Aufstellungen heute: Schweiz – Ungarn – Wer spielt heute? MagentaTV live

Heute geht es am 2.Tag der EM in der deutschen EM Gruppe A weiter mit dem Spiel um 15 Uhr zwischen Ungarn und der Schweiz in Köln. Das Match wird exklusiv bei MagentaTV gezeigt. Wir geben euch Infos zu den beiden Aufstellungen.

Ungarn und Schweiz greifen ins Turnier ein – wer gewinnt das Duell in Gruppe A?

Es sind beinahe sieben Jahre vergangen, seitdem Ungarn und die Schweiz in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen. Im Oktober 2017 begegneten sich die beiden Teams im Rahmen der WM-Qualifikation, wobei die Schweiz in einem spektakulären Spiel mit 5:2 siegreich hervorging. Mit viel Selbstvertrauen starten die Schweizer in ihr erstes EM-Spiel. Kurz vor Turnierbeginn betonte Granit Xhaka in einem Interview mit Blick, dass die Schweizer Nationalmannschaft heute stärker sei als 2021. Dies ist bemerkenswert, da die Schweiz damals im Viertelfinale nur knapp an Spanien scheiterte.

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Zuschauer: 43.000 (ausverkauft) in Köln

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Cologne Stadium | - 15:00 Ungarn S S S N S - : - Spielstand anzeigen Schweiz N U S S U

Obwohl die beiden Teams seit langer Zeit nicht mehr gegeneinander gespielt haben, sind viele ihrer Spieler bestens miteinander vertraut. In beiden Nationalmannschaften stehen zahlreiche Fußballer mit Bundesliga-Erfahrung. Für Ungarn sind beispielsweise das Leipzig-Duo Peter Gulácsi und Willi Orban wichtige Stützen, während bei der Schweiz Spieler wie Xhaka, Shaqiri und Sommer mit vielen Jahren Bundesliga-Erfahrung glänzen.

Aufstellung der Schweiz heute

Die Aufstellung der Schweizer gegen Ungarn ist bekanntgegeben. Damit steht fest: Kwadwo Duah und Michel Aebischer werden von Beginn an spielen, während Xherdan Shaqiri und Zeki Amdouni zunächst auf der Bank Platz nehmen. Es bleibt spannend zu sehen, wie Trainer Murat Yakin seine Mannschaft formiert. Setzt er wie zuletzt auf eine Dreierkette mit Widmer und Ndoye auf den Flügeln und Vargas als hängende Spitze hinter Duah?

Oder entscheidet er sich für ein 4-3-3-System mit einer Abwehrreihe bestehend aus Rodriguez, Akanji, Schär und Widmer, einem Dreier-Mittelfeld mit Freuler, Xhaka und Aebischer sowie Vargas, Duah und Ndoye in der Offensive?

Schweiz: 1 Sommer – 22 Schär, 5 Akanji, 13 Rodriguez – 3 Widmer, 10 Xhaka, 8 Freuler, 19 Ndoye – 20 Aebischer, 18 Duah, 17 Vargas. – Trainer: Yakin

Aufstellung von Ungarn heute

Ungarn: 1 Gulacsi – 2 Lang, 6 Orban, 4 Szalai – 5 Fiola, 8 Nagy, 13 Schäfer, 11 Kerkez – 20 Sallai, 19 Varga, 10 Szoboszlai. – Trainer: Rossi

Auch die Ungarn haben mittlerweile ihre Aufstellung bekannt gegeben. Eine kleine Überraschung gibt es dabei: Statt des angeschlagenen Loic Nego spielt nicht Bendegúz Bolla, der kürzlich mit Servette den Cup gewann, sondern der erfahrene Attila Fiola auf der rechten Außenbahn. Ansonsten vertraut Trainer Marco Rossi auf seine bewährten Kräfte und setzt auf eine 3-4-3-Formation.

Tabelle der EM Gruppe A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S > 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Schottland N > 1 0 0 1 1 5 -4 0 3 Schweiz > 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ungarn > 0 0 0 0 0 0 0 0

Spielplan der EM Gruppe A

Europameisterschaften Deutschland 5 1 Schottland Europameisterschaften Ungarn - - Schweiz Europameisterschaften Schottland - - Schweiz Europameisterschaften Deutschland - - Ungarn Europameisterschaften Schweiz - - Deutschland Europameisterschaften Schottland - - Ungarn