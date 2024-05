Kroatiens EM-Kader: Vier Bundesliga-Profis für Europameisterschaft nominiert

Die kroatische Fußballnationalmannschaft tritt bei der Europameisterschaft in Deutschland in einer herausfordernden Gruppe an. In EM Gruppe B messen sie sich mit starken Gegnern wie Italien und Spanien sowie mit Albanien. Ziel des Teams ist es, zum ersten Mal in ein EM-Halbfinale einzuziehen. Nationaltrainer Zlatko Dalic hat dafür eine ausgewogene Mannschaft nominiert, in der sowohl erfahrene als auch neue Spieler vertreten sind. Besonders auffällig ist die Berufung von vier Bundesliga-Spielern in den Kader, die ihre Leistungsfähigkeit bei Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg unter Beweis gestellt haben.

Mit der Turniervorbereitung konfrontiert, sieht sich Dalic einer Aufgabe gegenüber, da zu Beginn nur eine begrenzte Anzahl von Spielern zur Verfügung steht. Trotz der begrenzten Auswahl zu Beginn der Vorbereitungen hat der Trainer klargestellt, dass das Potenzial der kroatischen Nationalmannschaft nicht unterschätzt werden sollte. Diese Einschätzung gründet auf den beeindruckenden Erfolgen der letzten Jahre, in denen die Mannschaft dreimal Medaillengewinner bei großen Turnieren war.

Perisics Wiedereinberufung – eine wohlüberlegte Maßnahme

Ivan Perisic steht kurz vor einem Comeback in der kroatischen Nationalmannschaft, nachdem er sich von einer schweren Knieverletzung, die ihm bei seinem Klub Hajduk Split längere Zeit Spielpraxis verwehrte, erholt hat. Nationaltrainer Zlatko Dalic schätzt Perisics Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft, zu seiner Topform zurückzufinden und beabsichtigt, ihm eine faire Chance zu geben, ohne zusätzlichen Druck aufzubauen. Es spiegelt Dalics Philosophie wider, eine behutsame Rehabilitation und Wiedereingliederung seiner Spieler zu unterstützen.

Ante Budimir, der trotz seiner eigenen Verletzungspausen von Dalic als optimaler Spieler für die Mannschaft betrachtet wird, und Luka Modric, dessen regelmäßige Einsätze bei Real Madrid hervorgehoben werden, bleiben essenzielle Bestandteile des Teams.

Mit einem Trainingslager in Rijeka ab dem 26. Mai und folgenden Freundschaftsspielen gegen Nordmazedonien und Portugal bereitet sich Kroatien akribisch auf die Europameisterschaft vor. Das Spiel in Lissabon gegen Portugal wird als Schlüsselmoment vor dem Auftaktmatch gegen Spanien gesehen.

Angesichts der anspruchsvollen EM-Gruppenkonstellation mit Spanien, Albanien und Italien verbreitet Dalic Zuversicht und baut auf die Unterstützung der kroatischen Fans in Deutschland, um die Herausforderungen zu meistern.

Kroatiens EM-Aufgebot

Position Name Verein Tor Dominik Livakovic Fenerbahce Tor Ivica Ivusic Pafos Tor Nediljko Labrovic Rijeka Abwehr Domagoj Vida AEK Abwehr Josip Juranovic Union Berlin Abwehr Josko Gvardiol Manchester City Abwehr Borna Sosa Ajax Abwehr Josip Stanisic Bayer Leverkusen Abwehr Josip Sutalo Ajax Abwehr Martin Erlic Sassuolo Abwehr Marin Pongracic Lecce Mittelfeld Luka Modric Real Madrid Mittelfeld Mateo Kovacic Manchester City Mittelfeld Marcelo Brozovic Al-Nassr Mittelfeld Mario Pasalic Atalanta Mittelfeld Nikola Vlasic Torino Mittelfeld Lovro Majer Wolfsburg Mittelfeld Luka Ivanusec Feyenoord Mittelfeld Luka Sucic RB Salzburg Mittelfeld Martin Baturina Dinamo Zagreb Sturm Ivan Perisic Hajduk Split Sturm Andrej Kramaric Hoffenheim Sturm Bruno Petkovic Dinamo Zagreb Sturm Marko Pjaca Rijeka Sturm Ante Budimir Osasuna Sturm Marco Pasalic Rijeka

