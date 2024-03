Fußball RTL heute – Wer spielt heute in der Europa League?

Am heutigen Donnerstag, 7. März wird das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League zwischen dem SC Freiburg und West Ham United live und kostenlos im Fernsehen auf RTL übertragen. Neben diesem aufregenden Match werden auch die anderen hochkarätigen Begegnungen des Spieltags auf RTL+ präsentiert, darunter Spiele von Teams wie dem FC Liverpool, AC Mailand und Benfica Lissabon. Leverkusen spielt in Aserbaidschan gegen Qarabağ Ağdam.

Nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase gegen West Ham United steht Freiburg im Achtelfinale der UEFA Europa League vor einer neuen Herausforderung. Mit dem Rückenwind eines sensationellen Comebacks gegen Lens tritt die Mannschaft von Christian Streich selbstbewusst gegen den Conference-League-Sieger an. Das Spiel wird von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert, während Laura Papendick und der ehemalige Fußballstar Lothar Matthäus als Moderatoren durch den Abend führen. Vor dem Anpfiff unterhält RTL die Zuschauer um 20:15 Uhr mit der Quizshow „Blamieren oder Kassieren“.

Alle Spiele heute in der Europa League

Sparta Prag - - FC Liverpool AS Roma - - Brighton Qarabag - - Bayer Leverkusen Marseille - - Villarreal Benfica - - Rangers SC Freiburg - - West Ham United AC Milan - - Slavia Praha

Alle Spiele auf RTL heute

Um 18:15 Uhr präsentiert RTL+ exklusiv acht Top-Spiele dieser Spielzeit, wahlweise als Einzelspiele oder Konferenzen. Die Anstoßzeiten liegen um 18:45 Uhr und 21:00 Uhr. Heute steht Bayer 04 Leverkusen an der Spitze der Bundesliga und geht ins Match gegen Qarabag FK, den aserbaidschanischen Meister. Fußballfans sind gespannt, ob die Werkself ihren beeindruckenden Lauf in der Europa League fortführt.

Die Spieltagsshow „Matchday“ auf RTL+ bietet fundierte Analysen der besten Spiele des Tages. Ansgar Brinkmann, Patrick Helmes und Felix Kroos bieten als TV-Experten wechselweise mit Sportmoderatorin Anna Kraft tiefgehende Einblicke in die Begegnungen. Auch die Online-Community kommt nicht zu kurz; mit „Matchday“ kommen nun die Community Hosts Alessa-Luisa Naujoks, Jessica Matyschok und Julius Fellermann zum Einsatz, die die heißesten Themen und Szenen aus den Netzwerken aufgreifen und besprechen.

Das RTL Fußball Programm heute

Heute Abend bietet RTL ein umfangreiches Fußballprogramm. Auf Free TV wird das Spiel SC Freiburg gegen West Ham United um 21:00 Uhr übertragen, kommentiert von Marco Hagemann und Steffen Freund.

Im Rahmen von RTL+ finden weitere Spiele statt:

Qarabag FK gegen Bayer 04 Leverkusen startet um 18:45 Uhr mit den Kommentatoren Robby Hunke und dem Analysten Patrick Helmes.

startet um 18:45 Uhr mit den Kommentatoren Robby Hunke und dem Analysten Patrick Helmes. Sparta Prag gegen FC Liverpool beginnt ebenfalls um 18:45 Uhr, begleitet von Cornelius Küpper und Ansgar Brinkmann.

beginnt ebenfalls um 18:45 Uhr, begleitet von Cornelius Küpper und Ansgar Brinkmann. Ajax Amsterdam gegen Aston Villa , kommentiert von Julian Engelhard und Philip Konrad, startet zur gleichen Zeit.

, kommentiert von Julian Engelhard und Philip Konrad, startet zur gleichen Zeit. Ebenso um 18:45 Uhr spielt AS Rom gegen Brighton & Hove Albion mit den Kommentaren von Alexander Küpper und Peter Reichert.

mit den Kommentaren von Alexander Küpper und Peter Reichert. Später um 21:00 Uhr werden weitere Partien angepfiffen, unter anderem Olympique Marseille gegen FC Villareal mit den Stimmen von Stefan Galler und Stefan Fuckert.

mit den Stimmen von Stefan Galler und Stefan Fuckert. Benfica Lissabon gegen Glasgow Rangers wird von Christoph Stadtler und Oliver Seidler kommentiert.

wird von Christoph Stadtler und Oliver Seidler kommentiert. Schließlich treffen AC Mailand und Slavia Prag aufeinander, mit Rene Langhoff und Jürgen Schmitz als Kommentatoren.