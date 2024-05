Wer wird neuer Bayern-Trainer? Vincent Kompany im Gespräch

Der FC Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des belgischen Trainers Vincent Kompany vom FC Burnley, so die Bildzeitung. Verschiedenen Medienberichten zufolge, darunter der Telegraph und der Guardian, sind die Gespräche bereits weit fortgeschritten. Am Mittwoch soll über die Ablösesumme verhandelt worden sein, und man hofft, das Geschäft bis zum Ende der Woche abzuschließen. Ist die Trainersuche beim FC Bayern München nun zu Ende?

Vincent Kompany: Mündliche Einigung liegt schon vor?

Auch Sky bestätigt, dass der Deal immer konkreter wird. Der FC Bayern und Kompany sollen sich bereits grundsätzlich mündlich geeinigt haben.

Kompany (38) ist seit 2022 Trainer des FC Burnley. Der ehemalige Innenverteidiger des Hamburger SV führte den Klub zunächst in die Premier League, stieg jedoch in dieser Saison wieder ab.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel hatte Bayern München zuvor zahlreiche Absagen erhalten, unter anderem von Leverkusens Trainer Xabi Alonso, Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick.

Kompany spielte von 2006 bis 2008 als Verteidiger für den Hamburger SV. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere in Belgien beim RSC Anderlecht übernahm er dort das Traineramt, bevor er nach England zu Burnley wechselte. In seiner Spielerkarriere bei Manchester City wurde er viermal englischer Meister und absolvierte 89 Länderspiele für die belgische Nationalmannschaft. Sein Vertrag in Burnley läuft noch bis 2028.