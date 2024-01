In der aktuellen Transferperiode zeigt der FC Bayern München erneut großes Interesse an Kieran Trippier, dem englischen Fußball-Nationalspieler von Newcastle United. Trotz einer offensichtlichen Absage seitens Newcastle, die ein Angebot über 15 Millionen Euro für Trippier ablehnten, intensivieren die Bayern ihre Bemühungen. Diese Entschlossenheit rührt teilweise daher, dass der Transfer von Nordi Mukiele von Paris St. Germain noch nicht realisiert werden konnte. Auch die temporären Ausfälle von Min-Jae Kim und Noussair Mazraoui, die beim Africacup bzw. beim Asiacup spielen, sowie der Kreuzbandriss von Bouna Sarr, erhöhen den Bedarf der Münchner an defensiven Verstärkungen. Nach Kane und Dier wäre es der dritte englische Nationalspieler in München.

