Fünfter CL-Platz: Deutschland baut Vorsprung auf England aus

In einer spannenden Woche im europäischen Fußball hat die Bundesliga ihre Chancen auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz für die nächste Saison signifikant verbessert. Deutschland konnte seinen Abstand zu England in der UEFA-Rangliste ausbauen, dank entscheidender Siege in der aktuellen Champions League und Europa League. Durch das 1:0 von Bayern München gegen den FC Arsenal sowie das Aus von Titelverteidiger Manchester City (1:1 n.V., 3:4 i.E. gegen Real Madrid) hat Deutschland den Verfolger England ein Stück weit distanziert.

Deutschland setzt sich ab

Nach den jüngsten Erfolgen deutscher Mannschaften in den europäischen Wettbewerben nimmt Deutschland nun mit 17,642 Punkten den zweiten Platz in der UEFA-Rangliste ein. Die Bundesliga steht somit vor der Premier League, die aktuell 16,875 Punkte aufweist. Diese Entwicklung wurde durch den knappen 1:0-Sieg von Bayern München gegen den FC Arsenal und das dramatische Ausscheiden von Manchester City (1:1 n.V., 3:4 i.E. gegen Real Madrid) begünstigt.

Champions League Manchester City 1 1 Real Madrid Champions League Bayern München 1 0 FC Arsenal Champions League FC Barcelona 1 4 Paris Saint Germain (PSG) Champions League Borussia Dortmund (BVB) 4 2 Atlético Madrid

Bayer Leverkusen kann den Vorsprung weiter ausbauen

Die Gelegenheit für die Bundesliga, ihren Vorsprung weiter zu vergrößern, kommt heute Abend, wenn Bayer Leverkusen, der frisch gekürte deutsche Meister, im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League auf West Ham United trifft. Währenddessen sind englische Teams aus der Champions League bereits ausgeschieden, was Deutschland eine günstige Position verschafft, während in der Europa League nur noch Liverpool und Aston Villa vertreten sind.

Europäischer Fußball im Umbruch

Die Bedeutung dieser Entwicklungen wird durch die anstehende Erweiterung der Champions League von 32 auf 36 Teams noch verstärkt. Die beiden besten Nationen der Rangliste erhalten dadurch einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit. Jeder Sieg bringt zwei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt, und der Einzug in die nächste Runde zusätzliche Punkte, die dann durch die Anzahl der Teams eines Landes geteilt werden.

FAQ’s

Wie wirkt sich der Erfolg in der Europa League auf die UEFA-Rangliste aus? Jeder Sieg in der Europa League ist ebenso wichtig wie ein Sieg in der Champions League, da beide zu Punkten in der UEFA-Rangliste führen. Besonders im direkten Duell mit Teams aus anderen Ligen, wie Leverkusens Spiel gegen West Ham, kann ein Sieg dazu beitragen, den Abstand zu vergrößern.

Was bedeutet die Erweiterung der Champions League für die Bundesliga? Mit der Erweiterung der Champions League auf 36 Teams erhalten die führenden Ligen zusätzliche Plätze. Das bedeutet, dass die Bundesliga potenziell fünf Teams in den prestigeträchtigen Wettbewerb schicken könnte, was sowohl finanziell als auch für die Sichtbarkeit des deutschen Fußballs erhebliche Vorteile bietet.

Können englische Teams den Punkteabstand noch aufholen? Obwohl die englischen Teams aus der Champions League ausgeschieden sind, könnten Siege in den verbleibenden Spielen der Europa League und der Conference League helfen, den Punkterückstand zu verringern. Allerdings ist das Zeitfenster, in dem dies geschehen könnte, ziemlich eng.