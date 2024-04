Fußball heute CL live – FC Bayern gegen FC Arsenal * Aufstellungen

Die Allianz Arena wird am Mittwoch zum Brennpunkt der Champions League, wenn der FC Bayern München das Rückspiel gegen den FC Arsenal bestreitet. Thomas Müller kündigt eine „magische Nacht“ an und ist fest entschlossen, mit seinem Team das Halbfinale zu erreichen. Der FC Bayern, motiviert durch das 2:2 im Hinspiel in London, sieht sich gut gerüstet, um Arsenal in die Knie zu zwingen und den Traum vom Finale in Wembley am Leben zu erhalten. Vor allem der Engländer Harry Kane will ins Finale in London. Das Spiel wird um 21.00 Uhr angepfiffen und ist auf DAZN zu sehen.

Ein entscheidender Sieg im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die unerwartet schwächelnden Gunners könnte den Rekordmeister dem lang ersehnten Finale am 1. Juni im Londoner Fußball-Tempel deutlich näherbringen. Bei der Suche nach einem neuen Trainer scheint der Verein bereits kurz vor dem Abschluss zu stehen. Sky berichtete über „fortgeschrittene Gespräche“ mit dem ehemaligen Trainer Julian Nagelsmann, den der DFB idealerweise bis 2026 halten möchte. Dennoch rückt diese wichtige Personalie vor dem nächsten „Spiel des Jahres“ für einige Tage in den Hintergrund.

K.o.Runde - Champions League 2023/2024 | Viertelfinale | Allianz Arena | - 21:00 Bayern München S N N U S - : - Spielstand anzeigen FC Arsenal U S S U N Tage Stunden Minuten Sekunden

Bayerns Trainersuche und Tuchels aktuelle Rolle

Während die Gerüchteküche brodelt und Julian Nagelsmann als möglicher zukünftiger Coach gehandelt wird, konzentriert sich der aktuelle Trainer Thomas Tuchel voll und ganz auf das bevorstehende Spiel. Obwohl Schlüsselspieler wie Serge Gnabry und Kingsley Coman fehlen und Alphonso Davies gesperrt ist, gibt sich Tuchel kämpferisch: „Wir sind bereit, für unseren Traum zu kämpfen“, betont er, während die Fans eine entscheidende Rolle spielen sollen.

Spieler im Fokus: Wer tritt für Davies an?

Die spannende Frage, wer in der Abwehr auf der linken Seite spielen wird, bleibt offen. Thomas Tuchel will sich zwischen Noussair Mazraoui und Raphael Guerreiro entscheiden, abhängig vom Abschlusstraining. Im Mittelfeld setzt der Coach auf das bewährte Duo Leon Goretzka und Konrad Laimer, die für Stabilität sorgen sollen.

Arsenal, mit dem Nationalspieler Kai Havertz, gewann in dieser Saison nur eines seiner vier Auswärtsspiele in der Champions League (2:1 gegen FC Sevilla), und verlor sowohl in Lens als auch in Porto. Die Bayern schafften es hingegen in 22 von 25 Fällen, nach einem Unentschieden im Hinspiel auswärts weiterzukommen. Für das 23. Mal betont Tuchel: „Es ist äußerst wichtig, dass jeder Fan mit der Bereitschaft erscheint, zu unterstützen.“ Nur so lässt sich der besondere „Allianz-Arena-Moment“ erzeugen, den Müller beschwor. Doch er weiß: „Es wird knapp.“

Die voraussichtlichen Aufstellungen heute Abend

München: Neuer – Kimmich, de Ligt, Dier, Mazraoui – Laimer, Goretzka – Sane, Müller, Musiala – Kane. – Trainer: Tuchel

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu – Ödegaard (Jesus), Jorginho, Rice – Saka, Havertz, Martinelli. – Trainer: Arteta

FAQ’s

Warum ist das Rückspiel gegen Arsenal so entscheidend für Bayern? Die Champions League ist für den FC Bayern die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Nach dem Unentschieden im Hinspiel haben sie zu Hause die Gelegenheit, mit einem Sieg das Halbfinale zu erreichen und den Traum vom Finale in London weiter zu verfolgen.

Wie stehen die Chancen für Bayern, nach dem 2:2 im Hinspiel? Statistisch gesehen sind die Chancen gut. Bayern hat in der Vergangenheit 22 von 25 Europapokal-Heimspielen nach einem Unentschieden im Hinspiel gewonnen. Die Mannschaft ist motiviert und die Fans sind bereit, ihre Rolle als der „zwölfte Mann“ zu spielen.

Welche Auswirkungen könnte das Spiel auf die Trainerfrage bei Bayern haben? Während die Spekulationen um die Rückkehr von Julian Nagelsmann andauern, konzentriert sich Thomas Tuchel vollständig auf das aktuelle Spiel. Ein Sieg könnte seine Position stärken, während eine Niederlage die Diskussionen über seine Zukunft möglicherweise intensivieren könnte.