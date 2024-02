Übertragung: Alle Infos zu TV, Stream, Anstoßzeit und Spielkommentatoren

Beim Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals treffen die Schwergewichte Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart aufeinander, ein Spiel, das angesichts der aktuellen Stärke beider Mannschaften durchaus als Vorfinale gesehen werden könnte. In der BayArena in Leverkusen wird am Dienstagabend entschieden, wer den nächsten Schritt auf dem Weg zum möglichen Pokalsieg macht. Zuschauer können dieses spannende Aufeinandertreffen zwischen dem aktuellen Spitzenreiter und dem Drittplatzierten der Bundesliga live verfolgen. Die Partie wird zur besten Sendezeit, um 20:45 Uhr, von der ARD im Free-TV ausgestrahlt, sodass Fußballfans keine Sekunde der Action verpassen müssen.

Wo kann man heute Leverkusen gegen Stuttgart im TV sehen? Die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart im Rahmen des DFB Pokal Viertelfinales findet am Dienstag, 6. Februar, um 20:45 Uhr statt. Die Partie wird in der BayArena in Leverkusen ausgetragen. Während bereits zwei Mannschaften ihren Platz im Halbfinale sicherten, nämlich Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Kaiserslautern, steht am nachfolgenden Tag mit der Partie zwischen Saarbrücken und Gladbach das letzte Spiel der Runde an. Übertragung von Leverkusen gegen Stuttgart im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Anpfiff der Begegnung : Dienstag, 20:45 Uhr

: Dienstag, 20:45 Uhr Sendestart im ARD : 20:15 Uhr, 30 Minuten vor Spielbeginn

: 20:15 Uhr, 30 Minuten vor Spielbeginn Moderation : Esther Sedlaczek, mit Unterstützung von Bastian Schweinsteiger als Fachexperte

: Esther Sedlaczek, mit Unterstützung von Bastian Schweinsteiger als Fachexperte Spielkommentierung : Tom Bartels meldet sich ab Spielbeginn

: Tom Bartels meldet sich ab Spielbeginn Online Streaming: Verfügbar auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek Der öffentlich-rechtliche Sender ARD bietet den Zuschauern die Möglichkeit, das DFB-Pokalspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart live zu verfolgen. Ab einer halben Stunde vor dem Anstoß wird aus der BayArena berichtet, mit Esther Sedlaczek, die als Gastgeberin durch den Abend führt. Fußballikone Bastian Schweinsteiger steht ihr dabei als Fachexperte zur Seite. Tom Bartels übernimmt die Kommentierung. Zuschauer können auch über die digitalen Plattformen der ARD dabei sein. Mögliche Aufstellungen Beim bevorstehenden Pokalspiel dürfte Xabi Alonso, der Trainer von Bayer, trotz eines anstehenden Spitzenspiels, seine stärkste Aufstellung ins Rennen schicken. Verletzungsbedingt werden Kossounou, Boniface und Palacios dem Team nicht zur Verfügung stehen. Für die Besucher aus Stuttgart sind ebenfalls mehrere Spieler nicht einsatzfähig: Silas, Jeong, Zagadou und Nartey werden fehlen. Allerdings könnte Guirassy, frisch vom Afrika-Cup zurück, eine wertvolle Option in der Startelf darstellen. Leverkusen voraussichtlich: Torwart: Hradecky

Abwehr: Hincapie, Tah, Stanisic

Mittelfeld: Grimaldo, Xhaka, Andrich, Frimpong

Angriff: Wirtz, Schick, Hofmann Stuttgart voraussichtlich: Torwart: Nübel

Abwehr: Rouault, Anton, Stergiou

Mittelfeld: Mittelstädt, Stiller, Karazor, Vagnoman

Angriff: Führich, Undav, Guirassy Diese Informationen basieren auf den aktuellsten Entwicklungen und erwarteten Entscheidungen der Vereine für das kommende Pokalspiel. Wer gewinnt Leverkusen gegen Stuttgart? In der Bundesliga führt Leverkusen die Tabelle an, dicht gefolgt vom VfB Stuttgart auf Platz drei. Im laufenden Pokalwettbewerb besiegte Leverkusen Ottensen mit 8:0, Sandhausen mit 5:2 und Paderborn mit 3:1. Stuttgart hingegen errang Siege gegen Balingen (4:0), Union Berlin (1:0) und Borussia Dortmund (2:0), wobei vor allem der Erfolg gegen Dortmund hervorsticht. Die Quoten von Bet365 spiegeln die Erwartungen wider: Ein Sieg von Leverkusen wird mit 1.58 angesetzt, ein Unentschieden mit 4.33 und ein Sieg von Stuttgart steht bei 5.00 (Stand: 5.2.2024, 16.30 Uhr). Leverkusen betritt das Spielfeld als klarer Favorit, besonders nach ihrem überzeugenden 2:0 Sieg gegen Darmstadt am letzten Wochenende und einer bisher ungeschlagenen Saison. Der VfB Stuttgart sicherte sich ebenfalls wichtige Punkte mit ihrem 3:1 Erfolg in Freiburg. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Dezember 2023 statt und endete in Stuttgart mit einem 1:1 Unentschieden.