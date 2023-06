Fußball Länderspiele heute Ergebnisse – EM Qualifikation Spielplan – Wer spielt heute 4. Spieltag am Dienstag?

Zum Abschluss der Länderspiel-Saison 2022/23 gibts heute – am Dienstag, den 20. Juni 2023 – nochmal 11 Spiele der European Qualifiers zur UEFA EURO 2024. Heute findet der 4. Spieltag in den Qualifikationsgruppen A, E, F, G, J statt, wo es unter anderem für die Nationalmannschaften Belgien, Serbien, Polen, Österreich, Schottland, Ungarn und Portugal um wichtige Punkte für die EM-Qualifikation geht. Die Live-Übertragung der EM Qualifikation ist bei DAZN, wo alle Spiele live übertragen werden.

22:40 Uhr – Deutschland verliert 0:2 gegen Kolumbien, chancenlos war man heute erneut. Bleibt Hansi Flick Bundestrainer? Können wir so in die EM 2024 gehen?

Der 4. Spieltag der EM 2024 Qualifikation hatte gestern bereits einige Überraschungen parat mit den Punkteteilungen zwischen der Schweiz und Rumänien sowie Slowenien und Dänemark. Außerdem feierte gestern England einen 7:0-Kantersieg über Nordmazedonien, während Türkei, Finnland, Kasachstan und Israel einen Sieg verbuchen konnten. Ein interessantes Ergebnis war der denkbar 1:0-Sieg von Frankreich gegen Griechenland. Vielleicht werden heute wieder einige Teams ins Straucheln geraten und Punkte einbüßen müssen.

EM 2024 Qualifikation Spielplan & Ergebnisse

Heute findet der 4. Spieltag der EM 2024 Qualifikation in den Gruppe A, E, F, G, J statt. Insgesamt gibts heute 11 Länderspiele, die um 20:45 Uhr angepfiffen werden.

EM 2024 Qualifikation – Wer überträgt heute Fußball Länderspiele live?

Am heutigen 20. Juni 2023 kommen 11 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation auf DAZN. Das Top-Spiel des Tages ist Österreich gegen Schweden. Außerdem spielen Schottland, Polen, Belgien, Ungarn, Serbien und Portugal, die als Favoriten für die EM-Teilnahme gelten. Weiterhin werden Quali-Spiele werden zeitgleich um 20:45 Uhr angepfiffen. Der Streamingsender DAZN überträgt die Live-Spiele. Dies sind die Kommentatoren:

Österreich – Schweden – Kommentator: Max Gross

Estland – Belgien – Kommentator: Michael Born

Island – Portugal – Kommentator: Matthias Naebers

EM 2024 Qualifikation Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe A findet heute am 4. Spieltag das Duell der beiden Spitzenreiter Schottland und Georgien statt. Schottland hat 3 Siege nach 3 Spielen und führt souverän. Georgien ist noch ungeschlagen nach einem Remis gegen Norwegen und einem Sieg gegen Zypern. Allerdings braucht Georgien heute einen Sieg, um die minimale Chance auf die EM-Teilnahme zu wahren. Außerdem könnte Norwegen heute gegen Zypern den ersten Sieg dieser Qualifikationsphase holen, während Spanien wieder spielfrei hat.

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe E hat der Tabellenführer Tschechien heute spielfrei. Daher hat Verfolger Polen die Chance aufzuschließen und den Rückstand von derzeit 4 Punkten etwas zu verringern. Dasselbe gilt allerdings für Albanien, die ebenfalls 4 Punkte Rückstand auf Tschechien haben. Die beiden Spiele heute sind Moldau gegen Polen und Färöer gegen Albanien.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe F spielt heute Tabellenführer Österreich gegen den großen Konkurrenten Schweden, die ihrerseits heute den zweiten Sieg dieser Qualifikationsrunde holen müssen. Schweden hat erst 3 Punkte aus 2 Spielen und droht heute im Falle einer Niederlage den Anschluss zu verlieren. Das zweite Spiel in Gruppe F lautet Estland gegen Belgien, wo die Belgier großer Favorit sind – falls Belgien gewinnt und Österreich verliert, würde Belgien die Tabellenführung übernehmen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe F führt Serbien nach 3 Spieltagen souverän vor Ungarn und Montenegro die Tabelle an. Serbien hat zwar erst 2 Spiele, dafür aber eine makellose Bilanz von 2 Siegen und 4:0 Toren. Alles deutet darauf hin, dass Serbien heute einen Auswärtssieg in Bulgarien feiert und die Tabellenführung ausbaut. Außerdem kann Ungarn mit einem Sieg gegen Litauen den Abstand zu Montenegro vergrößern. Am 3. Spieltag trennten sich Ungarn und Montenegro noch mit 0:0 – doch heute hat Montenegro spielfrei und Ungarn kann sich in der Tabelle mit einem Sieg absetzen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe J – Wer spielt heute in Gruppe J?

Die EM 2024 Qualifikation Gruppe J wird von Portugal dominiert, die 9 Punkte und 13:0 Tore aus 3 Spielen haben. Heute geht es gegen Island, die mit nur 3 Punkten aus 3 Spielen in der Tabelle hinten liegen. Außerdem hat die Slowakei die besten Karten im Rennen um den 2. Platz. Heute kann Slowakei den Vorsprung mit einem Sieg gegen Liechtenstein ausbauen, während sich die Konkurrenz bei Bosnien und Herzegowina gegen Luxemburg die Punkte wegnimmt.