Fußball heute Bundesliga am 19.Spieltag – Wer spielt heute? Spiele am Sonntag + Ergebnisse

Die deutsche Fußball-Bundesliga erwacht langsam aber sicher aus dem Winter-Tiefschlaf nach der langen Pause zwischen Mitte November 2022 und Mitte Januar 2023. Am Wochenende zwischen dem 3. Februar 2023 und dem 5. Februar findet der 19. Spieltag im Fußball-Oberhaus statt, der erste Spieltag nach dem Ende der Transferphase mit einem heißen Deadline Day.

Fußball heute: Top-Spiel des 19. Spieltags am Samstagabend um 18:30 Uhr ist die Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen einen runderneuerten FC Schalke 04. Außerdem gibts um 15:30 Uhr das Verfolgerduell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg. Der FC Bayern mit Königstransfer Cancelo gastiert am Sonntag in Wolfsburg. Die 9 Spiele werden am Wochenende live bei DAZN & Sky übertragen.

Update 20 Uhr: Unten alle Ergebnisse von den Samstagspielen! Spitzenreiter an der Tabelle ist Union Berlin, die mit 2:1 gegen Mainz gewannen. Der FC Bayern kann heute gegen Wolfsburg die Tabellenführung wieder übernehmen. Dabei wird Kimmich in der 54.Minute nach erneutem Foul vom Platz gestellt. Zwei Mal Coman, Müller und Musiala sind die Torschützen der Bayern.

Update Sonntag: Zur Halbzeit führt eBayern mit 3:1 gegen Wolfsburg, am Ende gewinnt der FCB mit 4:2 und sichert sich die Tabellenführung vor Union Berlin.

Fußball heute Bundesliga am 19.Spieltag – Wer spielt heute? Erstes Bundesligaspiel für Bayern-Star João Cancelo

Erstes Bundesligaspiel für Bayern-Star João Cancelo Nur 5 Punkte trennen Platz 1 und 6

Nur 5 Punkte trennen Platz 1 und 6 Titelkampf wird heißer

Titelkampf wird heißer Schalke und Hertha mit dem Rücken zur Wand

Schalke und Hertha mit dem Rücken zur Wand Live-Fußball Übertragung bei DAZN & Sky

Sonntag, 5. Februar 2023, 15:30 Uhr & 17:30 Uhr – 0:2 Stuttgart gegen Bremen & Wolfsburg gegen Bayern

Update: Stuttgart verliert mit 0:2 gegen Bremen. Stuttgart nun auf Tabellenplatz 16, Werder auf Platz 8

Zwei weitere Bundesligaspiele finden am Sonntag, den 5. Februar 2023, um 15:30 Uhr und 17:30 Uhr statt. Zunächst hat VfB Stuttgart ein Heimspiel gegen Werder Bremen, den Abschluss des Spieltags machen VfL Wolfsburg und Bayern München.

Stuttgart geht mit dem neuen Coach Bruno Labbadia an den Start, der erst 1 von 4 Spielen gewinnen konnte. In der Bundesliga gabs bisher 2 Remis und 1 Niederlage. Trotzdem ist der VfB favorisiert gegen Werder Bremen, die sich ihrerseits mit Maximilian Philipp auf den letzten Drücker einen hochkarätigen Neuzugang angeln konnten.

Im letzten Spiel am 19. Spieltag hat der FC Bayern München ein Gastspiel bei den kriselnden Wolfsburger, die unter der Woche das Pokalaus gegen Union Berlin einstecken mussten. Hingegen hat beim FC Bayern die Umstellung auf die Dreierkette funktioniert, sodass der Rekordmeister großer Favorit auf einen Sieg in der VW-Stadt ist. Außerdem könnte João Cancelo zu seinem ersten Bundesligaeinsatz kommen.

Freitag, 3. Februar 2023, 20:30 Uhr – Augsburg gegen Leverkusen 1:0

Am Freitag, den 3. Februar 2023, um 20:30 Uhr spielen der FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen gegeneinander. Der FC Augsburg geht mit 7 Winter-Neuzugängen in die Rückrunde und auf die Mission Klassenerhalt. Bayer Leverkusen möchte noch in den Kampf um die internationalen Plätze eingreifen und ist Favorit auf einen Sieg bei den Fuggerstädtern. Bayer-Coach Xabi Alonso könnte seine gute Bilanz (10 Spiele, 19 Punkte) ausbauen.

Update: Durch ein 1:0 Sieg klettert Augsburg in der Tabelle! Mergim Berisha erzielt in der 55.Minute nach einer Ecke den entscheidenden Treffer!

Samstag, 4. Februar 2023, 15:30 Uhr – Union, Leipzig, Dortmund, Freiburg, Frankfurt

Am Samstag, den 4. Februar 2023, um 15:30 Uhr sind die fünf Bayern-Verfolger gefragt. Union Berlin oder RB Leipzig könnten für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen, bevor die Bayern am Sonntag ranmüssen.

Beste Aussicht auf die Tabellenführung am Samstag hat Union Berlin, die beim Heimspiel gegen Mainz favorisiert sind – auch ohne Weltstar Isco könnten die Eisernen mit einem Sieg auf den ersten Platz kommen. Außerdem spielt RB Leipzig beim 1. FC Köln, wo RB als Favorit in die Partie geht.

Das interessanteste Spiel am Samstag ist Borussia Dortmund gegen SC Freiburg, die punktgleich auf dem 4. und 5. Platz der Tabelle liegen. Freiburg hat die 6:0-Klatsche zum Rückrundenauftakt gut verdaut und kommt langsam wieder in Fahrt. Allerdings hat sich der BVB mit Neuzugang Ryerson und Haller gut verstärkt und hat in der Rückrunde bereits 3 von 3 Spielen gewonnen. Dortmund ist Favorit.

Die weiteren Spiele um 15:30 Uhr sind Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC Berlin und VfL Bochum gegen TSG Hoffenheim. Bei Hertha BSC wurde unter der Woche Fredi Bobic freigestellt, nachdem der abstiegsbedrohte Hauptstadtclub im Winter kaum Transfers getätigt hat. Ein halbes Jahr nach der Rettung durch Felix Magath steht die „Alte Dame“ Hertha wieder am Ende der Tabelle und muss ums Überleben kämpfen. Beim Tabellensechsten Frankfurt ist Hertha heute nur Außenseiter. Bochum gegen Hoffenheim ist das knappste Spiel an diesem Spieltag mit zwei Teams, die derzeit etwa gleichstark sind.

Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

19.Bundesliga-Spieltag vom 3. bis 5.Februar 2023



Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. Spieltag 03.02.2023 20:30 FC Augsburg 1:0 Bayer Leverkusen 19. Spieltag 04.02.2023 15:30 Borussia Dortmund 5:1 SC Freiburg 19. Spieltag 04.02.2023 15:30 1. FC Union Berlin 2:1 1. FSV Mainz 05 19. Spieltag 04.02.2023 15:30 1. FC Köln 0:0 RB Leipzig 19. Spieltag 04.02.2023 15:30 Eintracht Frankfurt 3:0 Hertha BSC 19. Spieltag 04.02.2023 15:30 VfL Bochum 5:2 1899 Hoffenheim 19. Spieltag 04.02.2023 18:30 Bor. Mönchengladbach 0:0 FC Schalke 04 19. Spieltag 05.02.2023 15:30 VfB Stuttgart 0:2 Werder Bremen 19. Spieltag 05.02.2023 18:30 VfL Wolfsburg 1:3 Bayern München 19. Spieltag

Samstag, 4. Februar 2023, 18:30 Uhr – Mönchengladbach gegen Schalke

Das Bundesliga Top-Spiel am Samstag, den 4. Februar 2023, 18:30 Uhr lautet Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04. Beim FC Schalke 04 gab es in der Winterpause viele Leihgeschäfte mit Spielern, die direkt in die Startelf rückten – darunter Jenz, Skarke, Uronen. Schalke liegt mit 10 Punkte auf dem letzten Platz und braucht einen Lauf, um noch die Klasse zu halten. Gegen Gladbach ist Schalke Außenseiter.

19. Spieltag – 3. bis 5. Februar 2023: Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Am 19. Spieltag kommen 6 Spiele der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag live und in voller Länger bei Sky Sport Bundesliga. Außerdem laufen die 3 Spiele am Freitag und Sonntag live auf DAZN im Livestream. Weiterhin gibts bei Sky am Samstag um 15:30 Uhr die Konferenz mit allen 5 Spielen. Als Kommentator geht Frank Buschmann bei Sky in seine letzte Rückrunde, nachdem er kürzlich sein Karriereende im Sommer 2023 erklärte.