Ungarn EM-Kader: Mit sechs Bundesliga-Profis zur EM 2024

Mit Spannung erwartet das Fußballpublikum in ganz Europa den Anpfiff der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Während die deutschen Gastgeber ihre Mannschaftsaufstellung schon am 16.Mai veröffentlicht haben, hat der deutsche Vorrundengegner Ungarn jetzt ebenfalls ihre Spielerliste für das kontinentale Großereignis bekannt gemacht. Der ungarische Nationalcoach Marco Rossi setzt dabei auf eine Kombination aus bewährten Kräften und vielversprechenden Neulingen, darunter sechs Akteure, die ihr Können regelmäßig in der deutschen Bundesliga unter Beweis stellen.

Die ungarische Auswahl zeichnet sich durch eine ausgewogene Zusammenstellung aus erfahrenen Spielern und aufstrebenden Talenten aus. Besonders im Fokus stehen der Torhüter Peter Gulacsi und der Verteidiger Willi Orban von RB Leipzig sowie der junge Marton Dardai von Hertha BSC, der trotz seiner bisher kurzen Karriere in der Nationalmannschaft bereits beachtliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Die Zusammensetzung des Teams verspricht, ein entscheidender Faktor für die Leistungen der ungarischen Mannschaft zu werden, die ihr erstes Spiel in Köln gegen die Schweiz bestreiten wird.

Vorbereitungen von Ungarn auf die Europameisterschaft

Ungarns Fußballmannschaft zieht mit Dominik Szoboszlai, dem ehemaligen Star von RB Leipzig und jetztiger Spieler beim FC Liverpool, als Schlüsselfigur in das bevorstehende Trainingslager. Die Nationalmannschaft, geführt von Trainer Marco Rossi, hat sich auf eine pragmatische Auswahlstrategie beschränkt, indem sie für eine effiziente Vorbereitung einen Kader von maximal 26 Spielern nominierte.

Im derzeitigen Aufgebot gibt es keine überraschenden Neuzugänge zu vermelden – die Trainer setzen auf Bewährtes. Trotz kürzlicher Verletzungen wurden die Spieler Attila Fiola und Ádám Lang in die Mannschaft aufgenommen, um ihre Einsatzfähigkeit vor dem kontinentalen Wettbewerb zu evaluieren und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.

Die ungarische Auswahl beginnt ihr offizielles Trainingscamp für die EM am 27. Mai. Im Rahmen der Vorbereitungen treffen sie auf Irland am 4. Juni und auf Israel am 8. Juni.

Ungarns EM Aufgebot im Detail

Position Spieler Verein Tor Péter Gulácsi RB Leipzig Tor Dénes Dibusz Ferencváros Tor Peter Szappanos Paksi FC Abwehr Ádám Lang Omonia Nikosia Abwehr Attila Szalai SC Freiburg Abwehr Botond Balogh Parma Abwehr Márton Dárdai Hertha BSC Abwehr Willi Orbán RB Leipzig Abwehr Endre Botka Ferencvaros Abwehr Attila Fiola Fehervar Mittelfeld Loïc Négo Le Havre Mittelfeld Ádám Nagy La Spezia Mittelfeld Dominik Szoboszlai (Kapitän) FC Liverpool Mittelfeld Milos Kerkez Bournemouth Mittelfeld András Schäfer Union Berlin Mittelfeld Bendegúz Bolla Servette Mittelfeld László Kleinheisler Hajduk Split Mittelfeld Dániel Gazdag Philadelphia Union Mittelfeld Callum Styles Sunderland Mittelfeld Zsolt Nagy Puskás Akadémia Sturm Martin Ádám Ulsan HD Sturm Barnabás Varga Ferencváros Sturm Roland Sallai SC Freiburg Sturm Krisztofer Horváth Kecskemét Sturm Kevin Csoboth Ujpest FC