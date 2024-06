EM 2024 Spielplan – Wann ist das nächste Spiel von Deutschland? Tabelle Gruppe A

Wann spielt Deutschland wieder bei der EM 2024?

Am kommenden Mittwochabend um 18 Uhr spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder bei der EM 2024 – Gegner wird Ungarn sein. Das DFB Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann fährt nach Stuttgart um dort den 2.Vorrundengegner Ungarn zu empfangen. Nach dem 5:1 Kantersieg gegen Schottland im EM-Eröffnungsspiel geht es nun auch weiterhin um den Einzug in das EM-Achtelfinale. Nach dem 1.Spieltag in der deutschen EM Gruppe A steht Ungarn schon mit dem Rücken an der Wand: Verliert Ungarn, müssten Sie im letzten Vorrundenspiel viele Tore gegen Schottland spielen, Deutschland wäre nach zwei Siegen im EM-Achtelfinale. Das nächste Spiel der Deutschen wird am Mittwochabend schon um 18 Uhr angepfiffen, die ARD zeigt das 2.Vorrundenspiel.

Nächstes Spiel von Deutschland

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Stuttgart Arena | - 18:00 Deutschland S S U S S - : - Spielstand anzeigen Ungarn S S N S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Die Tabelle der Gruppe A sieht nach dem 1.Spieltag so aus:

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S > 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Schweiz S > 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Schottland N > 1 0 0 1 1 5 -4 0 4 Ungarn N > 1 0 0 1 1 3 -2 0

Ungarn unter Druck nach der 1:3 Niederlage

Nach der Niederlage gegen die Schweiz steht Ungarn gehörig unter Druck. Vor dem Duell mit Deutschland schlägt Kapitän Dominik Szoboszlai Alarm. Dominik Szoboszlai hatte noch Rasenbüschel in den schweißnassen Haaren, als er an den Stolz seiner Ungarn appellierte. „Wir sind nicht hier, um Kinderfußball zu spielen“, sagte der jüngste Kapitän der EM-Historie nach einem ernüchternden 1:3 (0:2) gegen die Schweiz, das kaum Anlass zur Hoffnung für das Duell mit Deutschland bot. „Wir wollen wirklich weiterkommen, aber dafür müssen wir arbeiten“, forderte Szoboszlai.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Noch im Stadion in Köln schworen die Fans die Mannschaft aufs „Finale“ gegen die Gastgeber am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart ein. Arm in Arm standen die Spieler vor dem Block, klopften sich voller Pathos aufs Herz – von den treuen Anhängern gab es tosenden und aufmunternden Applaus.

„Es wird ein anderes Spiel gegen Deutschland. Wir müssen mit uns selbst klar kommen, was wir von diesem Turnier wollen, was wir erreichen wollen“, sagte der frühere Leipziger Szoboszlai: „Wir haben noch zwei Spiele. Und am Ende werden wir sehen.“

ARD zeigt das 2.Deutschlandspiel – Wer kommentiert das Deutschlandspiel?

In der ARD geht es um 17.05 Uhr mit Moderator Alexander Bommes los, dabei ist der ARD-Experte und Weltmeister von 2014 Bastian Schweinsteiger. Das Spiel kommentieren wird Tom Bartels zusammen mit ARD Expertin und Ex-Nationaltorhüterin Almuth Schult. Hier das komplette Moderationsteam der ARD.