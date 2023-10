Fußball heute Ergebnis : 1:3 Galatasaray Istanbul – FC Bayern München auf Amazon Prime TV live

UEFA Champions League heute ab 18 Uhr auf prime Video

Heute Abend um 18:45 Uhr ist Anstoß beim 3.Vorrundenspiel in der Champions League für den FC Bayern München. In Istanbul erwartet das Team von Thomas Tuchel die türkische Auswahl von Galatasaray. Der FC Bayern muss heute Abend gegen das Team der Süper Lig in Top-Form spielen und zugleich im Hexenkessel spielen: Denn der Rams Park ist bekannt für seine lauten Fans. Erwartet wird auch eine große Choreoshow der Fans mit dem Staatsgründers Atatürk: die türkische Republik feiert am 29. Oktober ihr hundertjähriges Bestehen. Es werde „extrem emotional, extrem laut“, sagte auch Tuchel. Amazon Prime zeigt das Spiel der Bayern heute Abend live für alle prime-Mitglieder ab 18 Uhr.

Es ist der dritte Spieltag: Galatasaray geht nach einem Sieg und einem Unentschieden mit Selbstvertrauen in das heutige Spiel. Nach einem 2:2-Unentschieden gegen den FC Kopenhagen am ersten Spieltag spielte „Gala“ unlängst sensationell 3:2 im Old Trafford gegen Manchester United.

Zusammenfassung Galatasaray Istanbul – FC Bayern München 3.Spieltag in der Gruppe A

3.Spieltag in der Gruppe A Tabelle: Bayern 1. mit 2 Siegen vor Istanbul, Kopenhagen und ManUnited

Tabelle: Bayern 1. mit 2 Siegen vor Istanbul, Kopenhagen und ManUnited 18:45 Uhr Anstoß in Istanbul

18:45 Uhr Anstoß in Istanbul Ort: Rams Park, Istanbul

Rams Park, Istanbul Amazon prime überträgt das Spiel

Amazon prime überträgt das Spiel Schiedsrichter: Davide Massa(Italien)

Liveticker heute Abend FC Bayern 3:1

Am Ende gewinnt Bayern mit 3:1.

20:22 Uhr – 79.Minute, Musiala erhöht auf 3:1.

20:15 Uhr – 74.Minute – der FC Bayern geht durch Kane in Führung!

19:30 Uhr – Zur Halbzeit steht es 1:1 – Bayern hatte Glück, dass die Türken hier nicht schon führen!

19:10 Uhr – 29.Minute – Es gibt Foulelfmeter für die Gastgeber 1:1.

18:40 Uhr – 7.Spielminute: Kingsley Coman mit dem 1:0! Vorlage Sané! Nun ist es hier ruhig im Stadion!

Aufstellung heute: München mit Mini-Kader in die Türkei

Im Top-Match der Gruppe A hat Trainer Thomas Tuchel nur wenige Spieler zur Auswahl. Leon Goretzka, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Dayot Upamecano und Raphaël Guerreiro sind in der Türkei nicht dabei. Immerhin hat Gnabry nach seiner Armverletzung kürzlich das Training wieder aufgenommen, und es wird erwartet, dass Neuer im Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Darmstadt 98 wieder das Tor hütet. Für das Spiel gegen Galatasaray wird Sven Ulreich ihn ein weiteres Mal ersetzen. Lediglich 18 Spieler reisten mit an.

Die offizielle Aufstellung des FC Bayern:

Ulreich – Laimer, de Ligt, Kim, Davies – Mazraoui, Kimmich – Sané, Musiala, Coman – Kane

Galatasaray Istanbul mit bekannten Bundesliga-Gesichtern

Galatasaray hat im Kader drei Ex-Bundesligaspieler: Ex-Nationalspieler Kerem Demirbay (30/früher Leverkusen und Hoffenheim) und Kaan Ayhan (28/Schalke, Düsseldorf). Im Sommer kam von RB Leipzig RB der Linksverteidiger Angeliño (26). Trainer ist der 50jährige Okan Buruk, der selbst ein Clublegende ist und von 2006 bis 2008 einige Erfolge feierte.

Podolski warnt Bayern vor Atmosphäre in Istanbul

Ex Nationalspieler und Weltmeister 2014 Lukas Podolski, der während seiner beeindruckenden Karriere für beide Teams gespielt hat, ist bestens mit dem aktuellen türkischen Meister vertraut. Der 130-fache deutsche Nationalspieler sprach über seine Erlebnisse dort und gab seine Einschätzung zum Kader von Galatasaray ab.

Im Vorfeld des Champions-League-Spiels zwischen Galatasaray und dem FC Bayern wurde Podolski von der Social-Media-Abteilung der Bayern zu einem Gespräch eingeladen. Der 38-Jährige blickt erwartungsvoll auf das bevorstehende Duell seiner beiden Ex-Klubs: „Das wird ein Highlight!“, betonte Podolski, der zwischen 2015 und 2017 für den türkischen Verein spielte und dabei zwei Supercups und einen Pokal gewann.

Er zeigte sich besonders beeindruckt vom RAMS Park, dem Heimatstadion des türkischen Rekordmeisters: „Das Stadion ist atemberaubend und die Atmosphäre dort einzigartig. Es ist etwas Besonderes, weil sich die gesamte Fanbasis hinter dem Team vereint. Jedes Heimspiel war für mich ein Genuss. Sogar als Gegner ist es ein Erlebnis, dort zu spielen, da Galatasaray auch international hohes Ansehen genießt und Istanbul einfach beeindruckend ist“, fügte der Weltmeister von 2014 hinzu und steigerte damit die Vorfreude der Bayern-Spieler auf die Begegnung in Istanbul.

Wer überträgt Galatasaray gegen FC Bayern live im TV & Stream?

Das Match wird direkt und ausschließlich auf Amazon Prime übertragen. Der Stream startet am Dienstag um 18 Uhr mit einer Vorschau. Durch den Abend begleiten die Zuschauer Sebastian Hellmann, Matthias Sammer, Nils Petersen und Josy Henning. Zum Beginn des Spiels übernehmen die Kommentare Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.