DFB Länderspiel heute: Mexiko gegen Deutschland * 2:2 * Liveticker, TV-Übertragung, Aufstellung

Liveticker Deutschland – Mexiko

04:37 Uhr – ARD-Interviews: Kapitän Gündogan hat eine ausbaufähige Leistung der deutschen Nationalmannschaft erlebt. Bundestrainer Nagelsmann will ein Resümee aus der gesamten Reise ziehen und das intensive Spiel gegen die aggressiven Mexikaner noch analysieren. Vor allem gegen die steilen Pässe hat die Verteidigung noch Probleme, woran gearbeitet werden soll.

04:13 Uhr – Abpfiff in einem intensiven Testspiel, welches mit einem einigermaßen gerechten 2:2-Remis endet. Deutschland hatte mehr Ballbesitz (68%), allerdings weniger Torabschlüsse als die Mexikaner. Gut waren die Einsatzbereitschaft und die teilweise intensive Spielweise vom Nagelsmann-Team.

04:10 Uhr – Raum wird gefoult und reklamiert auf Elfer, doch die Pfeife bleibt stumm und Mexiko kann kontern. Doch Deutschland verteidigt das jetzt gut. Goretzka bleibt angeschlagen auf dem Boden liegen, doch er kann wohl weitermachen. 3 Minuten Nachspielzeit.

04:06 Uhr – Mittelstürmer Behrens hat sein Länderspieldebüt! Er kommt für Musiala.

04:05 Uhr – Wortgefechte und Schubsereien im deutschen Strafraum vor einer Ecke. Es gibt keine Karten.

04:00 Uhr – Noch 10 Minuten! Fällt noch ein Tor?

03:57 Uhr – Füllkrug bekommt einen Zettel mit neuen taktischen Anweisungen und weist seine Mitspieler ein. Mexikos Außenstürmer können derzeit nur durch Foul gestoppt werden. Doch die Standards verpuffen eher.

03:55 Uhr – Auch Deutschland wird gefährlicher, spielt die Szenen jedoch nicht konsequent zu Ende.

03:53 Uhr – 74. Minute – Chavez zieht einen Freistoß auf den kurzen Pfosten, doch ter Stegen ist da.

03:51 Uhr – Rüdiger klärt per Grätsche im eigenen 16er. Mexiko kommt mit den schnellen Angriffen ganz gut durch. Im Gegenangriff dribbelt sich Musiala durch, doch sein Steilpass findet keinen Abnehmer.

03:48 Uhr – Noch knapp 20 Minuten sind zu gehen! Gut möglich, dass der Zustand des Spielfelds heute eher Mexiko in die Karten spielt, da der Ball auf dem unebenen Rollrasen eher unruhig läuft – Deutschland hat einige Stockfehler und Probleme mit der Ballführung im Eins-gegen-Eins.

03:44 Uhr – 2 Deutschland-Wechsel: Hoffmann für Wirtz und Raum für Gosens.

03:43 Uhr – Wieder wird Gosens gefoult. Der anschließende Freistoß aus etwa 24 Metern bringt nichts ein, da Rüdiger im Luftzweikampf ein Foul begeht. In der nächsten Szene langt Gosens zu und handelt sich eine Gelbe ein.

03:38 Uhr – 1. Gelbe im Spiel. Edson Alvarez steigt Gosens auf den Schlappen. Außerdem kommt Thiaw für Süle.

03:36 Uhr – Das ist ein zackiges und körperbetontes Länderspiel heute. Nun kommt es auch auf den Willen an.

03:31 Uhr – Füllkrug mit dem Ausgleich! 2:2! Sané ist durch, den 1. Torabschluss von Wirtz hält Ochoa noch (vielleicht hinter der Linie), dann macht Fülle den Ball im Nachschuss rein. 11. Spiel, 9. Tor für Füllkrug.

03:28 Uhr – Deutschland wieder mit einer gefährlichen Ecke, Gosens schon wieder frei am kurzen Pfosten, doch der Ball landet nicht im Tor.

03:26 Uhr – 2:1 für Mexiko. Der kleinste Mexikaner Sanchez schockt die deutsche Hintermannschaft mit einem Kopfballtor. Süle sieht nicht gut aus.

03:24 Uhr – Die 2. Halbzeit läuft! Auf geht’s!

03:21 Uhr – Nagelsmann mit 2 Wechseln zur Pause – Füllkrug und Goretzka kommen reinfür Müller und Groß. Finden die deutschen Dribbler Sané, Musiala und Wirtz in der 2. Hälfte besser ins Spiel? Steht die deutsche Verteidigung nun besser?

03:05 Uhr – 1:1 zur Halbzeit. Mexiko strahlt etwas mehr Torgefahr aus, Deutschland mit fast 70% Ballbesitz wird nur nach Ecken gefährlich. Wie gegen USA muss die 2. Hälfte besser werden.

02:56 Uhr – Das 1:1 für Mexiko im direkten Gegenangriff. Süle lässt den Ball durch und in der Mitte trifft Antuna. Deutschland mit zu vielen kleinen Fehlern heute.

02:55 Uhr – Groß frei vor dem Keeper, aber der Kopfball nach Vorlage von Gündogan ist technisch anspruchsvoll – immerhin die nächste Ecke. Die ergibt ein Tor für Müller, aber Abseits.

02:52 Uhr – Hundertprozentige für Gimenez nach einer Freistoßflanke, aber drüber.

02:51 Uhr – Der Schiedrichter pfeift ein mexikanisches Foul nicht, was fast zu einer Großchance gegen Deutschland führt. Seit dem Rückstand sind die Mexikaner etwas mehr nach vorne gerückt. Sané hilft hinten.

02:46 Uhr – Der Mexikaner Gimenez geht im Strafraum zu Boden, doch ein Elfmeterpfiff bleibt aus. Rüdiger schob nur ein bisschen.

02:43 Uhr – Rüdiger trifft in der 25. Spielminute per Kopfball nach einer Ecke. 1:0 für Deutschland! Das Standard-Training hat sich gelohnt.

02:38 Uhr – Deutschland wirkt nun defensiv stabiler und offensiv etwas sicherer. Allerdings steht Mexiko richtig gut – da ist kaum ein Durchkommen.

02:33 Uhr – Bei deutschem Ballbesitz zieht sich Mexiko komplett zurück und verteidigt mit 11 Mann. Das macht es schwer. Deutschlands Einzelaktionen und Flanken bringen derzeit wenig Ertrag.

02:29 Uhr – Der 3. Torschuss von Mexiko, die mehr Torgefahr ausstrahlen, trotz nur 25% Ballbesitz.

02:27 Uhr – Deutschland wirkt noch unruhig, hat mehr Pässe, aber bereits 12 Ballverluste in den ersten 8 Minuten

02:24 Uhr – Gute Chance für Wirtz nach Vorlage von Sané und Musiala – Mexikos anschließender Konter führt ins Leere.

02:22 Uhr – Mexiko spielt gerne lange Bälle hinter die Kette und rückt dann nach. Doch die deutsche Abseitsfalle funktioniert beim ersten Anlauf. Dann der erste Torabschluss von Mexiko nach einem Fehlpass von ter Stegen.

02:19 Uhr – Der Ball rollt, US-Referee Rubiel Vazquez hat das Spiel angepfiffen. Dank einer Lightshow mit Elektrobeats vor dem Spiel nun noch mal ein paar Minuten später. In der ARD-Aufstellung steht Müller als einzige Spitze und Musiala auf der Zehn im 4-2-3-1. Mexiko mit der Top-Elf.

02:08 Uhr – Kommentator Tom Bartels übernimmt, die Spieler kommen aufs Feld, vor dem Anstoß kommen noch die Nationalhymnen.

01:59 Uhr – Bundestrainer Nagelsmann über die Startelf: Müller ist ein wichtiger Spieler, den er sehen will. Außerdem darf Müller beim 125. Länderspiel in seinem Jubiläum starten. Füllkrug soll zur Halbzeit kommen. In der Innenverteidigung will Nagelsmann Pärchen testen – Hummels funktionierte gut, nun soll Tah getestet werden.

01:57 Uhr – Bundestrainer Nagelsmann im Interview mit Lea Wagner. Heute trägt der Coach offizielle DFB-Kleidung. Er will so auftreten wie gegen die USA, wo er zufrieden war. Außerdem geht es darum etwas besser werden und als Mannschaft die Vorgaben besser umzusetzen – taktische Disziplin ist wichtig, der Glaube ist wichtig, sowohl für die Mannschaft als auch für die Trainer. Außerdem redet er über die Stimmung im Team, die er als professionell und gut beschreibt.

01:46 Uhr – Die Übertragung aus Philadelphia geht los mit einem Zeitunterschied von 6 Stunden. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger haben nun 15 Minuten mehr Zeit für die Vorberichte.

01:15 Uhr – Das Spiel beginnt mit 15-minütiger Verspätung wegen erhöhten Reiseaufkommens in Philadelphia, wo zeitgleich ein NHL- und ein MLB-Spiel stattfinden.

01:10 Uhr – Die Aufstellungen sind da! Müller und Süle rücken in die Startelf für Füllkrug und Hummels.

So spielt die Nationalmannschaft: ter Stegen – Tah, Süle, Rüdiger, Gosens – Groß, Gündogan – Wirtz, Müller, Musiala – Sané

00:45 Uhr – Die ARD Übertragung geht in einer Stunde los, um 2 Uhr ist Anstoß!