Nächste Deutschland Länderspiele im Juni: Flicks deutsche Kader-Nominierung

Bekanntgabe des Kaders für die Länderspiel-Periode

Bundestrainer Hansi Flick wird den Kader für die anstehende Länderspiel-Periode im Juni erst nach dem letzten Spieltag der Bundesliga bekanntgeben. Die entscheidende Nominierung wird am 2. Juni, einen Tag vor dem Pokalfinale in Berlin, erfolgen. In dieser Länderspiel-Periode stehen für die DFB-Elf drei Testspiele auf dem Programm, die in der Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 von großer Bedeutung sind.

Die anstehenden Testspiele: Ukraine, Polen und Kolumbien

Zu Beginn der Länderspiel-Periode erwartet die deutsche Nationalmannschaft am 12. Juni ein besonderes Duell mit der Ukraine. Dieses Spiel wird als 1.000. DFB-Länderspiel in die Geschichte eingehen. Anschließend reist die DFB-Elf nach Warschau, um gegen Polen anzutreten, bevor sie in Gelsenkirchen auf die kolumbianische Auswahl trifft.

Trainingslager und Vorbereitungsphase

Nach der Bekanntgabe des Kaders wird sich das Team am 7. Juni im Teamhotel in Neu-Isenburg nahe Frankfurt versammeln. Hier beginnen die Vorbereitungen für die drei Testspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien. Bis auf das Abschlusstraining vor dem Gastspiel in Warschau werden alle Trainingseinheiten in Hessen stattfinden. Nach den Spielen kehrt die Mannschaft immer wieder nach Frankfurt zurück.

Rückblick auf die ersten Länderspiele nach der WM

Die DFB-Elf nahm nicht an der EM-Qualifikation teil und konzentriert sich auf die Vorbereitung für die Heim-Europameisterschaft 2024. Nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar standen im März zwei Länderspiele auf dem Programm: ein 2:0-Sieg gegen Peru in Mainz und eine 2:3-Niederlage gegen Belgien in Köln.

Flicks Fokus für die kommenden Spiele

Bundestrainer Hansi Flick möchte in den kommenden Länderspielen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien auf dem aufbauen, was die Mannschaft in der zweiten Phase des Spiels gegen Belgien gezeigt hat. Mit dieser Strategie hofft er, die bestmögliche Leistung aus seinem Team herauszuholen und die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 erfolgreich zu gestalten.

