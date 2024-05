Hummels nicht bei der EM 2024 – So lief das Telefonat mit Nagelsmann

Mats Hummels spricht im Interview mit SPORT BILD erstmals über seine Nicht-Nominierung für die EM. In einem kurzen, aber intensiven Telefonat mit Bundestrainer Julian Nagelsmann wurden die Gründe für die Ausbootung dargelegt. Überraschenderweise spielte Fitness eine entscheidende Rolle. Hummels, der sich bereit gezeigt hatte, auch als Joker zur Verfügung zu stehen, zeigte sich enttäuscht, akzeptierte jedoch die Entscheidung. „Ich kann die Gedanken nachvollziehen, dass die Gruppe sich entwickeln sollte,“ so der Dortmunder Verteidiger.

Hintergrund der Nicht-Nominierung Hummels

Julian Nagelsmann erklärte Hummels am Telefon, dass Fitness und die Rolle als Joker entscheidend seien. „Es ging auch um andere Dinge als um das Akzeptieren einer Joker-Rolle,“ so Hummels. Dieser Hinweis auf Fitness ist besonders überraschend, da Hummels in der vergangenen Saison starke Leistungen für den BVB gezeigt hat.

Nagelsmanns Sichtweise

Nagelsmann hatte bereits im März seine Bereitschaft signalisiert, auf Hummels zu setzen. Doch die endgültige Entscheidung fiel anders aus. Gründe wie „Kader-Hygiene“ und die Entwicklung der Mannschaft spielten eine Rolle. Die Kommunikation war kurz und prägnant, dauerte nicht einmal zwei Minuten.

Hummels‘ Reaktion

Hummels zeigte Verständnis für die Entscheidung, betonte aber auch seine Selbstsicherheit: „Ich weiß aktuell, dass ich zu den fünf besten Verteidigern in Deutschland gehöre.“ Diese Einschätzung basiert auf seinen Leistungen und seiner Erfahrung. Die Entscheidung, ihn nicht zur EM mitzunehmen, bleibt umstritten.

Hummels Spiele 2023/2024

Bundesliga 2023/2024 25 20 5 1581′ 4 0 1 3 (0) 0 0 Champions League 2023/2024 12 12 0 1080′ 3 0 0 1 (0) 1 1 DFB Pokal 2023/2024 2 2 0 180′ 0 0 0 0 (0) 0 0 Gesamt: 39 34 5 2841′ 7 0 1 4 (0) 1 1 Saison: 2023-2024 Absolvierte Begegnungen 39 - Per Game In Startaufstellung 34 0.9 Per Game Minuten 2841 72.8 Per Game Tore 4 0.1 Per Game Assists 1 0.03 Per Game

FAQ’s

Warum wurde Hummels nicht für die EM nominiert?

Julian Nagelsmann erklärte im Telefonat, dass Fitness und die Akzeptanz einer Joker-Rolle entscheidend waren. Zudem spielte die Entwicklung der Mannschaft eine Rolle.

Wie lange dauerte das Gespräch zwischen Hummels und Nagelsmann?

Das Gespräch war sehr kurz und dauerte nicht einmal zwei Minuten. Hummels erhielt eine klare und prägnante Erklärung.

Wie reagierte Hummels auf die Entscheidung?

Hummels zeigte sich enttäuscht, akzeptierte jedoch die Entscheidung und betonte seine Selbstsicherheit. Er versteht die Beweggründe, bleibt aber überzeugt von seiner eigenen Leistungsfähigkeit.