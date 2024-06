Fußball EM Spiele heute am 16.06. * Spielplan: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Bei der Fußball-EM 2024 geht es am heutigen Sonntag – den 16. Juni 2024 – mit dem 1. EM-2024-Spiel der Niederlande gegen Polen weiter. Diese Partie wird um 15:00 Uhr auf RTL im Free-TV und Livestream übertragen. Weiterhin geht es mit dem 1. Spieltag in Gruppe C weiter, wo Slowenien gegen Dänemark und Serbien gegen England spielen. Die Dänen spielen um 18 Uhr und die Engländer um 21 Uhr – übertragen wird das Ganze auf ZDF. Die TV-Ausstrahlung beim ZDF dauert von 17:05 Uhr bis 23:45 Uhr. Alle EM Spiele werden ebenfalls bei MagentaTV ausgestrahlt. Die EM Stadien/Austragungsorte heute sind Hamburg, Stuttgart, Schalke/Gelsenkirchen.

Bisher sind die großen Überraschungen bei der Fußball-EM 2024 ausgeblieben, denn es gab nur Favoritensiege. Das ist ein gutes Omen für die Niederlande, Dänemark und England, die am 3. EM-Tag ins Turnier einsteigen. Diese 3 Teams sind heute große Favoriten für einen Auftaktsieg gegen die schwächer eingeschätzten Gegner Polen, Slowenien und Serbien. Allerdings könnte es im Top-Spiel heute, Serbien gegen England, besonders spannend werden. Es ist das Top-Spiel in Gruppe C, wo es bereits um die Vorherrschaft in der Vorrundengruppe gehen könnte.

EM Spiele heute 16.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Polen - - Niederlande Europameisterschaften Slowenien - - Dänemark Europameisterschaften Serbien - - England

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Die 3 EM-Spiele am heuten Samstag, den 16. Juni 2024, laufen allesamt bei Magenta TV 13:30 Uhr. Zudem wird ein EM-Spiel ab 13:30 Uhr bei RTL gezeigt. Weiterhin kommen die 2 Spiele auf ARD ab 17:05 Uhr.

Bei der TV-Ausstrahlung auf RTL begrüßen Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer mit Vorberichten zum EM-Spiel. Das bewährte RTL-Kommentatoren-Duo besteht aus Marco Hagemann und Steffen Freund.

Das ZDF-Moderatorenteam für beide Spiele um 18:00 Uhr und 21:00 Uhr im ZDF live setzt sich aus Jochen Breyer und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker zusammen, die von Friederike Kromp unterstützt werden. Die Kommentatoren beim ZDF sind Claudia Neumann beim 18-Uhr-Spiel und Oliver Schmidt mit Experte Moritz Volz beim 21-Uhr-Spiel.

Bei Magenta TV sind die Moderatoren Johannes B. Kerner und Sascha Bandermann im Studio, die gemeinsam mit Experten wie Mustafi, Hargreaves und Gosens von den Spielen berichten. Außerdem sind die Magenta-Kommentatoren Wolff Fuss um 15 Uhr, Christina Rann um 18 Uhr und Jan Platteum 21 Uhr im Einsatz.

EM-Spiel heute 16.06. Polen gegen Niederlande: Wer gewinnt?

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft gilt als Favorit im EM-2024-Spiel gegen Polen. Die Elftal gehört zum erweiterten Favoritenkreis der Europameisterschaft und hat bessere Chancen auf einen Sieg als Polen. Weiterhin wartet Polen seit 12 Spielen auf einen Sieg gegen die Niederländer.

Außerdem fehlt der polnische Stürmerstar Lewandowski, der den EM-Auftakt wegen eines Muskelfaserriss am hinteren Oberschenkel verpasst. Lewandowski ist Polens Goalgetter Nummer eins, der 5 von 11 Toren in der polnischen EM-Geschichte erzielte. Sein Fehlen wird sich bemerkbar machen. Zudem ist die niederländische Nationalmannschaft mit Spielern wie Kapitän van Dijk, Depay, de Ligt, Xavi Simons und Gakpo insgesamt besser besetzt als Polen.

Aufstellungen Polen gegen Niederlande

POLEN: Szczesny/Juventus Turin (34 Jahre/82 Länderspiele) – Bednarek/FC Southampton (28/57), Dawidowicz/Hellas Verona (29/11), Kiwior/FC Arsenal (24/23) – Frankowski/RC Lens (29/41), Moder/Brighton & Hove Albion (25/23), Slisz/Atlanta United (25/9), Zalewski/AS Rom (22/18) – Zielinski/SSC Neapel (30/90), Urbanski/FC Bolgna (19/2) – Buksa/Antalyaspor (27/15). – Trainer: Probierz

NIEDERLANDE: Verbruggen/Brighton & Hove Albion (21/7) – Dumfries/Inter Mailand (28/53), De Vrij/Inter Mailand (32/64), Van Dijk/FC Liverpool (32/68), Ake/Manchester City (29/45) – Reijnders/AC Mailand (25/9), Schouten/PSV Eindhoven (27/5), Veerman/PSV Eindhoven (25/10) – Simons/RB Leipzig (21/14), Depay/Atletico Madrid (30/91),Gakpo/FC Liverpool (25/24). – Trainer: Koeman

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Volksparkstadion | - 15:00 Polen S S U S S - : - Spielstand anzeigen Niederlande S S N S S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 16.06. Slowenien gegen Dänemark: Wer gewinnt?

Im EM-Spiel zwischen Slowenien und Dänemark wird der ehemalige Europameister Dänemark als Favorit gehandelt. Die Slowenen konnten in der Länderspielhistorie noch nie gegen Dänemark gewinnen und verloren 5 von 6 Partien. Außerdem gelten die Dänen als EM-Spezialisten, da sie bei diesen Turnieren immer in sehr guter Form sind.

Weiterhin hat Dänemark viele wertvolle und erfahrene Nationalspieler, die bei Top-Clubs in Europa aktiv sind, unter anderem Eriksen, Højlund, Christensen und Højbjerg. Bei der slowenischen Nationalmannschaft gelten der RB-Stürmer Sesko und Torhüter Oblak als die größten Stars. Insgesamt ist das dänische Team hochwertiger besetzt als die slowenische Mannschaft.

Aufstellungen Slowenien gegen Dänemark

SLOWENIEN: Oblak/Atletico Madrid (31 Jahre/65 Länderspiele) – Karnicnik/NK Celje (29/27), Brekalo/Orlando City (25/13), Bijol/Udinese Calcio (25/49), Janza/Gornik Zabrze (30/10) – Gnezda Cerin/Panathinaikos Athen (24/31) – Elsnik/Olympija Ljubljana (26/14), Horvat/Sturm Graz (25/7) – Sporar/Panathinaikos Athen (30/53), Mlakar/AC Pisa (25/17) – Sesko/RB Leipzig (21/29). – Trainer: Kek

DÄNEMARK: Schmeichel/RSC Anderlecht (37/98) – Andersen/Crystal Palace (28/29), Christensen/FC Barcelona (28/66), Vestergaard/Leicester City (31/41) – Maehle/VfL Wolfsburg (27/42), Nörgaard/FC Brentford (30/24), Höjbjerg/Tottenham Hotspur (28/74), Kristiansen/FC Bologna (21/8) – Eriksen/Manchester United (32/127), Damsgaard/FC Brentford (23/24) – Höjlund/Manchester United (21/14). – Trainer: Hjulmand

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Stuttgart Arena | - 18:00 Slowenien S U S S U - : - Spielstand anzeigen Dänemark N U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 16.06. Serbien gegen England: Wer gewinnt?

Das EM-Spiel Serbien gegen England könnte knapp werden, denn in den EM-Vorbereitungsspielen zeigten die Three Lions eher schwache Leistungen und verloren sogar gegen Island. Hingegen war Serbien bei der knappen Niederlage gegen Österreich und beim Sieg gegen Schweden gut in Form. Bei Europameisterschaften hat England allerdings einen guten Lauf und verlor nur eine der letzten 18 Partien.

Die englische Nationalmannschaft verfügt mit Foden, Rice, Kane und Saka über sehr wertvolle Spieler, die zu den größten EM-Stars zählen. Außerdem ist das englische Team insgesamt sehr stark besetzt, sodass sogar einige Stars zu Hause bleiben mussten. Hingegen sind die serbischen Stars wie Vlahovic, Milinkovic-Savic und Mitrovic wahrscheinlich besonders motiviert, da es sich um die erste EM-Teilnahme Serbiens als eigenständiges Team handelt.

Aufstellungen Serbien gegen England

SERBIEN: Vanja Milinkovic-Savic/FC Turin (27 Jahre/19 Länderspiele) – Milenkovic/AC Florenz (26/53), Veljkovic/Werder Bremen (28/30), Pavlovic/Red Bull Salzburg (23/35) – Zivkovic/PAOK (27/46), Sergej Milinkovic-Savic/Al Hilal (29/51), Lukic/FC Fulham (27/46), Kostic/Juventus Turin (31/63) – Tadic/Fenerbahce Istanbul (35/108) – Mitrovic/Al Hilal (29/91), Vlahovic/Juventus Turin (24/27). – Trainer: Stojkovic

ENGLAND: Pickford/Everton (30/61) – Walker/Manchester City (34/83), Stones/Manchester City (30/72), Guehi/Crystal Palace (23/11), Trippier/Newcastle United (33/48) – Alexander-Arnold/FC Liverpool (25/25), Rice/FC Arsenal (25/51) – Saka/FC Arsenal (22/33), Bellingham/Real Madrid (20/29), Foden/Manchester City (24/34) – Kane/Bayern München (30/91). – Trainer: Southgate

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Arena AufSchalke | - 21:00 Serbien U N S N S - : - Spielstand anzeigen England U N U S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute: Hamburg, Stuttgart, Schalke/Gelsenkirchen. Um 15 Uhr „überfallen“ die niederländischen Fans zunächst einmal Hamburg, im Volksparkstadion spielt man gegen Polen. Slowenien gegen dänemark wird in Stuttgart stattfinden und um 21 Uhr geht es in Gelsenkirchen auf Schalke zwischen Serbien und England um drei Punkte.