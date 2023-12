Investoren-Einstieg im deutschen Profifußball: Chancen und Risiken für Vereine

Die Fußball-Bundesliga und 2. Liga haben sich für den Einstieg eines Investors entschieden, der sechs bis acht Prozent der Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft für 20 Jahre kaufen soll. Der Verkauf soll zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro einbringen. Die Klubs werden in den nächsten 20 Jahren auf sechs bis acht Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf der Medienrechte zugunsten des Geldgebers verzichten müssen.

Die DFL plant, 600 Millionen Euro in die Digitalisierung und Internationalisierung des Profifußballs zu investieren. Hierbei soll eine Streamingplattform aufgebaut, die Auslands-Vermarktung angeschoben, bessere Werbung ermöglicht und illegales Streamen bekämpft werden. 300 Millionen Euro sollen gemäß dem gültigen Verteilerschlüssel den Klubs zur Verfügung gestellt werden, um die zunächst entstehenden Mindereinnahmen auszugleichen. Mit den restlichen 100 Millionen soll ein Vergütungssystem geschaffen werden, das die Klubs belohnt, die zu Werbezwecken ins Ausland reisen.

Welche Clubs haben dagegen gestimmt?

Aus der Bundesliga haben Köln, Freiburg und Union gegen den Investoren-Einstieg in der DFL gestimmt. Aus der 2. Liga haben St. Pauli, Braunschweig, Düsseldorf, Magdeburg, Nürnberg, Hertha und Kaiserslautern den Antrag abgelehnt.

Das Ziel des Deals ist, den Profifußball so aufzuwerten, dass mit der Zeit mehr Geld eingenommen wird als an den Investor verloren geht. Die DFL ist zur Erlös-Steigerung verdammt, andernfalls war das Geschäft ein teurer Fehler.

Es gibt vier bis sechs interessierte Geldgeber aus dem sogenannten „Private-Equity-Bereich“. Der Deal soll im März 2024 abgeschlossen sein. Laut DFL gibt es „rote Linien“, die den Einfluss des Investors in Grenzen halten sollen.

Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ spricht von einem Rückschlag und weitere Proteste in den Stadien werden erwartet. Die Kritiker in den Reihen der Klubs verurteilen die riskante Wette auf die Zukunft und hätten es lieber gesehen, wenn die Vereine die nötigen Investitionen aus eigenen Mitteln gestemmt hätten.

Wie sieht der Deal aus?

Konkret könnte dies bedeuten, dass der Investor jährlich etwa 100 Millionen Euro einnimmt, wenn die Einnahmen der Liga auf dem aktuellen Niveau von 1,37 Milliarden Euro pro Saison bleiben. Über 20 Jahre hinweg würde der Investor somit bis zu zwei Milliarden Euro erzielen, was für die DFL kurzfristig einen finanziellen Verlust darstellt.

