Fußball EM heute RTL & ZDF live am 16.06. – Wer moderiert heute die EM-Spiele?

Heute finden um 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr drei EM-Spiele in den EM Gruppen C und D statt. Dabei geht es in den Austragungsorten Hamburg, Stuttgart und Gelsenkirchen rum. Um 15 Uhr geht es auf RTL los, wenn sich Polen und die Niederlande treffen. Um 18 Uhr ist dann das ZDF an der Reihe, ab 17.05 Uhr geht es im Zweiten los, man überträgt zunächst Slowenien gegen Dänemark und danach England gegen Serbien. Dabei setzt das ZDF auf bewährte Kräfte in ihrem Team, ebenso der Privatsender RTL ab 15 Uhr. Natürlich überträgt auch MagentaTV alle EM-Spiele im Livestream.

EM Spiele heute 16.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Polen 1 2 Niederlande Europameisterschaften Slowenien - - Dänemark Europameisterschaften Serbien - - England

Wer moderiert und kommentiert heute die EM-Spiele?

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Die 3 EM-Spiele am heutigen Sonntag, den 17. Juni 2024, laufen allesamt bei Magenta TV 13:30 Uhr. Zudem wird ein EM-Spiel ab 13:30 Uhr bei RTL gezeigt. Weiterhin kommen die 2 Spiele im ZDF ab 17:05 Uhr. Bei Magenta TV sind die Moderatoren Johannes B. Kerner und Sascha Bandermann im Studio, die gemeinsam mit Experten wie Mustafi, Hargreaves und Gosens von den Spielen berichten. Außerdem sind die Magenta-Kommentatoren Wolff Fuss um 15 Uhr, Christina Rann um 18 Uhr und Jan Platte um 21 Uhr im Einsatz.

Bei der TV-Ausstrahlung auf RTL begrüßen Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer mit Vorberichten zum EM-Spiel. Das bewährte RTL-Kommentatoren-Duo besteht aus Marco Hagemann und Steffen Freund.

Das ZDF-Moderatorenteam für beide Spiele um 18:00 Uhr und 21:00 Uhr im ZDF live setzt sich aus Jochen Breyer und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker zusammen, die von Friederike Kromp unterstützt werden. Die Kommentatoren beim ZDF sind Claudia Neumann beim 18-Uhr-Spiel und Oliver Schmidt mit Experte Moritz Volz beim 21-Uhr-Spiel.