der FIFA-Weltrangliste auf dem 16. Platz vor Schottland, die auf dem 39. Platz liegen. Die Länderspielbilanz (17 Deutschland-Siege, 5 Remis, 4 Schottland-Siege) spricht ebenfalls für einen weiteren deutschen Sieg.

FAQ zur deutschen Aufstellung heute

1. Wer spielt im Eröffnungsspiel der EM 2024? Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft 2024 bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Schottland. Das Spiel findet am 14. Juni 2024 in der Allianz Arena in München statt.

2. Welche Spieler sind in der deutschen Startaufstellung sicher gesetzt? Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann haben Nationalspieler wie Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Jamal Musiala ihren Platz in der Startaufstellung sicher. Andere Positionen könnten Überraschungen bereithalten.

3. Wie sieht die taktische Ausrichtung Deutschlands gegen Schottland aus? Deutschland wird voraussichtlich im 4-2-3-1-System spielen, das auf Ballbesitz und schnelles Umschalten bei Ballverlusten setzt. Diese Strategie soll dem Team helfen, den Gegner unter Druck zu setzen und die Kontrolle über das Spiel zu behalten.