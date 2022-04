Fußball heute liveticker ** 2:0 ** Wer überträgt heute FC Liverpool – FC Villareal im Champions Halbfinale?

Liveticker zum Spiel

22:15 Uhr – Doppelschlag, es steht 2:0 für Liverpool!Mané mit dem 2:0, davor trifft Estupinan ins eigene Tor. Noch eine halbe Stunde zu spielen!

21:45 Uhr – Zur Halbzeit steht es 0:0 – Liverpool ist klar dominant, 12:1 Torschüsse und zwei Mal Pfosten!

21 Uhr – Anstoß! Es geht los!

20 Uhr – Das einzige vorherige Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Halbfinale der UEFA Europa League 2015/16 statt, als Klopps Mannschaft das Hinspiel in Anfield mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Der aktuelle Liverpooler Firmino war an diesem Abend an zwei der drei Tore der Reds beteiligt. Er lieferte die Flanke für Bruno Sorianos frühes Eigentor und den Pass für Sturridges Treffer.

Die Gäste nehmen gegenüber dem 1:1-Unentschieden beim letzten Auftritt in München eine Änderung vor. Chukwueze, der von der Bank kam und in letzter Sekunde den Ausgleichstreffer erzielte, kommt zu seinem zweiten Einsatz in der UEFA Champions League und ersetzt den verletzten Gerard Moreno.

20 Uhr – Die Aufstellungen sind da! Klopp nimmt drei Änderungen in der Liverpooler Mannschaft vor, die am Sonntag den Merseyside-Rivalen Everton in der Premier League geschlagen hat. Konaté, Henderson und Luis Díaz kommen für Matip, Keïta und Diogo Jota in die Partie.