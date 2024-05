Italien EM 2024 Kader: Die Stars und Talente der Azzurri

Die italienische Fußballnationalmannschaft rüstet sich für ihre nächste große Herausforderung in Europa. Nach ihrem beeindruckenden Sieg in Wembley 2021 als man Europameister 2020/2021 wurde, stehen die Vorbereitungen für die UEFA EURO 2024 an, die mit dem Treffen des Teams im Centro Tecnico Federale di Coverciano Ende Mai eingeläutet werden. Nationaltrainer Luciano Spalletti hat für die anstehenden Aufgaben eine 30-köpfige Spielerliste zusammengestellt, die sowohl frische Gesichter als auch erfahrene Rückkehrer umfasst.

Zu den Neuzugängen im Team zählen Riccardo Calafiori, der die Defensive als Spieler von Bologna stärken soll, und Nicolò Fagioli von Juventus, der seine zweite Berufung ins Nationalteam erlebt. Hinzu kommen Raoul Bellanova und Michael Folorunsho, die erneut Berücksichtigung finden. Das Mittelfeld wird durch Samuele Ricci aus Turin bereichert, während Lazio’s Ivan Provedel sein Comeback als Torwart feiert. Diese Auswahl deutet auf einen spannenden Mix aus jugendlicher Dynamik und erfahrener Stärke hin, mit dem Italien in das europäische Turnier starten wird.

Italiens EM-Kader ohne Verratti und Immobile

Die italienische Fußballnationalmannschaft tritt bei der Europameisterschaft in Deutschland ohne ihre beiden Schlüsselspieler Marco Verratti und Ciro Immobile an. Der 31-jährige Mittelfeldstratege Verratti und der 34-jährige Stürmer Immobile sind von Trainer Luciano Spalletti nicht für das vorläufige 30-Mann-Aufgebot nominiert worden. Trotz der wichtigen Rollen, die sie beim Gewinn des EM-Titels im Jahr 2021 spielten, werden sie dieses Mal nicht dabei sein.

Italien wird sich mit zwei Testspielen auf die Europameisterschaft vorbereiten. Das Team trifft zunächst in Bologna auf die türkische Auswahl und anschließend in Empoli auf Bosnien-Herzegowina. Nach diesen Begegnungen werden die Azzurri ihre Reise nach Deutschland fortsetzen, wo die letzte Phase der Vorbereitungen auf das Turnier stattfindet. Ihr erstes EM-Spiel werden sie in Dortmund gegen Albanien bestreiten.

Position Name Verein Torhüter Gianluigi Donnarumma Paris Saint Germain Torhüter Alex Meret Napoli Torhüter Ivan Provedel Lazio Torhüter Guglielmo Vicario Tottenham Verteidiger Francesco Acerbi Inter Verteidiger Alessandro Bastoni Inter Verteidiger Raoul Bellanova Torino Verteidiger Alessandro Buongiorno Torino Verteidiger Riccardo Calafiori Bologna Verteidiger Andrea Cambiaso Juventus Verteidiger Matteo Darmian Inter Verteidiger Giovanni Di Lorenzo Napoli Verteidiger Federico Dimarco Inter Verteidiger Gianluca Mancini Roma Verteidiger Giorgio Scalvini Atalanta Mittelfeld Nicolò Barella Inter Mittelfeld Bryan Cristante Roma Mittelfeld Nicolò Fagioli Juventus Mittelfeld Michael Folorunsho Hellas Verona Mittelfeld Davide Frattesi Inter Mittelfeld Jorginho Arsenal Mittelfeld Lorenzo Pellegrini Roma Mittelfeld Samuele Ricci Torino Stürmer Federico Chiesa Juventus Stürmer Stephan El Shaarawy Roma Stürmer Riccardo Orsolini Bologna Stürmer Giacomo Raspadori Napoli Stürmer Mateo Retegui Genoa Stürmer Gianluca Scamacca Atalanta Stürmer Mattia Zaccagni Lazio

Trainingscamp der Italiener

Nach der offiziellen Begrüßung durch Trainer Luciano Spalletti startet die Mannschaft mit dem Training am Nachmittag. Auf dem straffen Zeitplan stehen tägliche Trainings, Medienrunden und soziale Ereignisse. Ein Testspiel gegen die Türkei wird von einer Übungseinheit mit der U20-Auswahl gefolgt. Ein paar Tage später gibt Spalletti die endgültige Auswahl der Spieler für die bevorstehende Meisterschaft bekannt.

Sobald die Auswahl für die Europameisterschaft feststeht, trifft sich das Team erneut, um mit den Vorbereitungen fortzufahren. Im Anschluss an ein weiteres Freundschaftsspiel und das abschließende Training macht sich das Team auf den Weg nach Deutschland, wo das Quartier in Iserlohn im Hotel VierJahreszeiten bezogen wird. Dort ist zunächst ein öffentliches Training geplant, das in der Einweihung der ‚Casa Azzurri‘ mündet.

Italien ist in der Europameisterschaft 2024 Gruppe B und tritt dort gegen Spanien, Kroatien und Albanien an.

