Tuerkei EM 2024 Kader: Spannende Talente und Top-Stars im Fokus!

Die Türkei freut sich auf die Fußball EM 2024 und möchte ein starkes Turnier spielen. Mit Trainer Vincenzo Montella an der Spitze, einem ehemaligen italienischen Nationalstürmer, trifft das Team in der EM Gruppe F auf Portugal, Tschechien und Georgien. Georgien hat sich in den Playoffs gegen Griechenland durchgesetzt und qualifiziert sich damit zum ersten Mal für die Europameisterschaft.

Der vorläufige EM-Kader der Türkei wurde am 24. Mai offiziell bekanntgegeben. Fans sind gespannt darauf, wer von den talentierten Spielern es ins endgültige Team schafft und wie sie sich gegen starke Gegner in der Gruppenphase behaupten werden. Die Erwartungen sind hoch, und viele hoffen, dass die Türkei ihre Chancen gut nutzen und vielleicht sogar bis ins Halbfinale vordringen kann.

Türkei bei der EM 2024: Das ist der vorläufige Kader

Nationaltrainer Vincenzo Montella hat am 24. Mai seinen vorläufigen Kader für die EM 2024 in Deutschland bekannt gegeben. Insgesamt wurden 35 Spieler nominiert. Unter den bekannten Namen wie Hakan Calhanoglu, Merih Demiral und Irfan Can Kahveci finden sich auch aufstrebende Talente wie Can Uzun vom 1. FC Nürnberg, Kenan Yildiz von Juventus und Arda Güler von Real Madrid. Stefan Kuntz, der Kapitän der Mannschaft, wird eine wichtige Rolle in der Führung dieses vielseitigen Teams spielen. Bis zum 7. Juni muss der endgültige 26-Mann-Kader der UEFA gemeldet werden.

Name Verein Position Altay Bayindir Manchester United Torhüter Mert Günok Besiktas Torhüter Ugurcan Cakir Trabzonspor Torhüter Dogan Alemdar ES Troyes Torhüter Mert Müldür Fenerbahce Abwehr Zeki Celik AS Rom Abwehr Abdülkerim Bardakci Galatasaray Abwehr Ahmetcan Kaplan Ajax Amsterdam Abwehr Caglar Söyüncü Fenerbahce Abwehr Merih Demiral Al-Ahli Abwehr Ozan Kabak TSG Hoffenheim Abwehr Samet Akaydin Panathinaikos Abwehr Cenk Özkacar FC Valencia Abwehr Ferdi Kadioglu Fenerbahce Abwehr Berat Özdemir Trabzonspor Mittelfeld Can Uzun 1. FC Nürnberg Mittelfeld Hakan Calhanoglu Inter Mailand Mittelfeld Ismail Yüksek Fenerbahce Mittelfeld Okay Yokuslu West Bromwich Mittelfeld Kaan Ayhan Galatasaray Mittelfeld Orkun Kökcü Benfica Mittelfeld Salih Özcan Borussia Dortmund Mittelfeld Abdülkadir Ömür Hull City Angriff Irfan Can Kahveci Fenerbahce Angriff Yunus Akgün Leicester City Angriff Kenan Yildiz Juventus Turin Angriff Kerem Aktürkoglu Galatasaray Angriff Oguz Aydin Alanyaspor Angriff Arda Güler Real Madrid Angriff Baris Alper Yilmaz Galatasaray Angriff Bertug Yildirim Stade Rennes Angriff Cenk Tosun Besiktas Angriff Enes Ünal AFC Bournemouth Angriff Semih Kilicsoy Besiktas Angriff Yusuf Yazici OSC Lille Angriff

Wer ist im Tor dabei?

Ugurcan Cakir und Mert Günok kämpfen um den Platz als Nummer eins im türkischen Tor für die anstehende Europameisterschaft. Außerdem gehören Altay Bayindir von Manchester United und Dogan Alemdar von ES Troyes zum vorläufigen Kader. Cakir spielt für Trabzonspor, während Günok bei Besiktas aktiv ist. Die Fans sind gespannt, wer letztendlich zwischen den Pfosten stehen wird.

Die Abwehr

Die Abwehr der Türkei für die EM 2024 ist stark. Merih Demiral und Ferdi Kadioglu sind fest eingeplant. Ebenfalls wichtig sind Ozan Kabak von Hoffenheim und Caglar Söyüncü, der jetzt bei Fenerbahce ist. Kaan Ayhan bringt weitere Erfahrung. Auch Cenk Özkacar vom FC Valencia spielt eine wichtige Rolle in der Verteidigung. Die Abwehr zeigt eine gute Mischung aus Erfahrung und Jugend, was der Defensive Stabilität verleiht. Spieler wie Ahmetcan Kaplan und Samet Akaydin runden die Abwehr ab.

Wer ist im Mittelfeld dabei?

Das Mittelfeld der Türkei bei der EM 2024 ist vielversprechend. Hakan Calhanoglu von Inter Mailand führt es an und zählt zu den erfahrenen Spielern. Arda Güler und Orkun Kökcü haben ebenso gute Chancen auf einen festen Platz im Team. Salih Özcan von Borussia Dortmund bringt wichtige Fähigkeiten mit.

Ferdi Kadioglu und Irfan Can Kahveci sind weitere Kandidaten, die mit ihrer Leistung überzeugen wollen. Auch der junge Can Uzun vom 1. FC Nürnberg ist Teil des vorläufigen Kaders und könnte überraschen.

Der Angriff

Die türkische Nationalmannschaft setzt im Angriff auf eine Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Dabei stehen bewährte Kräfte wie Irfan Can Kahveci von Fenerbahce und Cenk Tosun von Besiktas auf dem Feld. Auch Yusuf Yazici von OSC Lille und Enes Ünal von AFC Bournemouth sind Schlüsselspieler.

Doch Montella setzt auch auf Jungstars. Kenan Yildiz von Juventus Turin und Semih Kilicsoy von Besiktas bringen frischen Wind. Kerem Aktürkoglu und Abdülkadir Ömür sind ebenfalls wichtige Angreifer, die das Spiel vorantreiben können. Besonders spannend wird es mit Arda Güler von Real Madrid.