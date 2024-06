EM 2024 Spiele heute – In welchem Stadion wird heute gespielt? Austragungsorte!

Die UEFA Fußball-Europameisterschaft findet in Deutschland statt. Jeden Tag gibt es in der Vorrunde zwischen drei und vier EM-Spielen, jedes Mal in einem der zehn UEM 2024 Austragungsorten. Wir sehen Fotos von tausenden Fans in den Großstädten und in den UEFA Fanzonen, auch wenn die meisten gar keine EM Tickets bekommen haben und draußen bleiben müssen. Bisher war alles friedlich, angefangen von tausenden Schottischen Fans in München oder heute den tausenden Oranje-Fans aus den Niederlanden. Diese haben Hamburg übernommen, wo heute ab 15 Uhr im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion bei 49.000 Zuschauern das 1.Spiel des Tages zwischen Polen und Holland angepfiffen wird. Alle 10 EM Austragungsorte und Stadien gibt es hier.

EM Spiele heute 16.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Polen 1 2 Niederlande Europameisterschaften Slowenien - - Dänemark Europameisterschaften Serbien - - England

EM-Spiel heute 16.06. 15 Uhr Polen gegen Niederlande: Wo wird gespielt?

Um 15 Uhr ist Anstoß zwischen Polen und der Niederlande in Hamburg. Es gibt keine EM-Tickets mehr, 49.000 Zuschauer werden das Spiel live verfolgen im Volksparkstadion. Das Spiel wird auf MagentaTV und bei RTL im Free-TV gezeigt. Für den Griff nach den Sternen vertraut Bondscoach Ronald Koeman auf das Siegel „made in Germany“. Mit Matthijs de Ligt (Bayern München), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen, Donyell Malen (beide Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig) und Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) kann er gleich auf sechs Profis zurückgreifen, die in Deutschland ihr Geld verdienen.

EM-Spiel heute 16.06. 18 Uhr Slowenien gegen Dänemark: Wo wird gespielt?

Um 18 Uhr ist Anstoß in Stuttgart zwischen Slowenien und Dänemark. Das Spiel wird im ZDF zu sehen sein, für alle, die keine EM-Tickets bekommen haben für dieses Spiel . Stuttgart empfängt 54.000 Zuschauer.

Über ihr Los für das Auftaktspiel dürften sich die Dänen sehr gefreut haben. In sechs Duellen mit den Slowenen gab es fünf Siege und ein Remis, dabei schafften die Nordeuropäer ein deutliches Torverhältnis von 14:3.

EM-Spiel heute 16.06. 21 Uhr Serbien gegen England: Wo wird gespielt?

Dieses Topspiel der Gruppe C wird um 21 Uhr in Gelsenkirchen in der Arena AufSchalke stattfinden. 50.000 Fußballfans dürfen sich auf das Liveerlebnis im Stadion freuen.

Auf der Mission, den ersten Titel seit dem WM-Sieg 1966 im eigenen Land einzufahren, ruhen die Hoffnungen der Engländer auf einem jungen und einem erfahrenen Star. Jude Bellingham von Champions-League-Sieger Real Madrid und Harry Kane von Bayern München sollen den 58 Jahre langen Leidensweg ihres Landes beenden. Sein Team sei „sehr hungrig“, beteuerte Kapitän Kane.