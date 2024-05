EM-Prämien: DFB zahlt 400.000 Euro bei EM-Sieg

Die deutschen Nationalspieler können sich bei einem Gewinn der Heim-EM über eine großzügige Prämie freuen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird jedem Spieler im Kader von Julian Nagelsmann bei einem Sieg im Finale am 14. Juli in Berlin 400.000 Euro auszahlen. Diese Vereinbarung wurde in Verhandlungen mit dem Mannschaftsrat um Kapitän Ilkay Gündogan getroffen und am Donnerstag vom DFB gegenüber dem SID bestätigt.

Wie viel verdienen die deutschen Nationalspieler bei der EM 2024?

Leistung Prämie pro Spieler Kosten 26 Spielern EM-Sieg 400.000 Euro 10,4 Millionen Euro Einzug ins Finale 250.000 Euro 6,5 Millionen Euro Einzug ins Halbfinale 150.000 Euro 3,9 Millionen Euro Einzug ins Viertelfinale 100.000 Euro 2,6 Millionen Euro Gruppensieg 50.000 Euro 1,3 Millionen Euro

Sollte Nagelsmann 26 Spieler für das Turnier nominieren, müsste der Verband im Erfolgsfall insgesamt 10,4 Millionen Euro ausschütten. Eine ähnliche Prämie von 400.000 Euro wäre auch bei einem Sieg der WM 2022 in Katar fällig gewesen, allerdings schied die DFB-Auswahl dort in der Vorrunde aus.

Bei einem Einzug ins EM-Endspiel erhält jeder Spieler 250.000 Euro, das Erreichen des Halbfinales bringt 150.000 Euro ein. Für das Viertelfinale gibt es 100.000 Euro, und bei einem Gruppensieg zahlt der DFB 50.000 Euro.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird im Idealfall dem kommenden Europameister bis zu 28,25 Millionen Euro an Prämien auszahlen.

Prämien zur WM 2022

WM Prämienregelung 2022

Was verdienen die Nationalspieler bei der WM 2022?

Voraussetzung Prämien Vorrunde Sieg 50.000 EUR Achtelfinale keine Prämie Viertelfinale 100.000 EUR Halbfinale 150.000 EUR 3.Platz 200.000 EUR Endspielteilnahme 250.000 EUR WM-Titel 2018 400.000 EUR

Prämien zur WM 2018

WM Prämienregelung 2018

Was hätten die Nationalspieler bei der WM 2018 verdient?

Voraussetzung Prämien Vorrunde keine Prämie Achtelfinale keine Prämie Viertelfinale 75.000 EUR Halbfinale 125.000 EUR 3.Platz 150.000 EUR Endspielteilnahme 200.000 EUR WM-Titel 2018 350.000 EUR