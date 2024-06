Fußball heute: EM Eröffnungsspiel Deutschland – Schottland: Aufstellung, TV & mehr Infos

Am Freitag – den 14. Juni 2024 um 21:00 Uhr – ist es endlich so weit, die Fußball-Europameisterschaft startet mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Münchener Allianz Arena. Die TV-Ausstrahlung des EM-Auftakts ist beim ZDF im Free-TV und im Livestream. Die ZDF-Sendezeit beginnt um 19:25 Uhr. Die deutsche Nationalmannschaft geht als Favorit der EM Gruppe A ins 1. Gruppenspiel. Allerdings sind die schottischen Bravehearts ein kniffliger Gegner und können mit den Top-Teams mithalten, was sie beim 2:0-Sieg gegen Spanien in der EM-Qualifikation bewiesen haben.

Fußball heute ZDF live: Deutschland – Schottland live im TV

Vor dem EM-2024-Eröffnungsspiel wurde bei der deutschen Nationalmannschaft vor allem über Stammkeeper Manuel Neuer diskutiert, der sich zuletzt einige Patzer erlaubte. Allerdings bekam Neuer das volle Vertrauen von Bundestrainer Nagelsmann zugesichert, sodass er auf jeden Fall spielen wird. Darüber hinaus kommen laut Nagelsmann 13 Spieler für die Startelf gegen Schottland infrage, sodass es nur wenig Veränderungen geben wird. Gegen die fußballerisch starken Schotten brauchen die Deutschen zum Auftakt eine sehr gute Leistung, um die EM-Euphorie im Land zu vergrößern.

Deutschland Länderspiel– Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2024 mit deutscher Beteiligung kommt ab 19:25 live auf ZDF. Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Schottland findet in der Munich Football Arena statt und wird um 21:00 Uhr nach der Eröffnungsfeier angepfiffen. Der Moderator Jochen Breyer sowie die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sind live vor Ort im Stadion und werden das Deutschland-Länderspiel begleiten. Weiterhin sind Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Expertin Laura Freigang aus dem ZDF-EM-Studio in Berlin auf Sendung,

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Heute findet das EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland statt, während alle weiteren EM-Teilnehmer erst später ins Turnier starten. Daher ist Deutschland gegen Schottland heute das einzige EM-Spiel.

Länderspiel Deutschland gegen Schottland: Wer gewinnt?

Die deutsche Nationalmannschaft gilt als Favorit im EM-Spiel gegen Schottland mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 70 %. Deutschland bezwang Schottland in den beiden Begegnungen bei großen Turnieren (WM 1986, EM 1992). Weiterhin gewann Schottland lediglich 2 der letzten 9 EM-Spiele.

Zudem hat Deutschland einen guten Lauf mit 4 Spielen ohne Niederlage. Gegen Schottland kann die Serie ausgebaut werden. Allerdings hat die deutsche Nationalmannschaft einen durchwachsenen Trend am heutigen Spielort in der Allianz Arena. Deutschland gewann lediglich eines der letzten 4 Spiele in München beim 4:2-Sieg gegen Portugal bei der EM 2021.

Insgesamt ist die DFB-Elf als ein Turnierfavorit der Europameisterschaft gegen den Underdog Schottland in der Favoritenrolle. Jedoch sollte Schottland etwas Selbstvertrauen haben und sich Chancen auf eine Überraschung ausrechnen können.

Wer wird Schiedsrichter sein?

Schiedsrichter wird Clement Turpin aus Frankreich sein.Turpin ist einer der erfahrensten Unparteiischen Europas, er war seit der EM 2016 bei jedem großen Turnier im Einsatz. Damals leitete er das 1:0 der DFB-Auswahl im letzten Gruppenspiel gegen Nordirland.

Deutschland wird in den weißen Heimtrikots spielen und die EM beginnen.

Wer spielt heute für Deutschland?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen festen Stamm an Nationalspielern, die für die Startelf gegen Schottland in Betracht kommen. Lediglich bei Havertz, Wirtz und Mittelstädt gibt es Fragezeichen, denn sie könnten im Vergleich zum letzten Länderspiel ihren Startplatz verlieren. Als mögliche Optionen für die erste Elf wurden Füllkrug, Sané und Raum genannt. Außerdem wird es keine weitere Diskussion über die Torwartfrage geben, denn Neuer erhält weiterhin den Vorzug vor ter Stegen.

M. Neuer Maximilian Mittelstädt J. Tah Antonio Rüdiger J. Kimmich T. Kroos Robert Andrich F.Wirtz İlkay Gündoğan J. Musiala K. Havertz Angus Gunn Jack Hendry Ryan Porteous Kieran Tierney Andrew Robertson A. Ralston John McGinn Callum McGregor Scott McTominay Billy Gilmour Che Adams

Mögliche Deutschland Aufstellung

Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Gündogan – Musiala, Wirtz – Havertz

Wer spielt heute für Schottland?

Die schottische Nationalmannschaft von Coach Steve Clarke hat einige hochrangige Nationalspieler, die bei Spitzenclubs spielen. Dazu zählen unter anderem McTominay (ManU), Robertson (Liverpool) und Tierney (Sociedad). Die Bravehearts haben in den letzten Jahren einen Stilwandel vollzogen und setzten inzwischen auf fußballerische Mittel statt auf Kick and Rush. Der wichtigste Spieler ist McTominay, der mit 7 Toren bereits in der EM-Qualifikation glänzte.

Mögliche Schottland Aufstellung

Gunn – Porteous, Hendry, Tierney – Ralston, Robertson – McGinn, McTominay, C. McGregor, Christie – Adams